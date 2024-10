Natale in Austria: mercatini e la magia delle città vestite a festa

La magia del Natale è già arrivata in Austria: piccoli borghi e splendide città d’arte stanno iniziando a prepararsi per quello che è l’appuntamento più atteso (e sognato) dell’anno, quando grandi e piccini si lasciano travolgere dall’entusiasmo e sfidano il freddo invernale per immergersi nel cuore della festa. Andiamo alla scoperta dei mercatini imperdibili e delle località dove vivere l’atmosfera natalizia.

Il Natale a Vienna

Partiamo da Vienna, l’affascinante ed elegante capitale dell’Austria, che si prepara a vivere un Natale davvero speciale. Sono tanti i luoghi dove la magia regna incontrastata (si contano oltre 15 mercatini sparsi per tutta la città) in questo periodo dell’anno e questi sono, secondo noi, i migliori.

Mercatino di Natale in Rathausplatz (Piazza del Municipio)

Il mercatino di Natale più grande e più popolare di Vienna è sicuramente quello allestito in Piazza del Municipio. Qui troverete circa 150 bancarelle dove potrete acquistare oggetti di artigianato locale, idee regalo, numerose specialità culinarie e bevande per riscaldarvi come l’iconico gluhwein. Le luminarie, le numerose attrazioni, la ruota panoramica, la gigantesca pista di ghiaccio dove pattinare e il bellissimo albero di Natale ne fanno una tappa obbligata per chi visita la capitale dell’Austria durante questo periodo. Il mercatino è aperto dal 10 novembre al 26 dicembre, tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00. Il 24 dicembre resterà aperto dalle 10:00 alle 18:00, mentre il 25 e il 26 dalle 11:00 alle 21:30.

Per arrivarci potete prendere i mezzi pubblici: Linee 1, 71, D, U2Z con fermata Rathausplatz/Burgtheater stop o la linea 2 con fermata Parliament.

Mercatino di Natale di Am Hof

Se amate acquistare souvenir e regali davvero unici, non potete assolutamente perdervi il mercatino di Am Hof. Perché è così speciale? Perché i prodotti messi in vendita devono seguire un processo di selezione guidato da una giuria: tutti gli articoli proposti vantano quindi un certo livello di qualità artistica e non sono prodotti in serie. Non manca una ricca offerta culinaria: dai langos (una sorta di pizza fritta ricoperta di panna e formaggio), la zuppa di zucca, i Baumkuchen (dolci cotti allo spiedo) e i Gröstl (patate fritte con carne macinata).

Il mercatino è aperto dal 10 novembre al 23 dicembre, dal lunedì al giovedì dalle 11:00 alle 21:00, mentre da venerdì a domenica sono aperti dalle 10:00. Dal centro di Vienna prendete la metro U3 verso Ottakring con fermata Herrengasse, da qui camminate 4 minuti a piedi per raggiungere Am Hof.

Villaggio di Natale al Palazzo Belvedere

Sicuramente il Palazzo Belvedere è nella vostra lista di cose da vedere a Vienna perché questo museo custodisce alcune delle opere artistiche più belle al mondo, come Il Bacio di Klimt. Ora, immaginate di poter ammirare questo palazzo la sera, quando viene illuminato dalle luci natalizie, e di poter passeggiare all’interno del suo parco dove sono allestiti oltre 40 mercatini natalizi. Questi sono aperti dal 17 novembre al 26 dicembre, tutti i giorni dalle 11:00 alle 21:00; il sabato, la domenica e i festivi dalle 10:00 alle 21:00; il 24 dicembre dalle 11:00 alle 16:00; il 25 e il 26 dalle 11:00 alle 19:00. Viene riaperto in modo speciale anche per i festeggiamenti di Capodanno, dal 27 al 31 dicembre.

Il palazzo può essere raggiunto dal centro a piedi o con la metro salendo sulla linea U4 fino alla stazione Stadtpark.

Mercatino di Natale del Castello di Schönbrunn

Chi non vorrebbe trascorrere il Natale nel meraviglioso castello di Sissi? Nel cortile del castello vengono allestiti circa 80 bancarelle che vendono artigianato tradizionale, vecchi giocattoli e decorazioni natalizie. Non mancheranno anche qui tante specialità gastronomiche da assaporare con un bicchiere di punch o vin brulé! I mercatini saranno aperti dal 19 novembre al 4 gennaio, tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00; il 24 dalle 10:00 alle 16:00; il 25 e il 26 dalle 10:00 alle 18:00. Il mercatino si trasformerà nel mercato di Capodanno dal 27 dicembre al 4 gennaio 2025. Per raggiungerlo vi basterà salire sulla linea U4 della metro con fermata Schönbrunn.

