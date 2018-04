Come arrivare alla Villa del Balbianello a Lenno, sul lago di Como

editato in: da

A Lenno, in provincia di Como, la Villa del Balbianello è una splendida dimora ottocentesca, oggi di proprietà del Fondo Ambiente Italiano (FAI).

Il luogo è straordinario: la villa, costruita sulla punta della penisola di Lavedo, regala una vista mozzafiato sul lago di Como. Ed è una delle più scenografiche costruzioni d’epoca che disegnano il profilo del Lario. Donata al FAI da Guido Monzino, suo ultimo proprietario, nel 1988, Villa del Balbianello fu voluta dal Cardinal Durini a fine Settecento.

Monzino, collezionista d’arte e appassionato viaggiatore (fu il primo italiano ad arrivare in cima all’Everest), acquistò la villa nel 1974, per farne custode dei ricordi delle sue imprese. Ricordi che, oggi, ancora riempiono le sue stanze: le mappe, i libri, gli strumenti di viaggio, i cimeli delle sue note alpinistiche racchiusi nel Museo delle Spedizioni.

Il FAI, di Villa del Balbianello, dal 1988 se ne prende cura. E si prende cura anche del suo meraviglioso giardino: romantici scorci convivono qui con statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture. Uno scenario, questo, che ha fatto innamorare artisti, letterati e registi: saghe famosissime, come quella di 007 e quella di Star Wars, sono state ambientate proprio qui.

Ma cosa si può vedere, a Villa del Balbianello? Già il giardino, di per sé, è un’attrazione: le potature ardite, come quella a ombrello del grande leccio, sono un vero spettacolo. E poi la Loggia Durini, la monumentale struttura ad arco decorata da una rosa dei venti intarsiata e abbracciata da un Ficus Repens, e la Darsena, il porticciolo ricavato delle rocce. All’interno della villa, oltre al Museo delle Spedizioni, ci sono anche numerose collezioni: oggetti d’arte primitiva, carte geografiche, stampe ottocentesche con vedute del Lario, tappeti e rari dipinti su vetro del XVIII secolo.

Come raggiungere Villa del Balbianello

Per raggiungere la Villa del Balbianello, diverse sono le possibilità. Se si soggiorna a Lenno, o si trova un parcheggio nella cittadina, è possibile arrivare a destinazione con una passeggiata di circa un chilometro, leggermente in salita (circa 25 minuti di cammino). Chi arriva invece a Como col treno (stazione Como Lago), può prendere l’autobus della linea SPT C10 e scendere a Lenno. Tuttavia, il mezzo più suggestivo per raggiungere la villa è con il taxiboat: si parte dal Lido di Lenno e, con una barca a mo’ di taxi, ci si avvicina alla dimora dal lago. La sensazione è spettacolare.

Quanto costa visitare Villa del Balbianello

Per gli iscritti al FAI, l’ingresso alla Villa del Balbianello è gratuito. Tutti gli altri, dovranno pagare un biglietto di 10 euro. Sono previste però alcune riduzioni: 5 euro per bambini tra i 4 e i 14 anni, 8 euro per gli studenti sotto i 25 anni e i soci National Trust, ingresso gratuito per i portatori di handicap con un accompagnatore.