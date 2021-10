Gli italiani tornano a viaggiare in autunno

Il turismo mette a segno un nuovo punto, con la ripresa dei viaggi autunnali: stando ai dati, sono molti gli italiani che hanno intenzione di concedersi una vacanza nei prossimi mesi, prediligendo mete a poca distanza da casa. Un’altra buona notizia per un settore che ha molto risentito della pandemia nel corso dell’ultimo anno e mezzo.

Viaggi d’autunno, gli italiani ripartono

La stagione estiva è stata molto positiva, con tantissimi italiani e una buona fetta di stranieri che hanno scelto il nostro Paese per le vacanze. Tutto ciò si è rivelato quanto mai importante per risollevare il settore turistico dalla grande crisi in cui era sprofondato a causa del Covid, e anche se c’è ancora molto da lavorare è già un buon passo in avanti. A quanto pare, anche l’autunno sarà all’insegna della riscoperta del piacere di viaggiare, dopo un lungo periodo che siamo stati costretti a trascorrere in casa.

Lo rivela l’indagine Ipsos chiamata Future4Tourism, che è al suo quinto anno nell’impegno di scovare i trend dei vacanzieri a livello nazionale. Secondo la ricerca, il 61% degli italiani prevede di fare almeno un viaggio tra i mesi di ottobre e dicembre: è la ripresa delle vacanze autunnali, che erano drasticamente calate nell’anno passato. Che si tratti di un semplice weekend fuori porta o di una lunga settimana da trascorrere fuori casa, è chiara la voglia di tornare a scoprire il mondo anche ora che sono arrivate le prime giornate più fresche.

Viaggi d’autunno, le mete preferite

La vera novità, tuttavia, riguarda la scelta della destinazione: gli italiani preferiscono rimanere vicino casa, rinunciando ad un viaggio all’estero. Secondo i dati, il 70% dei viaggiatori resterà in Italia, contro una media del 56% che si riscontrava nei mesi autunnali del periodo pre-pandemia. Le mete straniere rimangono appannaggio per pochi, mentre la maggioranza dei turisti sceglie ancora una volta (come accaduto anche in estate) di non lasciare il Paese.

C’è tuttavia una grande differenza tra queste vacanze d’autunno e i viaggi che gli italiani hanno intrapreso in tutto il periodo 2020-2021: si nota infatti un nuovo interesse verso le città d’arte. Queste mete hanno subito una flessione in negativo con la pandemia, perché i turisti (già in minor numero rispetto agli anni precedenti) avevano preferito puntare su destinazioni all’aria aperta, dove fosse possibile mantenere il distanziamento sociale. Quindi avevano proliferato vacanze al mare e in montagna, tutte località in cui rilassarsi anche in solitudine o dedicarsi ad attività outdoor.

Come accadeva prima dell’arrivo del Covid, nei prossimi mesi il turismo culturale tornerà a prendere il sopravvento, con il 44% dei viaggiatori italiani intenzionato a scegliere mete d’arte. Città splendide e piccoli borghi antichi saranno di nuovo al centro dell’attenzione, e vi sarà un nuovo interesse verso attrazioni quali musei e gallerie d’arte. Le destinazioni favorite? I numeri parlano chiaro: la Toscana raccoglie il maggior numero di preferenze, con il 16% dei turisti interessati a visitarla. A seguire, troviamo il Trentino, la Lombardia, la Puglia e la Sicilia.