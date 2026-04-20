Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Spiaggia di Falasarna, una delle spiagge più famose di Creta

La primavera con le sue belle giornate fa venire voglia di partire e oltre a chi sogna il mare e il sole c’è chi spera di poter sfruttare qualche weekend per poter scoprire capitali europee o altre meraviglie non troppo lontane.

Con la nuova promozione Wizz Air “Primavera in fiore”, attiva fino alle 23:59 del 20 aprile 2026, è possibile prenotare tantissimi voli con un ribasso fino al 15% per poter partire dal 22 aprile fino al 30 giugno. Una finestra ampia… che permette anche di avere un assaggio d’estate. Ecco 3 destinazioni top da prendere in considerazione.

Da Milano Malpensa a Ocrida

Ci sono mete che molti ignorano, trascurano o dimenticano, ma che meritano una visita. Ne è un esempio Ocrida che, grazie alla promo Wizz Air, si può raggiungere da Milano Malpensa con voli a partire da 40 euro. La città sulla sponda macedone dell’omonimo lago rappresenta a pieno l’anima dei Balcani.

Il centro storico è patrimonio UNESCO, e si vede: chiese bizantine, case ottomane che si specchiano nell’acqua, un castello che domina tutto dall’alto. Il lago Ocrida è uno dei più antichi d’Europa, con una biodiversità che gli scienziati ancora studiano con attenzione. Ma al di là dei dati tecnici, quello che colpisce è il ritmo del posto. Lento, quasi anacronistico.

Se cercate un weekend fuori dai circuiti usuali, e non volete spendere un patrimonio, Ocrida è quello che fa per voi. Maggio e giugno sul lago sono particolarmente piacevoli: temperature miti, acqua ancora tranquilla, luce bellissima nel tardo pomeriggio.

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Da Roma a Creta

Con voli a partire da 58 euro da Roma Fiumicino si vola verso Creta: l’isola greca non ha bisogno di presentazioni ed è sicuramente un’opzione da considerare.

Candia, il nome storico di Heraklion, è il punto di partenza giusto per chi vuole capire qualcosa di più. Il palazzo minoico di Cnosso è a pochi chilometri dalla città… certo, è turistico, ma è anche uno dei siti archeologici più importanti del Mediterraneo e vale la visita. Il museo archeologico è tra i migliori della Grecia. E poi c’è la città in sé: il porto veneziano, le mura, i mercati… è un gioiellino.

Il periodo è il top: le spiagge come quella di Rethymno e Falassarna iniziano a essere frequentate ma non certo affollate come a luglio e ad agosto. Se avete già visto Santorini e Mykonos è il momento di scoprire un altro lato della Grecia.

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Da Bologna a Varsavia

Non solo mare: per chi ha voglia di un viaggio culturale una buona opzione è partire dall’aeroporto di Bologna per raggiungere Varsavia con meno di 33 euro. La città è rinata e se da una parte c’è la parte storica ricostruita dopo la distruzione della Seconda Guerra Mondiale, dall’altra c’è l’anima più moderna e contemporanea. Cosa vedere? Il Museo dell’Insurrezione è suggestivo.

Un motivo in più per visitare la città? La scena gastronomica e culturale: cocktail bar nei cortili, mercati del weekend, gallerie d’arte contemporanea. Un weekend lungo in primavera nella capitale polacca funziona benissimo: le giornate si allungano, i parchi si riempiono, la città ha una sua energia particolare che di notte si fa ancora più viva.