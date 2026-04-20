Tra eventi e installazioni della Design Week 2026 c’è un’esperienza unica: passeggiare sui tetti della Galleria con vista Duomo e skyline, un appuntamento imperdibile

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Ph. Alessio Tamborini La vista dalla Galleria di Highline a Milano

La Milan Design Week 2026 trasforma ancora una volta Milano in un grande laboratorio creativo a cielo aperto, puntualmente a ogni primavera. Tra installazioni diffuse, showroom temporanei, quartieri in fermento e appuntamenti esclusivi del Fuorisalone 2026, la città meneghina si prepara ad accogliere designer, curiosi e viaggiatori da tutto il mondo. Ma tra gli eventi più esclusivi e le file davanti ai luoghi più celebri, esiste anche un’esperienza diversa dal solito: camminare sopra i tetti della città, sospesi tra storia e skyline.

È ciò che offre HIGHLINE Milano, il percorso panoramico ricavato sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II. Un luogo già affascinante in ogni stagione, ma che durante la settimana del design acquista un fascino ancora più speciale: sotto, il cuore pulsante di Milano, sopra, una prospettiva inattesa da cui osservare la città che detta tendenze al mondo. Per chi cerca un’esperienza memorabile da aggiungere all’agenda della Design Week, questa è una di quelle da segnare subito.

HIGHLINE Milano, la passeggiata sospesa più scenografica

HIGHLINE Milano permette di percorrere una passerella panoramica lunga oltre 250 metri a circa 40 metri d’altezza, collegando idealmente Piazza Duomo e Piazza della Scala. In pratica, una promenade urbana sospesa che regala uno dei punti di vista più sorprendenti del centro storico. Da qui si osservano da vicino le geometrie in ferro e vetro della Galleria, i dettagli architettonici spesso invisibili dal basso e la silhouette della città contemporanea che si allunga verso i nuovi grattacieli. Il contrasto è perfettamente milanese: eleganza ottocentesca e futuro che convivono nello stesso colpo d’occhio.

Ufficio Stampa

Durante la Design Week, quando Milano si anima di eventi e installazioni, vivere questo percorso significa anche concedersi una pausa dal ritmo intenso della città. Dopo una giornata tra Brera, Tortona, Isola o 5Vie, salire in quota cambia completamente prospettiva. Il percorso oggi è valorizzato anche da un nuovo progetto illuminotecnico firmato Luce&Light, pensato per accompagnare la visita senza invadere lo spazio. Luci discrete e scenografiche evidenziano passerelle, zone verdi e terrazze panoramiche, creando un’atmosfera ancora più suggestiva al tramonto e nelle ore serali. Un dettaglio perfetto durante la Design Week, dove anche la luce diventa linguaggio creativo.

Orari e consigli utili per visitarla durante la Design Week

HIGHLINE Milano è aperta dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00, orario perfetto anche per inserirla tra un evento e l’altro della Design Week. Nei giorni del Fuorisalone conviene comunque controllare eventuali aperture straordinarie o variazioni legate alla settimana degli eventi.

Il momento migliore? Probabilmente, il tardo pomeriggio, con ingresso nelle ultime fasce disponibili. La luce si riflette sui tetti del centro, il marmo del Duomo cambia colore minuto dopo minuto e la città si prepara ad accendersi per la sera. Per chi ama fotografie e contenuti social, è uno spot naturale notevole, mentre per chi preferisce semplicemente osservare, è ancora meglio. Un altro consiglio è usare HIGHLINE come pausa strategica tra un distretto e l’altro. Dopo le code e le camminate del Fuorisalone, salire sopra la Galleria diventa quasi una pausa mentale.

Molto valida anche la visita mattutina, subito dopo l’apertura delle 10:00, perfetta per chi desidera un’atmosfera più tranquilla prima dell’assalto quotidiano agli eventi. In quel caso, la città si mostra più calma e la vista risulta ancora più nitida. Infine, dettaglio non secondario: la posizione centralissima la rende facilissima da inserire in qualsiasi itinerario milanese.