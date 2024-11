I mercatini di Natale di Innsbruck: la magia delle feste in Tirolo

Tutte le informazioni per visitare i mercatini di Natale di Innsbruck nel 2024: dove trovarli e gli eventi in programma per rendere magico l'Avvento.

Se un posto perfetto per essere visitato durante il periodo dell’Avvento, quel luogo è proprio Innsbruck, in Austria. Molto vicina all’Italia , la capitale del Tirolo è una città che conquista proprio tutti. Figuriamoci quando è addobbata per le feste, mentre il profumo di Glühwein si espande nell’aria.

I mercatini di Natale di Innsbruck rappresentano un momento dell’anno in cui la città è molto gettonata da turisti e viaggiatori provenienti da ogni dove ma questo non le vieta di restare accogliente e affascinante. Se anche tu non vedi l’ora di gironzolare tra capanne di legno per cercare l’addobbo perfetto o il regalo unico da acquistare, sappi che di seguito troverai tutte le informazioni necessarie per organizzare il tuo viaggio a Innsbruck.

Come raggiungere Innsbruck per i mercatini di Natale

Innsbruck è una città davvero facile da raggiungere, sia in auto che usando i treni oppure prendendo dall’aereo. Se vivi nel nord Italia, la modalità più semplice per arrivare nel cuore della capitale del Tirolo è l’auto. Giusto per fare un esempio, il viaggio tra Verona e Innsbruck dura circa 3 ore e mezza, utilizzando l’autostrada del Brennero praticamente per tutta la distanza tra le due città.

Se ami viaggiare in treno, sappi che ci sono treni frequenti e molto comodi tra l’Italia e Innsbruck. La linea diretta con quella parte di Austria ha come città italiana di riferimento sempre Verona, dato che dalla città scaligera partono tutti i treni che vanno verso Monaco di Baviera, pronti a fermare proprio a Innsbruck. Se non trovi biglietti per il treno diretto, sappi che ci sono frequenti treni regionali anche da Bolzano. Non mancano, infine, i treni che partono da Milano (passando per Verona) oppure da Bologna e Venezia. Anche il viaggio in treno dura circa 3 ore e mezza ma, dovendo cambiare treno, potrebbe superare di poco le 4 ore.

Per chi viene da più distante, Innsbruck ha un suo aeroporto internazionale. Data la vicinanza col nostro paese, l’autostrada del Brennero e i molti treni, non ci sono voli diretti per l’Italia ma si può arrivare a Innsbruck facendo scalo o a Monaco o a Vienna.

Dove trovare i mercatini di Natale a Innsbruck

I mercatini di Natale di Innsbruck sono quanto di più tradizionale ci possa essere in Tirolo e, di norma, sono dislocati in molti punti diversi in città.

Mercatino del Centro Storico (Altstadt):

Situato nel cuore della città, proprio vicino al Goldenes Dach, ovvero la famosa casa dal tetto d’oro che è diventata un vero e proprio simbolo di Innsbruck.. Questo mercatino di Natale è il più tradizionale e uno dei più caratteristiche, con bancarelle disposte lungo le della Altstadt.

Situato vicino al sponde del fiume Inn, il mercatino della Marktplatz è particolarmente adatto alle famiglie, dato lo spazio riservato proprio ad attrazioni e giostre per bambini . Qui si trova anche un grande albero di Natale che ogni anno rende ancora più bella Innsbruck.

Questa via è considerata la strada dello shopping di alto livello a Innsbruck e non poteva di certo mancare un mercatino di Natale anche qui. Gli stand della Maria-Theresien Straße sono quelli in cui si possono acquistare anche i f amosi cristalli austriaci , pronti a scintillare sugli alberi addobbati oppure addosso alle persone, quando si tratta di gioielli.

