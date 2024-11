Vacanze di Natale incantate nei Falkensteiner Hotels in Alto Adige

Fonte: Falkensteiner Hotels Coccole di benessere con vista sulle Dolomiti nel Falkensteiner Hotel Antholz

I doni dai fiocchi variopinti posizionati sotto all’albero, le luci scintillanti che rendono ogni cosa più suggestiva, i fuochi d’artificio, i brindisi e quel desiderio fiducioso espresso sul finire di un anno intenso e meraviglioso, impegnativo e mai uguale a quello precedente, né a quello che verrà. Il periodo di Natale è questo e molto altro, dall’Avvento al 25 dicembre, fino al Capodanno più emozionante se trascorso nei luoghi del cuore, proprio come i Falkensteiner Hotels immersi nelle incantevoli valli innevate dell’Alto Adige.

Per questo Natale, puoi fare il regalo più bello: il tempo di qualità trascorso con le persone che ami, a partire da te stesso, in uno dei 5 hotel Falkensteiner con vista speciale sulle Dolomiti: avventure sulla neve, coccole e relax nelle SPA, delizie gourmet in tavola, attività ed eventi imperdibili per tutti, dalle famiglie con bambini alle coppie, dagli amici a coloro che vorrebbero intraprendere un viaggio in solitaria per ricaricare corpo e spirito. Esprimi il prossimo desiderio di fine anno e parti per una vacanza sulla neve in questi luoghi d’incanto.

La meraviglia dell’Avvento in montagna: un dicembre sulla neve delle Dolomiti

Puoi collezionare un album di esperienze uniche nella splendida cornice montana delle Dolomiti, soggiornando nei Falkensteiner Hotels dell’Alto Adige immersi in paesaggi di rara bellezza in splendide località della Val Pusteria, toccando anche la Valle di Anterselva, vette imbiancate, foreste e vallate, piccoli e antichi borghi di montagna e viste mozzafiato.

Luoghi da cartolina che a dicembre vestono il loro abito migliore, quello delle feste natalizie. Una vacanza al Falkensteiner Hotel Kronplatz, in prossimità degli impianti di risalita del Kronplatz, oltre ad adrenaliniche discese sugli sci, ti regala tutta la magia del Mercatino di Natale di Brunico, raggiungibile in pochi chilometri anche dagli altri hotel altoatesini della catena: Falkensteiner Family Resort Lido (Casteldarne), Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof (Valles), Falkensteiner Hotel & Spa Sonnenparadies (Terento) e Falkensteiner Hotel Antholz (Anterselva), per fare un tuffo nel centro storico del borgo tra luci e bancarelle per tutti i gusti, con decorazioni, souvenir e specialità regionali.

Non dimenticare anche il grazioso Mercatino di Natale di Bressanone, città che ospita anche lo spettacolo Light & Music Show fino al 6 gennaio 2025, dove i palazzi della città diventano la tela su cui si muovono le luci vibranti degli spettacoli multimediali immersivi, che trasformano tutto in pura magia.

Le emozioni non finiscono qui durante l’Avvento, grazie agli immancabili eventi organizzati dagli hotel, per allietare i propri ospiti con iniziative all’insegna del gusto, del benessere e dello sport.

Dal 5 al 10 dicembre, il Falkensteiner Family Resort Lido festeggia con i suoi ospiti Sant’Ambrogio offrendo diversi vantaggi: sconti, pensione completa Plus, aperitivo e calendario dell’Avvento contenente interessanti sorprese. Per le famiglie, inoltre, l’hotel offre anche il pacchetto Magia d’Avvento: dall’8 al 22 dicembre puoi essere protagonista di un’avventura memorabile passeggiando con i lama insieme ai bambini. Sono i piccoli ospiti ad essere coccolati dalla struttura grazie al programma proposto dal Falky Land, con tante attività dedicate.

Innamorarsi ancora tra coccole e avventure: la fuga natalizia che stavi aspettando

Se il regalo più bello è proprio il tempo passato con le persone a cui vuoi bene, in coppia o in famiglia, non c’è modo migliore di celebrarlo che vivere insieme quel mix perfetto di esperienze tra avventura e relax.