Il Natale a Innsbruck

Una delle mete turistiche invernali più amate dell’Austria, ma anche una città dalla storia affascinante: stiamo parlando di Innsbruck, che da ben 50 anni incanta grandi e piccini con la sua magica atmosfera natalizia. È qui che va in scena uno degli appuntamenti tradizionali di questo periodo, all’ombra di splendide facciate degli edifici medievali del centro storico e del famoso Tettuccio d’Oro, che per primo lo ha ospitato.

I mercatini del centro storico

Il mercatino di Natale organizzato nel centro storico di Innsbruck è in calendario dal 15 novembre al 23 dicembre 2024. Oltre 70 bancarelle sono immerse nei colori e nei profumi tipici delle feste, per la gioia di tutti coloro che non hanno mai smesso di sognare. E, naturalmente, non manca il magnifico albero di Natale, quest’anno più ricco che mai. Per i bimbi di tutte le età c’è poi il Vicolo delle Fiabe, allestito nella strada nella Kiebachgasse, una strada parallela alla Erzherzog-Friedrich-Straße: dai davanzali delle finestre si affacciano fate e streghe, personaggi delle narrazioni che tutti, grandi e piccini, abbiamo amato profondamente. Da Raperonzolo a Pinocchio, le imponenti figure che fanno capolino dagli edifici si spostano poi sul carro teatrale che, due volte al giorno, mette in scena le fiabe più belle.

Non manca una piattaforma pensata per offrire una magnifica vista panoramica sui tetti delle bancarelle mentre l’ensemble dei “suonatori della torre” regala dal Tettuccio d’Oro momenti magici con musica natalizia tradizionale. I mercatini si raggiungono facilmente a piedi e sono aperti tutti i giorni dalle 11:00 alle 21:00.

Mercatino di Marktplatz

In scena dal 15 novembre al 23 dicembre 2024, tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 21:00, il mercatino di Marktplatz è l’ideale soprattutto per le famiglie perché offre un ricco programma per i bambini. I più piccoli, infatti, possono assistere agli spettacoli dei burattini e ascoltare fantastiche fiabe, oltre che ammirare lo splendido e nostalgico carosello costruito proprio al centro della piazza. Figure intagliate con amore trasportano i giovani ospiti, mentre un albero di cristallo alto 14 metri scintilla arricchendo un’offerta di per sé molto speciale con oltre 60 bancarelle ricche di specialità gastronomiche e prodotti natalizi.

Mercatino panoramico sulla Hungerburg

Chi alla gioia dei mercatini di Natale vuole aggiungere anche una magnifica vista panoramica sulla città deve dirigersi verso l’Hungerburg. Questo mercatino, infatti, offre la miglior visuale su una Innsbruck avvolta nel manto invernale. Per raggiungerlo vi basterà salire sugli impianti di risalita Nordkettenbahnen, che vi porteranno direttamente dalla fermata centrale del Palazzo dei Congressi fino a quest’idillico punto panoramico. Qui troverete punch, snack, bancarelle con addobbi e accessori natalizi fatti con amore.

Il mercatino è aperto dal 22 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 19:00,

sabato e domenica dalle 12:00 alle 19:00. Il 24 dicembre dalle 12:00 alle 15:00; il 31 dicembre dalle 12:00 alle 17:00, mentre dal 25 dicembre al 6 gennaio dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 18:00 e il sabato e la domenica dalle 12:00 alle 18:00.

Natale Imperiale al Bergisel

Dal 15 novembre al 22 dicembre, solo il venerdì dalle ore 14:00 alle 20:00 e il sabato e la domenica dalle 11:00 alle 20:00, potrete godere della città illuminata a festa e di tante bancarelle con prodotti autentici e artigianali. Qui troverete solo il meglio dei prodotti tradizionali e d’artigianato realizzati per omaggiare la regione e per raggiungere alti livelli qualitativi.

Evento LUMAGICA

Un evento imperdibile del Natale a Innsbruck è LUMAGICA, un’iniziativa organizzata nell’Hofgarten. Ad attendervi troverete un percorso circolare lungo un chilometro immerso in un’atmosfera ricca di colori, fiori, farfalle e installazioni luminose interattive. Ogni scena è un’opera d’arte che fa rivivere al buio i valori dell’armonia e dell’unione e crea momenti indimenticabili. L’entrata è a pagamento ed è inclusa nella card turistica Innsbruck Card acquistabile per 24, 48 o 72 ore. L’evento è aperto dal 15 di novembre, dal lunedì alla domenica dalle ore 17:00 alle 21:00; dal 16 gennaio è aperto dal giovedì alla domenica dalle 17:00 alle 21:00, con ultimo ingresso alle 19:00.

