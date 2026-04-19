Le migliori crociere per mangiare (davvero) bene nel 2026: la nuova classifica

Oggi si parte per una crociera anche per mangiare (bene): queste sono le 10 crociere premiate che trasformano il mare in un ristorante d’alta cucina

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Le migliori crociere per mangiare (davvero) bene nel 2026: la nuova classifica
Ufficio Stampa
La nave da crociera Explora I

Una crociera non è solo la nave che ci accompagna da un porto all’altro durante una vacanza, ma sempre più spesso un luogo dove si vivono esperienze memorabili, tra relax, servizi d’eccellenza e coccole enogastronomiche che ci fanno sentire in un ristorante stellato. Nel 2026, infatti, le compagnie stanno trasformando l’esperienza a bordo in un vero viaggio gastronomico, tra chef stellati, ingredienti selezionati e menu che raccontano i luoghi visitati.

A dirlo è la nuova classifica dei Global Tastemakers Awards di Food & Wine (giunta alla quarta edizione), che ha premiato le migliori crociere per cibo e bevande dopo un’analisi attenta che ha coinvolto centinaia di esperti del settore. Il messaggio che emerge è chiaro: oggi si salpa (anche) per mangiare molto bene. Ecco in quali crociere nella nuova top 10.

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