Questo mercantino prende il nome dal quartiere residenziale nel quale si trova e si può raggiungere attraversando un ponte sul fiume Inn. Si tratta di un mercatino di Natale più intimo e tranquillo , ideale per chi cerca un’atmosfera meno affollata.

Per raggiungerlo occorre prendere la funicolare Nordkettenbahn dal centro della città: questo mercatino offre una vista panoramica spettacolare su Innsbruck e le montagne tra le quali è incastonata. L’atmosfera che offre particolarmente magica, soprattutto al crepuscolo.

Wilten è una piccola perla di Innsbruck: si tratta di un quartiere cittadino che, però, ha mantenuto l’atmosfera del piccolo villaggio austriaco. Il suo mercatino di Natale è una vera e propria gemma preziosa, fatta di atmosfera raccolta e tanta bellezza.

Tanti mercatini di Natale dislocati in diversi punti di Innsbruck necessitano, in alcuni casi, anche di orari di apertura diversi. Eccoli nel dettaglio:

Centro Storico (Altstadt)

Dal 15 novembre al 23 dicembre, aperto dalle 11:00 alle 21:00.

Dal 15 novembre al 23 dicembre, aperto dalle 11:00 alle 21:00. Marktplatz

Anche questo mercatino inizia il 15 novembre e chiude il 23 dicembre, con orario 11:00-21:00.

Anche questo mercatino inizia il 15 novembre e chiude il 23 dicembre, con orario 11:00-21:00. Maria-Theresien-Straße

Aperto dal 25 novembre fino al 6 gennaio, dalle 11:00 alle 21:00. Il mercatino chiude anticipatamente il 24 e 31 dicembre (rispettivamente alle 15:00 e alle 19:00).

Aperto dal 25 novembre fino al 6 gennaio, dalle 11:00 alle 21:00. Il mercatino chiude anticipatamente il 24 e 31 dicembre (rispettivamente alle 15:00 e alle 19:00). St. Nikolaus

Le bancherelle saranno aperte dal 22 novembre al 23 dicembre, dalle 16:00 alle 21:00.

Le bancherelle saranno aperte dal 22 novembre al 23 dicembre, dalle 16:00 alle 21:00. Hungerburg

Si tiene dal 22 novembre al 6 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 19:00 e nei fine settimana dalle 12:00 alle 19:00, con orari ridotti durante le festività natalizie.

Si tiene dal 22 novembre al 6 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 19:00 e nei fine settimana dalle 12:00 alle 19:00, con orari ridotti durante le festività natalizie. Wilten

Dal 24 novembre al 23 dicembre, dalle 16:00 alle 20:00.

La pista di pattinaggio dei mercatini di Natale di Innsbruck

Anche chi visita i mercatini di Natale di Innsbruck potrà godersi una splendida pista di pattinaggio, in un luogo speciale come la Marktplatz. Pattinare al cospetto di un abete addobbato con cristalli e luci è qualcosa di speciale. Se il tuo viaggio a Innsbruck avverrà nel weekend, la tua sessione di pattinaggio potrebbe avvenire a suon di musica schlager, genere molto amato dagli austriaci.

I Krampus durante i mercatini di Natale di Innsbruck

Ci sono varie tradizioni che caratterizzano il periodo dell’Avvento in Austria e Innsbruck non ne è esente. Una di quelle più sentite è la Krampusnacht o Krampuslauf, dagli italiani conosciuta come la sfilata dei Krampus.

Per essere precisi con la tradizione, la sfilata dei Krampus dovrebbe avvenire il 5 dicembre, ovvero appena prima del giorno di San Nicola, colui che porta effettivamente i regali per i paesi di lingua tedesca. Dato il grande richiamo di pubblico, le varie Krampuslauf in giro per il Tirolo, e non solo, possono avvenire in date diverse, perché i gruppi di Krampus che sfilano partecipano, di norma, a più di un evento.