Il Natale a Bregenz

Un altro appuntamento magico è quello che si tiene a poca distanza dalle acque turchesi del lago di Costanza: si tratta del mercatino di Bregenz, in calendario dal 15 novembre al 23 dicembre 2023. Tanti stand natalizi propongono piccoli e grandi oggetti di artigianato locale, dolci della tradizione e tante altre leccornie da gustare. Nella città alta medievale, poi, va in scena il mercatino dell’artigianato, l’evento imperdibile per chi ama perdersi tra ninnoli creati a mano, come vere e proprie opere d’arte. Infine, per poter ammirare il panorama più stupefacente di tutta la città, non resta che salire in funivia sul monte Pfänder e lasciare che lo sguardo si spinga sino al lago e alle foreste incontaminate.

Il Natale a Linz

La città di Linz si prepara a festeggiare, nel 2024, il bicentenario di Anton Brukner, il compositore austriaco che ha dato grande notorietà a questa regione. È per questo che il Natale è ad esso dedicato: presso il foyer del Teatro Brucknerhaus si svolge un Calendario dell’Avvento davvero speciale. Ogni pomeriggio, dal 1° al 23 dicembre 2023, si tiene un concerto con musiche dei più grandi compositori austriaci di tutti i tempi, accompagnato da bancarelle dove godersi qualche dolcetto tipico della tradizione natalizia e una buona bevanda calda.

Il Natale a Salisburgo

Anche a Salisburgo si respira la magia del Natale, e questo è il momento migliore per scoprire la città e i suoi angoli meno conosciuti. È qui che va in scena la Passeggiata dell’Avvento, un suggestivo itinerario urbano che conduce attraverso i luoghi più “natalizi” del centro storico. Si parte dalla Residenzplatz, dove si tengono (dal 23 novembre 2023 al 1° gennaio 2024) i coloratissimi mercatini di Natale. La camminata prosegue poi verso Kapitelplatz e la Chiesa della Collegiata, dove sono allestiti due splendidi presepi.

Altra tappa è la Chiesa dei Francescani, da cui ci si rimette in marcia verso Getreidegasse, l’animata via centrale della città. Tanti altri sono i luoghi magici che la Passeggiata dell’Avvento permette di esplorare, tra cui i Giardini Mirabell (dove si svolge un grazioso mercatino natalizio) e il Museo del Natale di Salisburgo. L’ultimo tratto è quello che, percorrendo il sentiero Oskar Kokoschka, conduce sino alla Fortezza Hohensalzburg: da qui si gode di un panorama mozzafiato, e nel suo cortile si può scoprire un altro mercatino che si tiene solo nei fine settimana.

Il Natale in Carinzia

Infine, vediamo qualche appuntamento ricco di magia in Carinzia: dal 1° dicembre 2023, il villaggio dell’Avvento di Mallnitz (presso il Parco Nazionale degli Alti Tauri) ospita bancarelle e mostre di presepi, oltre ad un bellissimo laboratorio segreto di Babbo Natale per intrattenere i più piccini. Chi ama camminare, invece, non può che rimanere incantato dai panorami meravigliosi del Sentiero dell’Avvento del Katschberg, che si snoda per 2,5 km a ben 1,750 metri di altitudine, immerso nella neve e romanticamente illuminato.

Il bellissimo borgo di Villach, stupendo in ogni periodo dell’anno, durante il Natale diventa semplicemente magico. Qui l’Avvento, che va in scena dal 17 novembre 2023, è uno spettacolo di luci e colori, con il campanile della chiesa parrocchiale che si trasforma in una candela gigante e un’arena di pattinaggio su ghiaccio all’aperto. Per i bimbi, invece, c’è la Foresta delle Meraviglie d’Inverno: è un bosco nel cuore della città. Infine, dal 24 novembre 2023 si può scoprire il mercatino dell’Avvento ai piedi della Pyramidenkogel, la torre panoramica in legno più alta del mondo.

Scarica “Mercatini di Natale in Italia: la guida completa” e vai alla scoperta dei più belli.

Registrati per continuare a leggere questo eBook Iscriviti Hai già un profilo su SiViaggia? Accedi

Scarica eBook Visualizza eBook