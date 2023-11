La magia dell’Avvento nella Repubblica Ceca: i mercatini più belli

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Siete alla ricerca di un luogo magico dove si respira già l’atmosfera natalizia? Potreste pensare alla Cechia: qui l’Avvento è davvero speciale, con città bellissime e piccoli borghi che si stanno illuminando a festa e organizzando tanti eventi per grandi e piccini. Scopriamo quali sono le località più suggestive in questo periodo dell’anno, e quali sono i mercatini natalizi assolutamente da non perdere.

L’Avvento in Cechia, pura magia

In Cechia, il Natale è davvero molto sentito e ricco di tradizioni: dal classico cenone della Vigilia, a base di zuppa di pesce e carpa impanata fritta, al classico presepe, l’atmosfera qui è proprio magica. E a proposito di presepi, nel Paese se ne possono ammirare tantissimi, alcuni dei quali sono tra i più belli al mondo. In particolare, presso la cittadina di Třebechovice si può visitare il Museo dei Presepi con oltre 400 rappresentazioni della Natività, provenienti da ogni angolo della Repubblica Ceca. Realizzati in diversi materiali, alcuni molto antichi e altri decisamente moderni, sono dei veri gioielli artigianali. Il fiore all’occhiello è il presepe meccanico, che ha oltre un secolo e ben 350 personaggi, i quali si muovono grazie ad un raffinato sistema di nastri mobili.

I mercatini di Natale più belli

Naturalmente, per respirare la vera atmosfera dell’Avvento, non c’è niente di meglio che andare alla scoperta dei più bei mercatini natalizi della Cechia. A partire da quelli, numerosissimi, che affollano le piazze della splendida Praga: il più affascinante è senza dubbio il mercatino di Natale della Città vecchia, che quest’anno va in scena dal 2 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024. Ha come ambientazione l’incantevole Piazza della Città Vecchia, dove sorge un albero gigantesco riccamente addobbato e centinaia di bancarelle di ogni tipo, tra cui tante dedicate al buon cibo.

Se non vedete l’ora di tuffarvi nella magia natalizia, allora visitate il mercatino di Piazza della Pace: dal 20 novembre al 24 dicembre 2023, le luminarie e le casette di legno da cui escono profumi invitanti vi regaleranno un Avvento da sogno. Dopo aver acquistato tutti i regali di Natale da fare ad amici e parenti, non vi resta che scoprire il vicinissimo mercatino di Piazza Tyl (dal 26 novembre al 24 dicembre 2023), dove assaporare cibi provenienti da ogni angolo del mondo. E se invece amate i paesaggi innevati, il mercatino del Castello di Praga vi offrirà un panorama da sogno della città, oltre a tantissime bancarelle tutte da esplorare. Le date? Dal 2 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024.

È invece nella città di Brno che si tengono due mercatini davvero speciali: si tratta di quello di Piazza della Libertà e di quello di Piazza Dominicana, entrambi in scena dal 25 novembre al 24 dicembre 2023. Potrete trovare decine di stand dove acquistare cibo tipico e prodotti di artigianato locale, ma anche laboratori tematici per grandi e piccini. Spostandoci invece a Olomouc, la città del ponce, i più piccoli possono divertirsi con gli spettacoli teatrali natalizi e la pista di pattinaggio su ghiaccio, mentre mamme e papà assaporano le bevande calde alcoliche e tante altre prelibatezze locali. I mercatini si tengono dal 19 novembre al 23 dicembre 2023.

Ed eccoci infine a Pilsen, dove c’è spazio per il mercatino di Piazza della Repubblica (dal 23 novembre al 23 dicembre 2023). Sembra quasi di essere in una fiaba, con luci e atmosfere davvero meravigliose, a partire dal gigantesco albero di Natale che svetta al centro della piazza, e che fa ombra alla vicina pista di ghiaccio. Tra i prodotti assolutamente da assaporare ci sono l’idromele e le caldarroste, proprio quello che ci vuole per riscaldare le gelide giornate invernali. E non si può certo dimenticare la birra: quella che viene prodotta in città è una delle più famose al mondo.