La MSC Magnifica gira il mondo: via al viaggio tra i cinque continenti

Quattro mesi in mare aperto, a bordo di una lussuosissima nave da crociera dotata di ogni comfort. È già salpata da Genova la MSC Magnifica, che trasporterà i suoi passeggeri ai quattro angoli del globo nell'ambito della seconda crociera intorno al mondo promossa dalla Compagnia. Un viaggio di 117 giorni - e inquantificabili emozioni - che farà tappa in 43 diverse destinazioni e 24 nazioni, toccando tutti i continenti. Ma cosa rende questa crociera così speciale, al di là dell'itinerario in sé? Scopriamolo.