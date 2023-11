Mercatini di Natale in Italia: le date e cosa sapere

Fonte: iStock - Ph: Orietta Gaspari I mercatini di Natale di Bolzano

Novembre è un mese molto particolare: ci porta via definitivamente il caldo per catapultarci nelle giornate fredde, e ci priva anche della luce per regalarci più ore di atmosferico buio. Contemporaneamente, però, si riempie di addobbi natalizi che donano calore, e di luci celebrative che ci illuminano di gioia e allegria. Non a caso, è proprio durante questo mese che in tutta Italia cominciano ad aprire i primi mercatini di Natale.

Parlarvi di tutti ci è davvero impossibile, ma noi di SiViaggia abbiamo selezionato quelli a cui partecipare assolutamente quest’anno, prendendo in considerazione l’Italia da Nord a Sud e facendo un salto anche nelle isole maggiori.

I migliori mercatini di Natale del Nord Italia

Il Nord Italia nei giorni di Natale è forse più bello che mai: è proprio qui che è nato e si è sviluppato il mercatino di Natale più antico di tutta Italia. Ciò vuol dire che tra casette in legno e prodotti tipici ce n’è davvero per tutti i gusti. Ma secondo il nostro parere, in questo Natale del 2023/2024, da non perdere assolutamente è quello di Bolzano che va in scena dal 24 novembre al 6 gennaio nella splendida cornice di Piazza Walther che, per l’occasione, si trasforma in uno spazio uscito direttamente da un libro di fiabe.

Camminando tra le varie bancarelle, sono i profumi di cannella e spezie, di legno di montagna, di dolci fatti in casa e di vin brulé quelli che si avvertono in ogni angolo cittadino. Poi gli addobbi, le mille luci dell’albero di Natale in piazza, i suoni, le dolci note dei canti natalizi e le voci allegre dei bambini trasformano questo appuntamento in uno dei più belli d’Italia.

Dal 24 novembre al 24 dicembre vale la pena fare un salto anche a Livigno, in provincia di Sondrio, che per la sua unicità e bellezza è conosciuto come “il piccolo Tibet d’Italia”.

Quella dei mercatini di Natale è un’esperienza da non perdere perché si svolgono a ben 1.800 metri di altitudine. Bancarelle ad alta quota, quindi, tutte piene di oggettistica per regali originali, per addobbare l’albero, per le decorazioni natalizie e molto altro ancora. Molto interessante è anche la fiaccolata natalizia, uno spettacolo all’insegna dell’adrenalina e della tradizione a cura dei maestri di sci della zona.

Tante gioie anche in Valle d’Aosta e in particolare con i mercatini di Natale a Gressoney – Wiehnacht Märt. Le date sono 2, 9, 16, 23, 28 dicembre e 5 gennaio 2024, e saranno giorni in cui visitare chalet di legno mentre si è circondati dai ghiacciai del Monte Rosa. Posti dove deliziarsi con prodotti dell’artigianato tradizionale valdostano e agroalimentari, tutti a km zero.

Ad accompagnare l’evento natalizio, tra le altre cose, ci sarà anche un concerto di musica tradizionale dei Walser Blaskapelle, la Casa di Babbo Natale e l’accensione dell’Albero in piazza Tache che è in programma per sabato 2 dicembre alle ore 17.30.

Mercatini di Natale in Centro Italia: dove andare

L’imbarazzo della scelta in fatto di mercatini di Natale c’è anche in Centro Italia. Qui da non perdere è l’evento di Greccio, in provincia di Rieti, un borgo emozionante che è probabilmente il luogo per eccellenza del Natale italiano: è gemellato con l’importante città di Betlemme.

Da queste parti, dal 25 novembre al 7 gennaio, più che in un borgo sembra di stare in un villaggio natalizio con 30 chalet di legno. E quest’anno c’è anche qualcosa in più: ricorrono gli 800 anni del Presepe di Francesco, poiché Greccio è il luogo del primo presepe del mondo realizzato da San Francesco d’Assisi nel Natale del 1223. Non mancheranno perciò resepi artistici, statuine originali, decorazioni, ricami e molto altro ancora.

Voliamo ora a Mombaroccio, in provincia di Pesaro e Urbino, dove tra piazza Barocci e il centro storico, dal 25 novembre al 10 dicembre, va in scena la ventiquattresima edizione di “Natale A Mombaroccio” che prevede un mercatino di Natale ambientato all’interno del borgo medievale ricco di artigianato artistico, di prodotti tipici e molto altro ancora.

Ma non è tutto, perché da queste parti a rendere l’atmosfera ancor più suggestiva è un prezioso Castello completamente illuminato che domina ben 37 casette in legno in cui divertirsi a tutte le età.

