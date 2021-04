Isole Covid-free anche in Italia come la Grecia: ecco quali

editato in: da

Se ci riesce la Grecia perché non dovremmo riuscirci anche noi? A pensarlo è il ministro del Turismo Massimo Garavaglia che sta pensando a un piano per la creazione di un modello di isole Covid-free anche per l’Italia.

A partire dal 2 giugno, molte delle nostre isole sparse lungo le coste italiane potrebbero diventare quindi sicure dal punto di vista sanitario e dunque anche per trascorrervi delle vacanze tranquille.

“In Francia si parla del 14 luglio, negli Usa del 4 luglio, il 2 giugno è la nostra festa nazionale e potrebbe essere una data delle riaperture per noi”, ha spiegato il ministro ospite in Tv. “La Grecia ha tante isole piccole e per quello si sta muovendo in quella direzione. Il punto è creare meccanismi per cui sia semplice circolare. La direzione mi sembra abbastanza chiara”, ha detto Garavaglia.

Il piano riguarderebbe sicuramente le isole minori della Sicilia, come Panarea, Alicudi, Filicudi e le altre Isole Eolie, le splendide Egadi, Marettimo, Favignana, Levanzo e le altre, le Pelagie come Lampedusa, Linosa, l’Isola dei Conigli. Era stato proprio l’assessore al Turismo della regione, Mimmo Turano, a sostenere questa idea, partendo dalla vaccinazione dei pochi abitanti delle isole rendendole così anche Covid-free. Turano aveva infatti detto: “Covid-free è la parola d’ordine per aiutare veramente l’economia delle nostre isole minori. Vaccinare subito la popolazione delle isole siciliane significa tutelare la loro salute, ma anche dare la possibilità a questi territori di uscire dalla crisi con le loro mani combattendo ad armi pari con la concorrenza della Grecia che sta già immunizzando gli abitanti delle isole più turistiche”.

Non è troppo presto per decidere. Se le isole devono riaprire al turismo il 2 giugno bisogna fare in fretta. Se alcune attività possono essere riaperte dall’oggi al domani, come i negozi per esempio, per altre ci vuole più tempo per organizzarsi, come per la riapertura degli hotel.

Fare tornare i turisti sulle isole – ma in qualunque altra località di villeggiatura, di fatto – non dovrebbe essere così difficile, viste le misure in atto e quelle che stanno per essere prese, almeno a livello europeo.

“A livello europeo si sta discutendo del cosiddetto Green Pass“, ha ricordato Garavaglia, “una sorta di lascia passare, ossia di circolare tra un Paese e un altro. Tre le condizioni ipotizzate: essere vaccinati, avere gli anticorpi Covid e il tampone negativo. Noi ce l’abbiamo già un esempio, ed è “Sardegna sicura“, un protocollo attivo da circa un mese e mezzo”.