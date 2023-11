I Mercatini di Natale nei borghi e nei castelli sono pura magia

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: @Natale a Montepulciano Il Mercatino di Natale di Montepulciano

Le settimane che precedono il Natale sono ricche di appuntamenti che, da nord a sud, colorano l’Italia con luminarie deliziose e tantissime altre decorazioni. È la magia dell’Avvento, che non “colpisce” soltanto le grandi città, ma anche i piccoli borghi e gli antichi castelli del nostro Paese. Qui si tengono alcuni dei mercatini natalizi più suggestivi di sempre, che meritano assolutamente una visita. Scopriamo alcuni dei più belli.

I mercatini di Natale nei borghi

Partiamo dalla Valle d’Aosta, con i suoi spettacolari panorami caratterizzati dalle montagne innevate e da piccoli borghi deliziosi. È a Chambave, ad esempio, che domenica 26 novembre si terrà l’appuntamento con Tsalende a Tsambava, un mercatino natalizio decisamente originale: decine di stand d’artigianato e gastronomici si susseguiranno tra le vie del centro storico, con tante lucine e musica a profusione. Mentre a Châtillon ci sarà il Petit Marché du Bourg: domenica 3 dicembre oltre 100 espositori proporranno decorazioni, ceramiche, fiori e altri oggetti artigianali, per un po’ di shopping natalizio.

Il piccolo borgo di Gressoney-La-Trinité ospiterà il Wiehnacht Märt, una delle più antiche tradizioni di questa regione in cui si parla ancora la lingua walser. Sabato 2 dicembre, dunque, si potranno ammirare le bancarelle con tantissime creazioni di artisti locali, mentre i bambini potranno visitare la casa di Babbo Natale e dei suoi elfi, per vivere attimi di pura magia. Martedì 5 dicembre, invece, sarà il turno di Sankt Kloas, la festa che celebra San Nicola: sarà come ogni anno un momento molto sentito per grandi e piccini.

In Piemonte, sarà la cittadina di Asti ad ospitare uno dei mercatini natalizi più importanti d’Europa: dall’11 novembre, ben 130 casette di legno accoglieranno artigiani provenienti da tutta Italia e tantissimi stand gastronomici, per offrire ai visitatori un’esperienza unica di sapori e profumi. Non mancheranno gli spettacoli a tema natalizio, e per chi ama scoprire le bellezze dei borghi sarà possibile partecipare a visite guidate in tutto il centro storico. Poco distante, il paese di San Damiano d’Asti si vestirà a festa per il Presepe Vivente, che si terrà in quattro appuntamenti dal 3 al 10 dicembre.

Fonte: Brunico Kronplatz Turismo | Ph. Helmut Moling

La vera magia del Natale è in Trentino Alto Adige, nel cuore delle Dolomiti. Dal 1° dicembre, il borgo di Lana vedrà le sue viuzze prendere vita con il mercatino natalizio Polvere di Stelle, con 22 casette di legno e 6 stand gastronomici ad accogliere i visitatori. A Vipiteno, dal 23 novembre apriranno i mercatini di Natale nella città medievale, con tantissime sorprese (e golosità incredibili) per grandi e piccini. Quelli di Bressanone, invece si terranno ai piedi del suggestivo Duomo, anch’esso illuminato a festa. Ci saranno poi i mercatini natalizi di Brunico, dove a spiccare è un’immensa pista di ghiaccio per pattinare, e quelli di Dobbiaco, nella splendida cornice delle Tre Cime di Lavaredo.

Nel centro Italia, ci sarà un evento da non perdere: ad ospitarlo è il borgo di Montepulciano, a partire dal 18 novembre. Di cosa si tratta? Del mercatino Natale a Montepulciano, che vedrà protagoniste tantissime casette di legno, ma anche la suggestiva Christmas Terrace, da cui si gode di una vista meravigliosa. Un altro appuntamento incredibile è quello con il Natale nel borgo di Tussio, un piccolo centro abitato in provincia dell’Aquila: il 2 e il 3 dicembre, le vie del paesino saranno illuminate per festeggiare l’Avvento. Infine, ecco la magia arrivare anche a Locorotondo, dove ci sarà uno spettacolo di luci e un mercatino davvero suggestivo.

Fonte: Ufficio stampa

I mercatini di Natale nei castelli

Anche i più suggestivi castelli italiani si preparano a festeggiare l’Avvento, accompagnandoci con tanti appuntamenti incredibili sino a Natale. È il caso, ad esempio, del Castello Reale di Govone, incastonato nel cuore del Roero e del Monferrato, in Piemonte. Tra le sue mura, a partire dal 18 novembre, sarà allestita la Casa di Babbo Natale: mentre gli adulti resteranno incantati dallo splendore delle antiche sale e degli arredi ottocenteschi, per l’occasione addobbati a festa, i bimbi avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale e i suoi elfi, indaffarati nella preparazione dei regali da consegnare alla Vigilia.

Spostiamoci ora presso l’affascinante Castel Tirolo, incastonato tra le montagne del Trentino Alto Adige: nei primi due fine settimana di dicembre, il suo cortile verrà allestito con decine di bancarelle di gastronomia, mentre le sale interne saranno pronte ad accogliere gli stand di artigianato. Dal 25 novembre, invece, il Castello di Avio aprirà i battenti per il suo consueto mercatino natalizio, con tantissime casette in legno. Ci saranno anche attività per bambini e visite guidate all’antico maniero. A Ossana, sarà Castel San Michele ad accogliere le bancarelle, con un bellissimo presepe allestito tra le sue mura.

Fonte: Ufficio Stampa

In Emilia Romagna, ci saranno tantissimi appuntamenti nei più bei manieri d’Italia. Il Castello di San Pietro in Cerro, ad esempio, il 25 e 26 novembre ospiterà l’evento Magie del Natale per dare ai visitatori l’opportunità di immergersi in atmosfere incredibili. Mentre presso il Castello di Gropparello le sale saranno addobbate a festa con un gigantesco albero natalizio, da scoprire con una visita guidata. Nel giorno dell’Immacolata e in quello dell’Epifania, il Castello di Rivalta ospiterà due splendidi eventi dedicati ai più piccini: ci sarà spazio per tanti giochi divertenti e per qualche bella sorpresa.

Un altro tour da non perdere è quello presso il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, a Salsomaggiore: grandi e piccini potranno tuffarsi nell’atmosfera unica con l’evento La magia del Natale e delle Feste nel Castello Incantato. Mentre il Castello di Varano De’ Melegari, nel giorno dell’Immacolata, aprirà le sue porte per uno speciale mercatino natalizio che troverà luogo nel cortile, tra bancarelle d’artigianato e tante prelibatezze da assaporare.

Infine, ecco un appuntamento davvero unico al mondo: il borgo fantasma di Apice Vecchio, in provincia di Benevento, ospiterà i mercatini di Natale presso il Castello dell’Ettore. Negli ultimi due fine settimana di novembre e nei primi tre di dicembre, l’antico maniero si illuminerà di tantissimi colori e accoglierà le tradizionali casette di legno, con esposizioni di prodotti artigianali e stand gastronomici di ogni tipo. Non mancheranno Babbo Natale e i suoi elfi, per regalare una sorpresa meravigliosa ai più piccini, e poi ci saranno diversi spettacoli di artisti di strada ad emozionare anche gli adulti.