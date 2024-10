Viaggio a bordo dei Techno Train, discoteche in movimento

Fonte: iStock Un treno di notte

Immaginate di salire a bordo di un treno non per sedervi in silenzio ad ammirare il paesaggio scorrere dal finestrino, ma per ballare, ridere e vivere un’esperienza immersiva al ritmo della musica elettronica. Benvenuti nel mondo dei Tecno Train, dove ogni corsa diventa una festa itinerante, un viaggio indimenticabile che mescola divertimento e scoperta in un mix irresistibile.

Al posto delle classiche carrozze, vi ritroverete immersi in un ambiente avvolto dalla musica, dove il DJ detta il ritmo e i passeggeri diventano protagonisti di un evento unico nel suo genere.

Un nuovo modo di viaggiare e divertirsi

Se l’idea di ballare su un treno in movimento vi sembra futuristica, preparatevi a cambiare idea. I Tecno Train non sono soltanto mezzi di trasporto, ma veri e propri eventi itineranti che raccolgono appassionati di musica elettronica, turisti in cerca di esperienze alternative e festaioli, e che sanno unire l’esigenza del viaggio all’ambiente della discoteca.

Il cuore pulsante di ogni Tecno Train è, ovviamente, la musica. I migliori DJ della scena elettronica si alternano alla consolle, creando set vibranti che coinvolgono i passeggeri dalla salita alla discesa: luci stroboscopiche, colori vivaci, volume alto, bar e lounge. La noia è bandita e il tempo vola via in fretta!

Dalla teoria alla pratica: il futuro del Tecno Train tra Las Vegas e Los Angeles

Un esempio concreto di “festa su rotaie” arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove si sta progettando un nuovo collegamento ferroviario tra due delle città più iconiche e vivaci di sempre: Las Vegas e Los Angeles. Non è un caso che siano state scelte proprio queste due destinazioni, rinomate per la loro musica e la frenetica vita notturna.

Il futuro Tecno Train, gestito da Brightline West, promette di portare l’esperienza del divertimento a un altro livello. Carrozze con illuminazione al neon, un bar scintillante e comodi posti a sedere in lounge trasformeranno la tratta in un’autentica discoteca su rotaie, un’esperienza tutta da vivere dall’inizio alla fine del viaggio.

L’entusiasmate progetto, ancora in fase di realizzazione e previsto per i prossimi anni, ha l’obiettivo di convincere sempre più viaggiatori e turisti a preferire il treno all’aereo. Oltre a essere una scelta divertente, infatti, il treno rappresenta anche un’opzione sostenibile, dall’impatto ambientale nettamente inferiore rispetto ai voli. I passeggeri, quindi, mentre vivranno un’esperienza straordinaria contribuiranno anche a ridurre la loro impronta ecologica. Un’idea che unisce il piacere del viaggio alla consapevolezza ambientale, per un futuro più verde e, allo stesso tempo, più elettrizzante.

I Tecno Train nel mondo: da Ankara a Budapest fino a Norimberga

Ma non si tratta solo di progetti futuri: come accennato, i Tecno Train sono già realtà in varie parti del mondo. Uno degli esempi più affascinanti è il Turistik Doğu Ekspresi (Espresso Turistico Orientale), che attraversa la Turchia da Ankara fino a Kars, storica città nel nord-est del Paese, percorrendo oltre 1.300 chilometri. Durante il giorno, il viaggio si snoda al cospetto di paesaggi mozzafiato, ma di notte il vagone ristorante si trasforma in discoteca, dove i passeggeri possono ballare e festeggiare fino a tarda notte.

Un altro treno straordinario è quello organizzato ogni anno dal Festival Travel per portare i raver dall’Olanda fino al celebre Sziget Festival di Budapest, con partenza da Utrecht. Con DJ a bordo, consolle e dischi, si respira l’atmosfera di una festa in movimento, che inizia ancora prima di arrivare a destinazione.

Infine, una menzione per il celebre Techno Train tedesco, nato nel 2019 grazie all’iniziativa del nightclub Haus 33 di Norimberga, e diventato il rave su rotaie più rappresentativo per gli amanti della musica elettronica, con due edizioni annuali che partono dalla stazione Frankenstadion di Norimberga alle 16:00, arrivano fino a Würzburg e tornano a Norimberga per le 23:00: ogni vagone si trasforma in una sala a tema.