I mercatini di Natale da raggiungere in treno

La magia dei mercatini di Natale, si sa, incanta grandi e piccini: non c’è niente di più bello che lasciarsi travolgere dall’atmosfera colma di luci, colori e profumi incredibili, che ci ricordano la nostra infanzia. Ma per vivere un’esperienza ancora più speciale, ora alcuni mercatini si possono raggiungere in treno. Il viaggio lento per eccellenza diventa così non soltanto un modo per arrivare a destinazione, ma per iniziare a respirare l’aria magica natalizia ancor prima di scendere dal vagone. Vediamo quali sono gli itinerari imperdibili di questo 2023.

La Ferrovia dei Parchi

Se avete mai sognato di viaggiare sulla Transiberiana d’Italia, alla scoperta dei panorami mozzafiato dell’entroterra tra Abruzzo e Molise, allora questa è l’occasione giusta per regalarsi un viaggio su quella che è la sua alternativa più affascinante, la Ferrovia dei Parchi. A bordo di un treno storico con vagoni anni ’30 e anni ’50, potrete compiere il breve tragitto tra gli Appennini per raggiungere alcuni borghi incantevoli – e magari approfittarne per fare un po’ di sport sulla neve, dal momento che qui si trovano i più importanti impianti sciistici del centro Italia.

Visto che il Natale si avvicina, la Ferrovia dei Parchi diventa anche un’ottima idea per visitare dei bellissimi mercatini. Nei prossimi fine settimana di dicembre, sono previste partenze speciali da Sulmona, con due destinazioni diverse: il primo itinerario conduce a Roccaraso e a Campo di Giove, mentre il secondo (attivo solamente dal 26 al 30 dicembre 2023 e dal 4 al 7 gennaio 2024) tocca i borghi di Castel di Sangro e di Campo di Giove. Ognuno di questi paesini tra le montagne innevate ha il suo mercatino di Natale, con le tradizionali casette in legno e tante proposte – gastronomiche e artigianali – da acquistare.

Il treno elettrico per i mercatini altoatesini

In Alto Adige, i mercatini di Natale sono una vera tradizione: d’altra parte, l’atmosfera incantata delle Dolomiti imbiancate dalla neve è difficile trovarla altrove. Tuttavia, affrontare il viaggio in auto – soprattutto per chi arriva da un po’ più lontano – non è affatto agevole, per non parlare della necessità di trovare parcheggio. Perché non prendere il treno? Quest’anno, per la prima volta è stato istituito un convoglio Flirt (Fast Light Regional Train), ovvero un elettrotreno che, in occasione del Ponte dell’Immacolata, parte dalla stazione di Milano Centrale e raggiunge alcuni dei più suggestivi mercatini altoatesini.

Il treno è attivo nei giorni dell’8, 9 e 10 dicembre 2023, con partenza da Milano alle ore 7:20 e – per il ritorno – dal Brennero alle ore 16:45. Quali sono le tappe effettuate? Il convoglio ferma a Treviglio, Brescia, Bolzano, Bressanone e Vipiteno: sono dunque moltissime le possibilità per chi vuole regalarsi una giornata alla scoperta dei mercatini natalizi. C’è quello di Bolzano, che si tiene in Piazza Walther ed è uno dei più grandi d’Italia, o quello ricco di fascino a Bressanone, con la cornice del Duomo e della Hofburg, o ancora quello più piccino di Vipiteno, dove la magia è di casa. Da Bolzano, inoltre, si può prendere un comodo treno regionale per raggiungere i mercatini di Merano e di Brunico.

Il treno storico per i mercatini di Trento

I mercatini di Natale di Trento sono una vera istituzione: due sono gli appuntamenti imperdibili, quello in Piazza Fiera (dove spuntano le splendide mura merlate della città) e quello in Piazza Mostra, davanti al famoso Castello del Buonconsiglio. Centinaia di bancarelle, ospitate all’interno delle tradizionali casette di legno, propongono prelibatezze tipiche natalizie, prodotti d’artigianato e tante idee regalo da cui lasciarsi conquistare. Non mancano, poi, la Casa di Babbo Natale per intrattenere i più piccini e il Trenino del Natale, che attraversa il centro storico illuminato con mille festoni colorati.

Quest’anno c’è una possibilità in più per andare alla scoperta dei mercatini di Trento, senza bisogno di spostarsi in auto e perdere tempo a cercare parcheggio: si tratta di un treno storico elettrico in partenza, per una sola data speciale fissata il 17 dicembre 2023, dalla stazione di Milano Centrale. Il convoglio, costituito da carrozze anni ’60 e ’70, fermerà a Milano Lambrate, Bergamo, Palazzolo sull’Oglio, Rovato e Brescia, prima di arrivare alla stazione di Trento. Essendo i posti limitati, è obbligatoria la prenotazione. Al momento, l’orario di partenza da Milano è fissato alle 8:20, mentre il pomeriggio si tornerà a casa da Trento alle ore 16:55.

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli

Tra i treni più suggestivi del nord Italia c’è quello che percorre la Ferrovia Vigezzina (chiamata anche la Centovalli): attraversando il confine tra il nostro Paese e la Svizzera, conduce alla scoperta di paesaggi naturali meravigliosi. È durante l’autunno che offre il meglio di sé, tanto da essere conosciuto come il Treno del Foliage. Impossibile non rimanere stupefatti davanti ai meravigliosi colori della natura, che ogni anno riesce a sorprenderci. Ma con l’arrivo dell’inverno e delle prime nevicate il panorama si fa decisamente affascinante e l’atmosfera più magica.

Ecco dunque che il treno assume vesti diverse, e ci porta tra i più bei mercatini natalizi della zona, quelli di Santa Maria Maggiore e di Domodossola. In particolare, dall’8 al 10 dicembre 2023 si può partire da Domodossola o da Locarno (in Svizzera) per raggiungere il piccolo borgo di Santa Maria Maggiore, dove si terrà la 24esima edizione dei mercatini di Natale, con oltre 200 espositori provenienti da ogni angolo della regione. Incastonato nel cuore della Val Vigezzo e cinto dalle montagne, il paesino è un vero gioiello che, in occasione del Natale, si veste a festa e diventa un paradiso per grandi e piccini.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023, invece, si partirà da Locarno con destinazione i mercatini natalizi di Domodossola, un appuntamento imperdibile. Nati nel 1997, affollano le vie del centro storico del Borgo della Cultura, con ben 160 casette dal tettuccio rosso che propongono migliaia di articoli e di prodotti enogastronomici da assaporare. Per chi invece volesse vivere un’esperienza fuori dai confini italiani, dal 24 novembre si può partire da Domodossola e raggiungere Locarno, dove va in scena Winterland: ci sono naturalmente i mercatini di Natale, ma anche molto altro. Nella splendida Piazza Grande, a due passi dal lago Maggiore, si possono trovare una bella pista di pattinaggio sul ghiaccio, un divertentissimo ice toboga e tanti spettacoli e concerti da non perdere.