Per quanto riguarda il 2024, la Krampuslauf del centro di Innsbruck sarà proprio come tradizione vuole: si terrà il 5 dicembre 2024, a partire dalle ore 17. La sfilata dei Krampus è un evento davvero molto potente e non è confezionato appositamente per i bambini. Occorre saperlo perché, di norma, quei diavoli che sfilano per le città sono molto propensi a fare scherzi a tutti!

Lumagica all’Hofgarden di Innsbruck

Lumagica è il nome dato alla grande e sorprendete attrazione natalizia che potrai trovare visitando l’Hofgarden di Innsbruck. Questo giardino si trasformerà in una sorta di mondo incantato grazie alle migliaia di illuminazioni che si accenderanno proprio nel periodo dell’Avvento. L’apertura di questo evento è prevista per il 15 novembre e sarà visitabile fino al 2 febbraio 2025. Per quanto riguarda gli orari, Lumagica si potrà visitare tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.30. È previsto il pagamento di un biglietto di 11,90€ ma questa attrazione è compresa nella Innsbruck Card.

La luce ha un significato molto forte nel periodo dell’Avvento e a Innsbruck lo sanno bene. In Austria, come in altri paesi di lingua tedesca, c’è qualcosa di speciale che avviene ogni domenica di dicembre. Da quelle parti, si è soliti tenere in casa una ghirlanda con quattro candele che si appoggia sul tavolo del soggiorno. Ogni domenica si accende una candela: una per ogni fase dell’Avvento. Questa tradizione si riversa anche nella città: molte decorazioni luminose prenderanno vita proprio in corrispondenza delle domeniche d’Avvento, per arrivare a illuminare tutta la città proprio a ridosso della Vigilia di Natale.

Fonte: iStock

I mercatini di Natale di Innsbruck e la musica

Anche la musica troverà ampio spazio durante i mercatini di Natale di Innsbruck. Nelle piazze, per chi ama gli eventi più moderni, non mancheranno concerti di musica leggera e dj set. Ma il legame con tra la musica e i mercatini di Natale di Innsbruck non finisce lì: c’è una relazione molto speciale e duratura tra le tradizioni dell’Avvento in Tirolo e la musica classica.

Innsbruck lo sa bene visto che, di anno in anno, mette in cartellone alcuni eventi di musica classica proprio in occasione delle festività. Il concerto natalizio di quest’anno avverrà il 26 dicembre, alle, 20, quando verrà eseguita la musica dell’Oratorio di Natale di Johann Sebastian Bach.

Uno degli eventi musicali – se così possiamo definirlo – più tradizionale durante i mercatini di Natale a Innsbruck è il concerto del Carillon della Pace del Duomo di St.Jakob. Questo strumento è composto da 48 campane e, per l’intonazione di quest’ultime, è stato il primo nel suo genere in Austria. I concerti avverranno tutti i giorni alle 16, a partire dal 6 dicembre 2024, fino al giorno della Vigilia. L’evento è gratuito e ogni esecuzione quotidiana durerà 25 minuti circa.

Per tutta la durata dei mercatini, ci saranno momenti in cui i cori tradizionali intoneranno le note della più celebre canzone natalizia nata in Austria: si tratta di Stille Nacht che non mancherà di farsi ascoltare da tutti, magari anche in più lingue, visto che si tratta di uno dei canti natalizi con il numero più alto di traduzioni.

Restando nel gruppo dei classici del Natale a Innsbruck, sulla Marktplatx di Innsbruck ci sarà, per tutto il periodo dei mercatini, la possibilità di assistere al teatro delle marionette, con storie coinvolgenti per grandi e piccini, anch’esse pronte a portare sulla scena un po’ di musica.

Infine, non può mancare un classico musical per rendere ancora più magica Innsbruck durante il periodo dei mercatini di Natale. Per il 7 dicembre 2024 è prevista la messa in scena, in lingua tedesca, del musical Scrooge – A Christmas Carol, ovviamente ispirato al celebre racconto di Charles Dickens.