Sono partite le vendite per la crociera che farà il giro del mondo nel 2026

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock La World Cruise 2026

Sembra quasi un’avventura d’altri tempi, uscita da un romanzo che ha fatto battere il cuore di migliaia di lettori: il giro del mondo, tuttavia, è una realtà che ormai da anni è ben consolidata, soprattutto nel settore crocieristico. E proprio in questi giorni MSC Crociere ha dato il via alle vendite per la sua nuova World Cruise 2026, che partirà dall’Italia tra poco più di due anni. Andiamo alla scoperta di questo viaggio pazzesco.

World Cruise 2026, un’esperienza unica

Il giro del mondo in crociera è un’avventura che non tutti possono permettersi, anche semplicemente per il tempo che richiede: si tratta di un viaggio della durata di quasi quattro mesi, che porta alla scoperta di luoghi meravigliosi e di culture lontanissime dalla nostra. MSC Crociere ha appena aperto le vendite per i biglietti della World Cruise 2026, una lunga vacanza in mare aperto con tantissime tappe in tutto il mondo, per visitare le più belle città e i panorami incontaminati che anche gli altri continenti hanno da offrirci.

Si parte il 4 gennaio 2026 da Civitavecchia e, il giorno successivo, da Genova: la World Cruise è un itinerario di 119 giorni, che toccherà ben 47 destinazioni in 32 Paesi diversi, per un totale di oltre 36mila miglia nautiche. Il tutto a bordo di MSC Magnifica, una delle veterane della flotta targata MSC Crociere, dotata di centinaia di suite e cabine super confortevoli, ben 12 bar e 5 ristoranti gourmet, oltre ad un’area relax, ad una grande piscina all’aperto e ad una vasta offerta di intrattenimento per grandi e piccini.

“MSC Magnifica navigherà per quattro mesi, attraverserà l’Equatore due volte e visiterà una serie di suggestive destinazioni che saranno sicuramente in grado di soddisfare i più grandi desideri degli ospiti” – si legge in una nota diramata dalla compagnia di navigazione. L’avventura include non solamente il lungo itinerario a bordo, ma anche 7 notti con pernottamento in altrettante località sparse per il mondo e un pacchetto di 15 esperienze da vivere a terra, tra cui – ad esempio – un tour panoramico di San Francisco, una visita tra le meraviglie di Tokyo e un po’ di shopping a Creta.

Le tappe del giro del mondo in crociera

La World Cruise 2026 si prospetta dunque un’avventura strepitosa, ora non ci resta che scoprire l’itinerario e tutte le tappe più affascinanti in giro per il mondo. La prima parte del viaggio è dedicata all’Europa meridionale, ammirando il panorama delle coste mediterranee di Italia, Francia e Spagna, prima di toccare il Portogallo e addentrarsi tra le impetuose acque dell’oceano Atlantico. Dopo una sosta a Funchal, la MSC Magnifica si dirige in Sud America e, attraverso il canale di Panama, tocca l’oceano Pacifico, per un mese di incredibili paesaggi.

Dal Centro e Nord America, con tappa notturna a San Francisco, la nave affronta di nuovo una lunga traversata oceanica – con tappa ad Honolulu – per la seconda parte del viaggio. Raggiunte le coste australiane, l’avventura prosegue in Estremo Oriente tra le Filippine, Taiwan e il Giappone. Dopo una magnifica esperienza a Tokyo, ha inizio la terza e ultima parte dell’avventura: la crociera si dirige verso il Medio Oriente, con altre tappe in Cina, Vietnam, Malesia, Singapore e India. Lasciandosi incantare dalla bellezza tra passato e futuro dei Paesi Arabi, ci si appresta a fare ritorno nel Mediterraneo, con un’ultima sosta in Grecia prima del rientro.