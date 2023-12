Mercatini, ghiaccio e luci: la Città dei Balocchi esiste davvero. Si trova in Italia

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Getty Images Città dei Balocchi, edizioni passate

Esiste un luogo di cui tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta nella vita, un posto dove i grandi possono tornare bambini e i bambini possono restare tali. Una destinazione che ha preso forma nella nostra immaginazione grazie alla penna visionaria di Carlo Collodi e alle avventure di Pinocchio. Un posto che è meraviglia, stupore, immaginazione, sogno e magia. Questo luogo si chiama il Paese dei Balocchi.

Tutti lo abbiamo sognato, immaginato e pensato, lo abbiamo letto e formato nella nostra mente con dettagli più o meno creativi. Quello che non tutti sanno, però, è che questo luogo esiste davvero e può essere raggiunto ora, perché è adesso che ha indossato il suo abito più scintillante.

Non è propriamente un Paese, ma una città, e si trova in Italia, sulle sponde di uno dei suoi laghi più affascinanti e suggestivi. È qui che tra mercatini, piste di ghiaccio e spettacoli di luce è possibile perdersi e immergersi completamente nella Città dei Balocchi.

La Città dei Balocchi esiste davvero: si trova in Italia ed è bellissima

È una fiaba natalizia che profuma di cannella e pan di zenzero quella che ha preso forma a inizio dicembre sulle sponde del Lago di Como, la stessa che invita i viaggiatori di ogni età a vivere e condividere una delle esperienze più magiche del periodo dell’Avvento.

Ci troviamo a Cernobbio, un comune italiano che si affaccia sullo splendido Lago di Como e che ogni anno è raggiunto da migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. È proprio qui che a partire da dicembre, e fino a gennaio, le strade, le piazze e i quartieri subiscono un incantesimo trasformando questo luogo, seppur per breve tempo, in una favola mozzafiato.

Città dei Balocchi, questo il suo nome, non è solo un evento natalizio, ma esperienza intrisa di magia da vivere almeno una volta nella vita. Intrattenimento, spettacoli di luce, corsi, laboratori, shopping e divertimento: da 30 anni, durante il periodo dell’Avvento, le sponde del lago di Como permettono a grandi e bambini di vivere un’avventura incantata.

La manifestazione, giunta alla sua trentesima edizione, ha come obiettivo quello di trasformare i sogni in realtà, combinando la magia del periodo natalizio alla bellezza di una città che, con i suoi scorci pittoreschi e i suoi palazzi sontuosi, diventa la cornice perfetta per i ricordi più belli di sempre.

Cosa succede a Cernobbio, dal 7 dicembre al 7 gennaio del 2024, è presto detto: un Calendario dell’Avvento nel quale immergersi, un presepe olografico, una slitta speciale che trasporterà i viaggiatori virtualmente all’interno della casa di Babbo Natale e poi, ancora, spettacoli gratuiti, una pista di pattinaggio e un villaggio natalizio composto da tante casette in legno dove degustare prelibatezze territoriali e fare shopping.

Il tutto è illuminato dalle scintillanti luci dell’Albero di Natale, situato sulla riva, e dal tunnel dell’Arcobaleno, una cornice luminosa che costeggia il lago e che consentirà a chiunque di fare passeggiate magiche.

Fonte: Ufficio Stampa

Il presepe olografico, la pista di pattinaggio e le luci: tutti gli appuntamenti imperdibili

Sono tante e diverse le cose da fare a Cernobbio, o meglio nella Città dei Balocchi, durante il periodo dell’Avvento. Tra spettacoli di luci e colori, trionfi di profumi, shopping delle meraviglie e passeggiate scintillanti, chiunque arrivi qui potrà vivere la sua favola personale.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello che permetterà a tutti di aprire il calendario dell’Avvento che prenderà vita tra le strade cittadine. Durante il countdown infatti, grazie alla tecnica del video-mapping, la facciata dell’Hotel Miralago si trasformerà in un gigantesco calendario en plein air pronto a svelare le sue sorprese, una per ogni giorno. L’appuntamento è previsto in Piazza Risorgimento in Riva.

La luce è, e resterà fino a gennaio, la protagonista assoluta della manifestazione. Sarà proprio lei a illuminare il lungo lago con l’albero di Natale e il viale alberato trasformato in un tunnel dai colori dell’arcobaleno. Brilleranno anche le vie dello Shopping, la Strettoia e Villa Bernasconi, cuore culturale della Città dei Balocchi che sarà impreziosita da un mapping colorato e magico.

Un altro indirizzo imperdibile è quello che ci conduce negli interni della chiesa Madonna delle Grazie in piazza Belinzaghi. È qui che fino al 7 gennaio resterà visibile un Presepe Olografico. Grazie a questa tecnica, la visione della natività sarà resa ancora più emozionante, realistica e magica. Il risultato finale sarà un’esperienza in cui la tradizione del presepe si fonde con le nuove tecnologie.

Tra le esperienze più magiche da vivere e da condividere segnaliamo il Babbo Natale Express, un’avventura che conduce grandi e bambini direttamente nella casa di Santa Claus. Entrando in un container, che assumerà le forme di una slitta contemporanea, le persone attraverseranno virtualmente tremila chilometri per arrivare direttamente a Rovaniemi, nella casa di Santa Claus. Una volta atterrati, grazie a un visore 3D, le persone saranno accolte da Babbo Natale in persona che porterà grandi e bambini all’interno della sua fabbrica di giocattoli. Per fare questo viaggio straordinario dovrete raggiungere Largo Filippo Mondelli.

Un’altra esperienza imperdibile è quella che permetterà alle persone di viaggiare nello spazio. Sempre a Largo Filippo Mondelli, all’interno di un igloo, sarà possibile osservare il sole da vicino e scoprire la Luna e gli altri Pianeti. Si parlerà della cometa di Natale e del fascino dei buchi neri grazie alla presenza dello staff dell’Osservatorio Astronomico di Sormano. Entrando nell’igloo gli ospiti potranno osservare i corpi celesti da vicino e viaggiare nello spazio.

Per gli amanti della tradizione, invece, è stato allestito un villaggio natalizio in riva al lago. Una via che propone i colori e i sapori tipici del territorio e che offrirà a chiunque esperienze sensoriali da vivere passo dopo passo. La pista di pattinaggio sul ghiaccio, invece, è stata allestita all’interno del Parco di Villa Erba.

I bambini, inoltre, avranno la possibilità di ritirare un passaporto speciale a Villa Bernasconi e collezionare i timbri in ogni tappa del percorso. Una volta completato, si riceverà un piccolo regalo come ricordo di questa magica esperienza.