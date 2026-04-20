Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock La costa versiliana a Forte dei Marmi

La Toscana è conosciuta in tutto il mondo per le sue dolci colline e le splendide città d’arte che attirano ogni anno milioni di viaggiatori, ma c’è un’altra zona della regione che torna protagonista: è la Versilia, affacciata al mare con le sue spiagge di soffice sabbia e cittadine che meritano di essere esplorate.

A incoronarla è Forbes, che ha recentemente acceso i riflettori su questo tratto di costa toscana, descrivendola come una destinazione sempre più amata a livello internazionale, attualmente meno affollata rispetto a mete iconiche come la Costiera Amalfitana o le Cinque Terre.

Una Toscana diversa elogiata da Forbes

Quando si pensa alla Toscana, l’immaginario corre subito a Firenze, alle colline del Chianti o ai borghi medievali. Eppure, come sottolinea Forbes, esiste una “Toscana diversa”, affacciata sul mare, fatta di spiagge sabbiose, stabilimenti storici e località eleganti, dove la vita scorre tranquilla.

Tra le varie aree costiere della regione, è proprio la Versilia a distinguersi: un tratto di circa 20 chilometri sul Mar Tirreno, caratterizzato da fondali bassi, acque tranquille e litorali facilmente accessibili, ideali anche per le famiglie.

Un altro punto di forza di questa località? La posizione strategica: mete come Viareggio si raggiungono in poco più di un’ora da Firenze (in auto o in treno), rendendo questa zona perfetta anche per un weekend.

La Versilia tra Forte dei Marmi, Viareggio e Pietrasanta

La località più esclusiva della Versilia è storicamente Forte dei Marmi, meta dell’élite italiana e internazionale famosa per i suoi beach club, le boutique di lusso e le eleganti ville Liberty immerse nel verde. Non a caso è stato anche uno dei luoghi del cuore di Ornella Vanoni. Accanto al suo lato più glamour, però, resta forte anche la tradizione del turismo balneare, con ampie spiagge sabbiose orlate da pinete e, in lontananza, dalle Alpi Apuane.

Più vivace e accessibile è Viareggio, con il suo celebre lungomare, oltre 100 stabilimenti e un’atmosfera storica che risale all’Ottocento. Qui si trovano anche caffè iconici come il Gran Caffè Margherita, frequentato in passato da intellettuali e artisti.

A pochi chilometri dal mare si trova invece Pietrasanta, considerata il cuore artistico della zona: un borgo ricco di gallerie, botteghe e installazioni contemporanee, che ha attirato grandi nomi dell’arte come Michelangelo e Fernando Botero. Si dice anche che il regista premio Oscar Alfonso Cuarón abbia la sua base proprio a Pietrasanta.

Conosciuta, ma non eccessivamente famosa, questa cittadina nel cuore della Versilia è la meta ideale per una vacanza estiva in famiglia.

Perché la Versilia piace sempre di più

A rendere la Versilia così interessante oggi è il suo equilibrio: una destinazione ben attrezzata e facilmente raggiungibile, ma ancora capace di offrire autenticità, qualità della vita e un’esperienza di viaggio in mete meno affollate rispetto ad altre italiane più famose.

A confermare questo trend sono anche i numeri: secondo il Centro Studi Turistici, tra gennaio e novembre 2025 l’area ha registrato 738.278 arrivi e oltre 3,17 milioni di presenze, con una crescita rispettivamente dell’1,9% e del 3,5% rispetto all’anno precedente. In aumento è anche la permanenza media, che si attesta a 4,3 notti.

Un ruolo chiave è giocato dal turismo internazionale, che rappresenta il 46,2% delle presenze totali e segna un incremento del 6,7%. Numeri che confermano quanto evidenziato da Forbes: il mix tra mare, cultura e lifestyle sta rendendo la Versilia una delle mete italiane più promettenti del momento, sempre più scelta da viaggiatori in cerca di un’alternativa raffinata e ancora autentica.