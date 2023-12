Vacanze di dicembre: tutte le mete scelte dai viaggiatori

Le vacanze natalizie sono perfette per una gita fuori porta, in Italia e all'estero: scopriamo quali sono le destinazioni preferite dai turisti per quest'anno

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Moltissimi italiani hanno intenzione di sfruttare le vacanze di Natale per concedersi una gita fuori porta: nonostante le difficoltà economiche e i rincari, il desiderio di sfuggire per un po’ alla quotidianità e di andare alla scoperta di bei posti – anche non troppo lontani da casa – è troppo forte. D’altra parte, il mese di dicembre ci offre molte occasioni, a partire dal Ponte dell’Immacolata per poi proseguire con le vacanze natalizie vere e proprie. Ecco quali sono le mete preferite dai turisti.

Vacanze di dicembre: l’indagine

Una nuova ricerca condotta dal portale JetCost evidenzia quali sono i desideri degli italiani in fatto di vacanze: le prenotazioni parlano chiaro, saranno in moltissimi a partire durante il periodo natalizio – e più in generale nel mese di dicembre. L’indagine conferma, innanzitutto, ciò che era già emerso a livello internazionale. Ovvero che il popolo italiano è uno dei più “ostinati” in ambito turistico, dal momento che la crisi economica e gli aumenti non hanno spento la voglia di mettersi in viaggio. Solo il 18% degli intervistati, infatti, ha ammesso di non partire per le vacanze di Natale.

Certo, in molti si accontenteranno di una gita “mordi e fuggi”: il 44% starà fuori casa per massimo 3 giorni, magari sfruttando il Ponte dell’Immacolata, mentre il 21% allungherà la vacanza fino a 5 giorni. Molti meno sono coloro che possono permettersi un viaggio più lungo. La spesa media prevista (a persona) è di 688 euro, e per quanto riguarda la sistemazione c’è una netta predominanza per l’hotel (72%). Infine, la maggior parte degli italiani viaggerà in famiglia (49%), mentre il 28% opterà per una vacanza di coppia, il 16% sceglierà la compagnia degli amici e il 7% partirà da solo.

Le mete preferite dagli italiani

Quali sono le destinazioni più gettonate per le vacanze di dicembre? La ricerca ci rivela che il 63% degli italiani ha già deciso di rimanere entro i confini nazionali, anche per via dei pochi giorni a disposizione per viaggiare. Dunque, partiamo dalle mete italiane: in vetta alla classifica delle preferite c’è Milano, dove a Natale si respira un’atmosfera davvero meravigliosa. A seguire, troviamo Napoli, Roma, Palermo e Catania. Ma non mancano le alternative: la top 20 prosegue infatti con Torino, Venezia, Verona, Bari, Bolzano, Bologna, Lamezia Terme, Genova, Pisa, Firenze, Cagliari, Trieste, Brindisi, Foggia e Trapani.

Per chi ha un po’ di tempo in più da dedicare alle vacanze, l’Europa ha tantissime destinazioni incantevoli tra cui scegliere. Le città d’arte e le grandi capitali vanno per la maggiore, ma ci sono anche località al caldo per trascorrere almeno qualche giorno lontano dal rigido inverno italiano. Le mete preferite sono dunque Londra, Praga, Vienna, Amsterdam, Barcellona, Budapest, Madrid, Tenerife, Lisbona, Valencia, Siviglia, Bucarest, Berlino e Bruxelles.

I più fortunati possono concedersi un vero e proprio viaggio (dall’analisi emerge che il 13% degli intervistati partirà per una vacanza tra gli 8 e i 15 giorni, mentre il 4% addirittura starà via tra i 15 giorni e un mese). E a questo punto si amplia moltissimo il ventaglio delle destinazioni tra cui scegliere: le località a lungo raggio preferite dai turisti italiani sono New York, Sharm el Sheikh, Dubai, Maldive, Istanbul, Zanzibar, Bangkok, Miami, Marrakech e Santo Domingo.