Ossana, il piccolo borgo dei 1600 presepi

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Ci sono luoghi dove la magia è davvero di casa, e il piccolo borgo di Ossana (in Trentino Alto Adige) è proprio uno di questi: splendidamente incastonato tra le Dolomiti, durante l’inverno si ricopre di bianco e ci regala un paesaggio da cartolina. Ma il momento più bello per scoprire questo delizioso paesino è il Natale, quando le sue viuzze si illuminano a festa e ad ogni angolo si possono ammirare meravigliosi presepi. Ce ne sono più di 1600, dando vita ad un’atmosfera suggestiva e molto romantica.

Il borgo di Ossana e le sue bellezze

Ossana è un borgo di appena 800 abitanti, immerso nella natura lussureggiante della Val di Sole ai piedi delle pendici del gruppo della Presanella: un piccolo agglomerato di casette graziosissime, che si snodano lungo le viuzze del centro storico. A quasi 1000 metri di quota, in inverno offre uno spettacolo incredibile con i tetti ricoperti di neve e le luci soffuse dei lampioni che illuminano la strada. Tante sono le bellezze da ammirare, a partire dalla splendida Chiesa di San Vigilio: eretta nel XII secolo, custodisce al suo interno preziose opere d’arte.

Merita poi una visita la suggestiva Casa degli Affreschi, un edificio tardo-medievale che non spicca tra i tanti altri che lo circondano, almeno fin quando non apre i suoi battenti. Dentro, infatti, vi sono celate pareti affrescate risalenti al ‘400 e scoperte solo pochi anni fa, durante un’opera di restauro. Ma la vera perla di Ossana è l’imponente Castello di San Michele, che sorge su uno sperone di roccia esattamente al di sopra del centro storico. Le sue mura massicce, il profilo dell’alto mastio e le rovine rimaste sul territorio lo rendono un luogo davvero speciale.

I presepi di Ossana, una lunga tradizione

C’è un periodo dell’anno in cui Ossana è al suo massimo splendore: verso la fine di novembre, con l’avvicinarsi del Natale, il borgo si trasforma completamente. Ogni viuzza, ogni casa e ogni cortile ha il suo presepe, ciascuno realizzato dagli artigiani della zona con grande maestria. Di ogni stile e dimensione, i presepi sono più di 1600: è un percorso espositivo che collega ogni angolo del paese, addentrandosi nel suo cuore pulsante.

Alcuni di essi sono molto tradizionali, altri invece hanno ambientazioni particolari che li contraddistinguono – come quello che rappresenta una scena della Grande Guerra o quelli che hanno come sfondo luoghi distantissimi da noi. E la 23esima edizione che va in scena proprio ora racchiude persino un omaggio agli operatori sanitari che, in piena emergenza Covid, hanno dato anima e corpo per tutti noi.

Insomma, la magia del Natale è qui: anche quest’anno, il borgo di Ossana è pronto ad accogliere turisti e semplici curiosi che vogliono esplorare ogni angolo alla ricerca dei presepi più belli. L’appuntamento è dal 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023, per vivere un’atmosfera unica al mondo. E oltre ai presepi, c’è molto di più. Nella piazza principale è allestito un bellissimo mercatino natalizio, dove poter acquistare piccoli oggetti di artigianato da regalare o tante delizie tipiche locali. Mentre per i più piccini c’è la casa di Babbo Natale, con tante giostre e spettacoli che li conquisteranno.

Grande protagonista è anche il Castello di San Michele, che accoglie un altro mercatino di Natale. Il maniero rimane aperto per tutto il periodo, quindi questa è l’occasione giusta per scoprire tutti i suoi segreti. Vale sicuramente la pena dedicargli una giornata, così da assaporare la sua atmosfera medievale e portare a casa un ricordo indelebile.