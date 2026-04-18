Ufficio Stampa Gardaland e il programma dell'estate 2026

L’estate 2026 si prepara a stupire nel mondo dei parchi di divertimento e Gardaland ha già tutto pronto per conquistare chi lo raggiunge per la prima volta e i fedelissimi: oltre alle nuove attrazioni e agli eventi in cartellone ci sono delle tendenze globali che atterrano proprio sul lago di Garda. A poche settimane dall’apertura i 3 hotel del Resort sono già in piena attività e il flusso di visitatori conferma che la stagione è partita con il piede giusto… ma la vera notizia sono gli eventi imperdibili che stanno per partire.

La nuova stagione di Gardaland tra relax, esperienze e divertimento

Gardaland lancia la nuova stagione intercettando quello che i dati del report EY Future Travel Behaviours 2026 confermano sulle abitudini degli italiani in viaggio: il 58% cerca relax, il 45% vuole condividere esperienze con chi ama, il 37% punta sul divertimento.

Sul lago di Garda, quindi, c’è voglia di scoprire il territorio, sperimentare il cibo locale e scoprire: è proprio questa la leva centrale per il 64% dei viaggiatori.

Gli eventi più attesi

La stagione estate 2026 di Gardaland si prepara a tantissimi appuntamenti… si parte con concerti Kpop che ci fanno volare verso la Corea, ci si diverte con intrattenimento a tema Minecraft e si presta attenzione all’ambiente con nuove aree verdi. Vediamo insieme nel dettaglio.

Minecraft

La notizia di oggi porta la firma di Merlin Entertainments: dal 18 luglio per 6 settimane arriva a Gardaland Minecraft “Meet the Mobs”, evento temporaneo dedicato al celebre videogioco che conta ancora oggi milioni di giocatori in tutto il mondo. 6 scenari ispirati all’universo di Minecraft distribuiti in diverse aree del parco, personaggi ufficiali da incontrare: Creeper, Axolotl, Chicken Jockey e non solo. A questo si aggiunge la possibilità di collezionare i cuccioli di Mob lungo il percorso per sbloccare un premio digitale esclusivo sull’Hub di gioco. La buona notizia? Tutto questo è incluso nel biglietto d’ingresso, senza sovrapprezzo.

Concerti kpop

Prima ancora, però, c’è un appuntamento che vale da solo il viaggio. Il 13 e 14 giugno Gardaland ospita il suo primo K-pop Festival: artisti e performer direttamente dalla Corea, in esclusiva per l’Italia e con alcune presenze uniche nel panorama europeo. Sul palco, dalle 12 in poi, si alterneranno concerti, DJ set, masterclass di danza, fan meet e il format Play Random Dance. Tra i nomi già confermati: Rocky, ex ballerino e rapper degli ASTRO con hit da oltre 100 milioni di stream; Kisu, cantante solista noto per il mix tra K-pop e R&B; il girl group Lightsum di Cube Entertainment, alla seconda apparizione europea dopo il 2022; e la DJ Hyuny, capace di mescolare generi lontanissimi con una coerenza stilistica non comune.

Aree verdi

Sul fronte ambientale, i 500.000 mq di aree verdi del Resort diventano anche un’esperienza visitabile: nuovi percorsi a contatto con la natura tra 3.500 piante di oltre 60 specie, installazioni come i “Bug Hotel” e progetti dedicati alla biodiversità. Mentre il lago di Garda si mette al riparo dall’overtourism, Gardaland propone un programma di eventi e attività diversificate per attirare l’attenzione.

L’offerta complessiva con parco, 3 hotel tematizzati, LEGOLAND Water Park, SEA LIFE Aquarium continua ad allargarsi senza perdere coerenza. Gardaland resta quello che è sempre stato per chi ci è cresciuto, e aggiunge strati per chi arriva per la prima volta. Una formula che è pronta a conquistare proprio tutti e dopo il successo dello scorso anno per i 50 anni di Gardaland, il parco non si ferma e punta a crescere sempre di più.