Per tutto il periodo dell’Avvento, e oltre, le montagne delle Dolomiti accolgono appassionati di sci e attività sulla neve, chi è alla ricerca di avventure adrenaliniche ad alta quota e chi vuol esplorare a passo lento i paesaggi imbiancati dove è la natura a fare da padrona.

I 5 hotel Falkensteiner dell’Alto Adige riservano avventure sugli sci o snowboard, escursioni con le ciaspole, in slittino, sci di fondo o sci alpinismo: ognuno trova l’attività adatta per sé tra le pendici innevate, dai bambini (con programmi a loro dedicati) agli adulti.

Non mancano attenzioni speciali per gli ospiti, come nel Falkensteiner Hotel & SPA Falkensteinerhof che per tutto il periodo dell’Avvento offre, per un soggiorno di almeno 3 notti, il 50% di sconto sul biglietto giornaliero o sulla carta escursioni, e un rilassante aperitivo in montagna dopo la fatica sugli sci. Ma non solo, puoi goderti escursioni guidate con le ciaspole e usufruire della navetta gratuita per lo sci.

In alternativa, per avventure davvero speciali sulla neve, il Falkensteiner Hotel Antholz offre il pacchetto Natale Romantico: un giro in carrozza e un’escursione con le ciaspole, per poi riscaldarsi con un buon bicchiere di vin brulé sulla terrazza dell’hotel, per soggiorni di almeno 3 notti nella formula ‘pensione ¾ Falkensteiner’. Per le coppie innamorate non finisce qui, perché a loro è dedicata anche una cena di gala con musica dal vivo e una rilassante serata in piscina.

E dopo una giornata passata tra le piste imbiancate, il ritorno nei Falkensteiner Hotels diventa ancor più emozionante grazie all’area benessere Acquapura, con sauna finlandese e trattamenti mirati. Un’oasi di tranquillità in cui sconnettersi e riflettere, guidati dalle coccole dell’hotel. Un esempio? Con il pacchetto Romanticismo & Benessere per Due, il Falkensteiner Hotel Antholz offre una sessione di SPA privata e una colazione con spumante in camera, 3 volte a settimana, prenotando almeno tre notti.

Vivi la magia del Natale: pasti gourmet e atmosfere vibranti nei Falkensteiner Hotels

Le caselle del calendario dell’Avvento si aprono una ad una fino a raggiungere la Vigilia e poi il giorno di Natale, tra ricchi brunch, cene gourmet ed eventi imperdibili per tutti i gusti.

Vivi l’atmosfera delle festività natalizie al Falkensteiner Hotel Kronplatz, immerso nella natura del Plan de Corones, con una sontuosa cena di gala a 5 portate accompagnata da musica tradizionale natalizia. Il giorno seguente, il 26 dicembre, puoi partecipare alla serata di Natale altoatesina al Ristorante 7Summits, per immergerti nelle atmosfere della tradizione con specialità locali e musica. Oppure, goditi aperitivi speciali e una deliziosa cena di Natale al Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof, nel paesaggio invernale di Valles, tra castelli e fortezze. Non manca alche la visita di Babbo Natale con tanto di regali sotto l’albero per i più piccoli.

Divertimento di fine anno per i bambini, i veri protagonisti

Anche i più piccoli festeggiano il Capodanno nei Falkensteiner Hotels da veri protagonisti. Per i bambini ospiti del Falkensteiner Family Resort Lido non mancano attività speciali per la serata più scintillante dell’anno, con un programma molto interessante: si parte dal face painting, per trasformarsi nei loro personaggi di fantasia preferiti, al fotobox in cui divertirsi fotografando, dalla visione di un emozionante film fino all’imperdibile spettacolo di magia.

Gift Card Falkensteiner: a Natale puoi regalare incredibili emozioni

Tutte le emozioni di una vacanza in Alto Adige, nel cuore del periodo natalizio e a Capodanno, formano un album di ricordi memorabili condivisi con chi ami. Puoi regalare tutti questi momenti preziosi grazie al Buono vacanza Falkensteiner, da personalizzare inserendo l’importo che preferisci, e da consegnare semplicemente in hotel in formato cartaceo o digitale: il dono perfetto per la tua famiglia, i tuoi amici o semplicemente per dedicare a te stesso una dolce fuga di relax tra le nevi, per ricaricare le energie in vista del nuovo anno.

Esprimi un desiderio, può diventare realtà.