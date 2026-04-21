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iStock Natale di Roma, gli eventi del 2026

Il 21 aprile 2026 è una data importante per la Città Eterna: si festeggia il Natale di Roma. La Capitale compie 2.779 anni e ripercorre l’evento in cui, secondo la storia, in questa data del 753 a.C. Romolo tracciò il solco sul Platino mettendo le fondamenta di quella che sarà una delle potenze più influenti della storia.

La Capitale è pronta a festeggiare con tanti eventi e iniziative per tutta la giornata. Ecco gli eventi imperdibili.

Bande militari in centro

Uno degli eventi attesi per festeggiare il Natale di Roma questo 21 aprile è il concerto diffuso ad opera delle bande musicali delle Forze Armate che inizieranno a intrattenere ufficialmente dalle 17:30.

Dove suoneranno? La Banda della Polizia Locale di Roma farà uno show in piazza del Campidoglio mentre quella dell’Esercito Italiano sarà ai piedi della Scalinata della Trinità dei Monti. In piazza San Silvestro c’è la Marina Militare mentre l’Aeronautica dà spettacolo in piazza Pia. Chi desidera sentire i Carabinieri potrà farlo in piazza San Lorenzo in Lucina mentre a piazza di Pietra si troverà la Polizia di Stato. Se vi trovate in centro nel tardo pomeriggio, sarà difficile non imbattersi in qualcuna di queste esibizioni.

Visite a Palazzo Senatorio

In piazza del Campidoglio, già dal pomeriggio, c’è un’altra occasione che vale la pena cogliere. Palazzo Senatorio, sede del Comune di Roma dal 1143, permette visite gratuite all’Aula Giulio Cesare in quattro turni: alle 16.30, 17.15, 18.00 e 18.45. Gruppi di massimo 30 persone, accesso dall’ingresso di Sisto IV vicino alla colonna della Lupa Capitolina, in via San Pietro in Carcere. Ci sono Guide esperte che accompagneranno i visitatori e racconteranno la storia dell’edificio e della sala consiliare. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione era obbligatoria tramite il numero 060608.

Rievocazioni storiche

Non è davvero Natale di Roma senza il Gruppo Storico Romano. Quest’anno la macchina organizzativa è imponente: oltre 1.300 rievocatori provenienti da 16 Paesi europei, più una delegazione da Taiwan, animano la città. Sfilate, tornei di gladiatori, rituali, attività per il pubblico, tutto concentrato nei luoghi simbolo della città come il Pantheon (il 21 aprile protagonista anche di uno spettacolo astronomico unico), il Circo Massimo, i Fori Imperiali, il Museo delle Civiltà e il Museo Nazionale Romano.

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2 gli appuntamenti più radicati nella tradizione:

il Tracciato del Solco Primigenio, che rievoca il gesto fondativo di Romolo;

i Palilia, l’antichissima festa pastorale del 21 aprile che col tempo è diventata parte integrante delle celebrazioni della fondazione.

Entrambi puntano a restituire, con figuranti in abiti d’epoca e ricostruzioni fedeli, qualcosa che somiglia davvero a un salto indietro nel tempo. L’ingresso è libero e gratuito.

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Il programma culturale curato dalla Sovrintendenza Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura è partito già dal 19 aprile e si chiuderà domani, 22 aprile.

Al Quadrato, dalle 10.00, un itinerario urbano gratuito porta alla scoperta delle opere di street art del progetto M.U.Ro. Un percorso che non è solo estetico: il quartiere fu colpito il 17 aprile 1944 da uno dei rastrellamenti nazisti più brutali avvenuti a Roma, e i murales dialogano con quella memoria in modo diretto. Prenotazione obbligatoria allo 060608.

Alle 11.00 ai Mercati di Traiano si può visitare la mostra su Constantin Brâncuși, un confronto tra la scultura antica e quella del maestro rumeno che, in questa sede, acquista un senso particolare.

Altri eventi in programma? La Sala Romana visitabile alle 15:30 nel museo Barracco o la galleria d’arte moderna alle 16:30. Imperdibile alle 18:00 la visita del museo di Roma in Trastevere dove sono custodite le fotografie notturne di Hervé Gloaguen.

Gli eventi si chiudono ufficialmente domani con Vivere a Roma: piazze, feste e mestieri in programma a Palazzo Braschi.