Aprile regala uno degli eventi più affascinanti dell’anno: una pioggia di stelle cadenti nelle ore più buie e questi sono i giorni perfetti per ammirarle

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock L'osservazione delle stelle cadenti nel cielo

Aprile regala giornate più lunghe e temperature miti, grazie alla primavera ormai esplosa. Ma il vero spettacolo, in questo periodo, comincia quando cala il sole: sta infatti per tornare uno degli appuntamenti astronomici più affascinanti della stagione, lo sciame meteorico delle Liridi, una pioggia di stelle cadenti capace di accendere il cielo con scie luminose rapide e straordinarie.

Per chi ama alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere, questo è il momento perfetto per organizzare una serata all’aperto, lontano dalle luci della città, magari con una coperta sulle spalle e una bevanda tra le mani. Le Liridi sono tra gli sciami meteorici più antichi mai osservati e continuano, anno dopo anno, a conquistare appassionati, curiosi e romantici cronici. Il picco dell’attività è atteso nella seconda metà di aprile e promette ore molto suggestive, soprattutto nelle fasi più profonde della notte. Nessun biglietto, nessuna prenotazione, nessun dress code: basta un cielo limpido e la voglia di meravigliarsi.

Le Liridi, lo show celeste di primavera

Le Liridi prendono il nome dalla costellazione della Lyra, da cui sembrano originarsi le meteore osservate dalla Terra. In realtà, le scie luminose non arrivano davvero dalle stelle della costellazione: si tratta piuttosto di minuscoli frammenti lasciati lungo l’orbita della Cometa Thatcher. Quando il nostro pianeta attraversa questa scia di detriti, le particelle entrano nell’atmosfera terrestre a grande velocità e si incendiano, creando le celebri “stelle cadenti”.

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È uno sciame meteorico noto per la sua “eleganza”, meno abbondante rispetto alle Perseidi estive, ma spesso più raffinato e sorprendente. In media si possono osservare una decina o una ventina di meteore all’ora nelle condizioni migliori, con possibili improvvisi aumenti di intensità. Alcune Liridi lasciano dietro di sé scie brillanti e persistenti, rendendo l’esperienza ancora più scenografica.

Il fascino di questo evento è anche storico. Le prime osservazioni documentate risalgono a oltre duemila anni fa, quando gli astronomi cinesi registrarono una pioggia di meteore particolarmente intensa. In pratica, qualcuno le osservava già in epoca antica con lo stesso stupore di oggi. Le Liridi arrivano ogni anno come un promemoria del cosmo a ricordarci che la bellezza, spesso, compare all’improvviso e dura pochi istanti (un po’ come l’hanami per i giapponesi!).

Come e dove vedere le Liridi

Per osservare le Liridi non servono telescopi né attrezzature sofisticate, anzi, il modo migliore per godersele è usare semplicemente gli occhi, lasciando che si adattino al buio per almeno 20 minuti. Le meteore possono comparire in qualsiasi zona del cielo, quindi conviene avere una visuale ampia e libera.

L’orario ideale è tra la tarda notte e l’alba, quando il radiante (cioè il punto da cui sembrano provenire) si alza maggiormente sull’orizzonte. Tradotto in termini pratici: puntare la sveglia molto presto può essere una scelta sorprendentemente intelligente. Il primo consiglio resta sempre lo stesso: allontanarsi dall’inquinamento luminoso. Le grandi città rendono più difficile osservare le meteore meno luminose, quindi meglio scegliere colline, campagne, spiagge, laghi o aree montane

In Italia esistono moltissimi luoghi perfetti per una serata astronomica: le Dolomiti, gli altopiani appenninici, la Val d’Orcia, i litorali meno urbanizzati della Sardegna o della Puglia, fino ai parchi naturali del Centro e del Sud.