MSC Grandiosa, com’è fatta la nuova super nave da crociera

MSC Grandiosa è la nuova ammiraglia che d’ora in avanti solcherà i mari, una delle navi più avanzate al mondo dal punto di vista ambientale.

Dall’1 gennaio 2020, MSC Crociere sarà, infatti, la prima compagnia crocieristica al mondo totalmente “carbon neutral”, a impatto zero di anidride carbonica.

“Da quando abbiamo iniziato a costruire le nostre prime navi da crociera nel 2003, abbiamo sempre dedicato un’attenzione particolare all’innovazione e alla sostenibilità”, ha dichiarato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises,“arrivando a dotarci di una delle flotte più moderne e performanti dal punto di vista ambientale. Il nostro impegno a lungo termine ci permetterà di raggiungere già entro il 2024 una riduzione del 29% della Co2 per passeggero/chilometro, rispetto al 2008, per arrivare a una riduzione del 40% entro il 2030.

Inoltre, la scorsa settimana abbiamo annunciato l’avvio del progetto PACBOAT, le celle a combustibile (fuel cells) alimentate a GNL, che saranno installate a bordo di MSC Europa – la prima delle cinque navi da crociera alimentate a GNL che si aggiungeranno alla nostra flotta. Una novità a livello mondiale per una tecnologia che assicura una maggiore efficienza nelle operazioni marittime ad elevate potenze e un ulteriore esempio del nostro fermo impegno per sostenere lo sviluppo delle tecnologie di nuova generazione. Un progetto che contribuirà in maniera sostanziale all’obiettivo di MSC Crociere e dell’intera industria di raggiungere le emissioni zero”.

La Grandiosa, battezzata al porto di Amburgo, in Germania, è una super nave da crociera che ha molto di più rispetto all’ecosostenibilità. Innanzitutto è la nave più grande d’Europa: 323 metri di lunghezza, 41 di larghezza e 72 di altezza. È una nave da 181mila tonnellate. Può ospitare 6.334 passeggeri in 2.017 cabine e un equipaggio di 1.413 persone.

È anche la prima delle tre navi di classe Meraviglia-Plus, navi che per stazza e capacità di accoglienza passeggeri superano le prime due navi della classe Meraviglia (la MSC Meraviglia e la MSC Bellissima).

Rispetto alle gemelle, la Grandiosa ha una promenade ancora più grande. Uno spazio enorme dove i passeggeri possono passeggiare, con negozi, bar e locali affacciati su quella che sembra una vera piazza italiana. Un luogo d’incontro per chi viaggia sulla nave che non si annoierà di certo durante la crociera. Ma sulla promenade ci saranno anche performance a sorpresa, tra cui flash mob e party a tema, oltre a spettacolari proiezioni sullo schermo a LED lungo quasi cento metri (98,5 m.) e un’installazione interattiva del grande artista Impressionista Edgar Degas.

Ma i divertimenti non si fermano qui. A bordo della Grandiosa ben due show esclusivi del Cirque du Soleil at Sea. Durante il giorno i passeggeri che non scendono per le escursioni possono rilassarsi a bordo piscina nella Atmosphere pool: con circa 10 metri quadrati di spazio pubblico per ospite, il bordo piscina della Grandiosa è una delle zone più confortevoli della nave. L’alternativa è rilassarsi nella Aurea Spa in stile balinese.

L’altra grande novità di questa nave è Zoe, la prima assistente digitale a bordo di una nave da crociera con la funzione MSC for Me. In pratica, Zoe assiste i passeggeri fornendo loro un modo più semplice e intuitivo per ricevere le comunicazioni rispetto al tradizionale banco informazioni.

Tante le cabine dove alloggiare, dallo studio per i single, con il divano che si trasforma in letto, alle cabine family fino alle suite Yacht Club – anche a due piani – che hanno un maggiordomo 24 ore su 24 e una Spa privata.