Se volete scoprire qualcosa di davvero speciale in Toscana vi consigliamo di andare presso i mercatini di Natale di Cortona, in provincia di Arezzo: dal 26 novembre all’8 gennaio tutto si illumina di magia. Il centro storico di questo suggestivo luogo del Centro Italia viene ornato da bellissime luci natalizie e, in più, tantissime casette in legno impreziosiscono le vie della città.

I prodotti che si possono trovare sono da viario tipo, oltre al fatto che i numerosi (e gustosi) ristoranti della città propongono menù a tema davvero da non perdere.

Tutto il meglio dei Mercatino di Natale in Sud Italia

Colorato allegro e pieno di gioia è anche il Natale del Sud Italia. E in fatto di mercatini anche qui c’è davvero tantissimo tra cui scegliere. Uno dei migliori è senza ombra di dubbio quello di Limatola, in provincia di Benevento: dal 10 novembre al 10 dicembre il castello medievale del borgo, situato nel centro storico in cima a una collina, diventa la culla dei mercatini di Natale con il nome di “Cadeaux al Castello”.

Giullari, giocolieri, trampolieri, figuranti, cortei in costume, cori gospel, rievocazioni storiche, falconieri e Babbo Natale renderanno l’esperienza davvero unica ed emozionante.

Impossibile non citare il Matera Christmas Village che quest’anno va in scena dal 3 dicembre al 7 gennaio. Si tratta di un evento imperdibile perché la”Città dei Sassi”, il primo sito dell’Italia meridionale a ricevere il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, mette in scena delle bancarelle ricche di prodotti tipici e tradizionali, artigianato natalizio, oggettistica, idee regalo, vin brulé e castagne.

In programma ci sono anche la Casa di Babbo Natale, Lego Story, artisti di strada, zampogne, concerti, canti natalizi e il Presepe Vivente che prevede 4 km di percorso partendo dal centro storico ed attraversando il sasso Barisano ed il sasso caveoso, con oltre 200 presenze: un’atmosfera davvero suggestiva.

Poi ancora il mercatino di Natale di Ostuni, in provincia di Brindisi. La sola idea fa vibrare le corde del cuore: questo borgo pugliese è conosciuto come la “Città Bianca” e le luci e le decorazioni natalizie creano degli effetti ottici davvero emozionanti. Le date precise devono ancora essere definite, ma quel che è certo è che il visitatore potrà scoprire un’atmosfera speciale e comprare prodotti tipici di tutti i tipi e particolarmente preziosi.

I mercatini di Natale nelle Isole d’Italia

Armonioso e incantevole è il Natale nelle isole italiane. Qui da non perdere è il mercatino di Natale di Rometta Marea, in provincia di Messina. E il motivo per cui è così eccezionale è molto semplice: è uno dei più grandi della regione.

Dal 17 dicembre al 23 circa 40 casette di legno ospiteranno commercianti e artigiani del territorio con i loro bellissimi prodotti. Ma il fiore all’occhiello dell’evento sarà la zona dedicata allo street food, che conta ben 1000mq in cui degustare pizza cotta a legna, pizza fritta, porchetta, piatti tipici della tradizione messinese e dolci tipici.

Infine, vi consigliamo di dirigervi presso il mercatino di Natale di Orosei, in provincia di Nuoro. Anche in questo caso, le date esatte sono ancora da definire, ma l’appuntamento si preannuncia perfetto per lo shopping e per immergersi totalmente nell’atmosfera natalizia.

Espositori, artigiani e hobbisti locali ci faranno compagnia insieme a tanta musica, animazione e persino il barbuto più famoso del mondo: Babbo Natale.

Altri mercatini da non perdere

In questo articolo abbiamo dovuto fare una selezione dei mercatini più intriganti per il Natale del 2023/2024. Tuttavia, in tutto il nostro territorio ci saranno tantissimi altri eventi interessanti come, per esempio:

I mercatini di Natale presso Piazza Sant’Antonio di Trieste, dall’8 dicembre al 7 gennaio;

I mercatini di Natale nel magnifico borgo di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza, dall’11 novembre al 7 gennaio;

I mercatini di Natale di Loano , in provincia di Savona, presso i Giardini Escrivà, dal 3 dicembre all’8 gennaio;

I mercatini di Natale a Gubbio, in provincia di Perugia, dal 25 novembre al 7 gennaio;

I mercatini di Natale presso il castello medievale di Roccascalegna, in provincia di Chieti, il 2, 3, 8, 9 e 10 dicembre 2023;

I mercatini di Natale nel centro storico di Tropea, in provincia di Vibo Valentia, con date ancora da definire;

I mercatini di Natale presso il centro storico di Campobasso, con date ancora da definire.

Insomma, il Natale italiano da Nord a Sud (Isole comprese) è un vero pullulare di mercatini colorati e di appuntamenti all’insegna della bellezza, dell’allegria e anche di un po’ di magia.