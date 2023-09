Questa piccola città conserva il centro storico più grande del Paese

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Hall in Tirol

Organizzare un viaggio in Tirolo, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni, è sempre un’ottima idea. Lo è perché infinite sono le bellezze naturalistiche che si snodano sul territorio insieme alle storie, alle tradizioni e agli antichi sapori.

Destinazione apprezzata e raggiunta da migliaia di visitatori ogni anno, il Tirolo è diventato la meta prediletta degli amanti della natura e di tutti coloro che desiderano vivere esperienze all’insegna del relax e del benessere. Terme, piscine, centri benessere e poi, ancora, paesaggi montani e attività all’aria aperta: questi sono solo alcuni dei motivi che invitano a scoprire e riscoprire la regione.

Imperdibili, poi, sono le città che popolano il territorio, quelle circondate dalle montagne e caratterizzate da atmosfere sospese e senza tempo. Tra queste troviamo anche Hall in Tirol, una deliziosa cittadina di 13.000 abitanti che conserva il centro storico più grande e pittoresco dell’Austria.

Hall in Tirol, una pittoresca cittadina da scoprire

Il nostro viaggio di oggi ci conduce in Tirolo, nel territorio dei paesaggi alpini, del benessere e dei sapori antichi. Ci troviamo nel distretto di Innsbruck-Land, non lontani dalla capitale, per scoprire un luogo ancora poco battuto dal turismo di massa, ma estremamente suggestivo.

Stiamo parlando di Hall in Tirol, una pittoresca città che si estende ai piedi del maestoso massiccio di Bettelwurf. Le sue origini sono antichissime: l’esistenza dell’insediamento, infatti, è testimoniata da alcune fonti datate nel 1200 che parlano di una salina nella Valle dell’Inn.

E in effetti, Hall in Tirol, ha avuto un ruolo molto importante nel commercio del sale come testimonia lo stemma della città che presenta, per l’appunto, due leoni e un barile di sale. La storia delle sue origini, oggi, è raccontata e preservata nel Museo Minerario situato nel cuore della città. Qui è possibile attraversare una perfetta riproduzione di un cunicolo della miniera di sale e tornare indietro nel tempo. Un’esperienza davvero imperdibile per grandi e bambini.

Fonte: iStock/Flavio Vallenari

Il centro storico più grande dell’Austria

C’è un altro motivo per raggiungere e visitare Hall in Tirol ed è dato dal suo centro storico, il più grande e affascinante di tutto il Paese. Basta una semplice passeggiata tra le strade cittadine per sentirsi catapultati in un passato medievale dall’immensa bellezza.

Diversi i punti di interesse, come la Zecca con la torre Münzerturm, all’interno della quale è possibile scoprire la storia della moneta europea, e la piazza superiore che ospita la meravigliosa chiesa gotica di San Nicolò e il municipio. Il centro storico, più grande persino di quello di Innsbruck, diventa poi palcoscenico di uno spettacolo incantato tra novembre e dicembre, quello che porta in scena la magia del Natale. Le facciate delle case di Hall in Tirol, infatti, si trasformano nelle caselline di un gigantesco calendario dell’Avvento mentre le strade si animano con i tradizionali mercatini.

Dopo una passeggiata tra i vicoli romantici e pittoreschi, una sosta alla Torre della Zecca è quasi obbligatoria. Percorrendo i 185 gradini, infatti, potrete raggiungere la cima e godere di un paesaggio mozzafiato sulla città incorniciata dalla Vallata dell’Inn e dalle montagne circostanti.