Questa città sta per trasformarsi in un gigantesco calendario dell’Avvento

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock/ Flavio Vallenari Hall in Tirol si trasforma in un gigantesco Calendario dell'Avvento

Gli amanti del Natale e di tutte quelle atmosfere magiche che avvolgono strade, quartieri e città, sanno bene che questo è il momento perfetto per organizzare tutti quei viaggi che conducono in una fiaba invernale. Dalle capitali europee alle città d’arte, passando per i borghi, i villaggi e i paesini: i luoghi da raggiungere sono davvero tantissimi e tutti sono destinati a incantare.

I mercatini di Natale sono, in assoluto, in cima alle travel wish list dei viaggiatori. A questi, poi, si aggiungono eventi a tema, installazioni luminose e manifestazioni che celebrano le ricche e affascinanti tradizioni dell’Avvento e che stanno animando tantissime città di tutto il mondo.

E poi c’è lei, la nostra prossima destinazione di viaggio. Un delizioso e pittoresco comune austriaco nel distretto di Innsbruck-Land, che non solo si è appropriato dello spirito natalizio ma ha scelto per l’occasione di trasformarsi in un gigantesco calendario dell’Avvento.

Bentornati a Hall in Tirol, dove la magia dell’Avvento prende vita

Il nostro viaggio di oggi ci porta in una città tanto antica quanto affascinante, stiamo parlando di Hall in Tirol conosciuta per ospitare il centro storico più grande e pittoresco di tutta l’Austria. I motivi per raggiungere il comune situato nel distretto di Innsbruck-Land sono tantissimi: terme, piscine, centri benessere e poi, ancora, paesaggi montani e attività all’aria aperta attirano ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Ma c’è un motivo in più per organizzare un viaggio a Hall in Tirol al più presto, e questo ha direttamente a che fare con il Natale. A partire dal 1° dicembre, infatti, il centro storico più grande del Paese si trasforma in un gigantesco calendario dell’Avvento en plein air da scartare, idealmente, con gli occhi.

Un appuntamento imperdibile, questo, che si rinnova anno dopo anno e che permette alle persone di vivere e condividere quella che è, con tutta probabilità, l’esperienza più incantata di questo Natale. Le facciate degli edifici del centro storico medievale, infatti, brillano come non hanno fatto mai riportando la data del giorno e illuminando di magia il mercatino dell’Avvento che anima le strade cittadine.

Fonte: iStock/ Flavio Vallenari

Si aprono le caselle dell’Avvento della città: un’esperienza unica

Quella del calendario dell’Avvento è una tradizione tanto antica quanto affascinante che è arrivata fino ai giorni nostri e che allieta i giorni di attesa che ci separano a Natale. Durante il countdown, infatti, grandi e bambini aprono la finestrella del giorno per ricevere un dono, sia questo simbolico che materiale. Un’usanza, questa, che consente di vivere e condividere lo spirito più autentico del Natale.

Ma quest’anno, come anticipato, si può fare di più. Si può entrare idealmente all’interno di un gigantesco calendario dell’Avvento e lasciarsi incantare dalle luci e dai colori che illuminano la città di Hall in Tirol.

L‘appuntamento è previsto nella piazza Oberer Stadtplatz. È qui che le facciate della case del centro medievale brillerano di magia. Le date di ogni giorno verranno proiettate proprio sugli edifici, regalando ai viaggiatori e ai cittadini la sensazione di trovarsi dentro un enorme calendario dell’Avvento dove campeggiano alberi di Natale, decorazioni sontuose e mercatini storici.