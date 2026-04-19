A dirlo è la nuova classifica dei Global Tastemakers Awards di Food & Wine (giunta alla quarta edizione), che ha premiato le migliori crociere per cibo e bevande dopo un’analisi attenta che ha coinvolto centinaia di esperti del settore. Il messaggio che emerge è chiaro: oggi si salpa (anche) per mangiare molto bene. Ecco in quali crociere nella nuova top 10.

Una crociera non è solo la nave che ci accompagna da un porto all’altro durante una vacanza, ma sempre più spesso un luogo dove si vivono esperienze memorabili, tra relax, servizi d’eccellenza e coccole enogastronomiche che ci fanno sentire in un ristorante stellato. Nel 2026, infatti, le compagnie stanno trasformando l’esperienza a bordo in un vero viaggio gastronomico, tra chef stellati, ingredienti selezionati e menu che raccontano i luoghi visitati.

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Explora Journeys domina la classifica: perché è la migliore

A conquistare il primo posto è Explora Journeys, che organizza anche esclusive crociere insieme al numero 1 del tennis mondiale Jannik Sinner. In pochissimo tempo, questa compagnia di lusso è riuscita a imporsi come punto di riferimento assoluto per la cucina in mare.

Il motivo? Un’offerta gastronomica estremamente curata e diversificata, con ben nove esperienze culinarie a bordo. Si passa da menu degustazione raffinati, con ingredienti italiani come tartufo, limoni della Costiera e pistacchio di Bronte, a carni pregiate e Wagyu giapponese di altissima qualità.

L'eccellenza nel cibo non si percepisce solo nei ristoranti, ma anche nelle esperienze che si possono vivere tra corsi di cucina, chef’s table e spazi dove mangiare a qualsiasi ora.

La top 10 delle crociere in cui si mangia meglio

Subito dietro la vincitrice, troviamo The Ritz-Carlton Yacht Collection, che punta tutto sull’alta cucina stellata e sulle esperienze personalizzate, con menu firmati da grandi chef e itinerari gastronomici anche a terra.

Chiude il podio Aqua Expeditions, che si distingue invece per la cucina sostenibile e territoriale, con piatti che cambiano radicalmente a seconda delle rotte, dall’Amazzonia all’Indonesia.

Al quarto e quinto posto della classifica di Food & Wine si sono classificate, rispettivamente, Silversea (con il suo programma SALT, che collega ciò che si mangia a bordo con le tradizioni locali dei porti toccati) e Crystal Cruises (che brilla per le collaborazioni d’eccellenza, come il ristorante firmato Nobu Matsuhisa e le influenze italiane degli chef Alajmo).

Al sesto posto c'è poi Oceania Cruises, una certezza per chi cerca qualità costante e attenzione a benessere, cucina francese e fusion asiatica, seguita da Regent Seven Seas Cruises, che offre un’esperienza completa tra ristoranti di alto livello e tour gastronomici nei porti, tra vini e specialità locali e HX Expedition, che sorprende con una cucina legata agli itinerari più estremi e alle tradizioni culturali dell’equipaggio.

Chiudono la top 10 Ponant, che porta la firma dello chef Alain Ducasse fino ai poli, con cucina francese d’autore tra ghiacci e scenari remoti, e Celebrity Cruises, che punta su un approccio più accessibile ma innovativo, con spazi dedicati ai sapori locali delle destinazioni.

Di seguito riportiamo la classifica completa: