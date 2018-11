Cyber Week di Ryanair: sconti fino al 20% per i voli low cost in Germania

editato in: da

Ancora offerte incredibili da Ryanair, stavolta con sguardo rivolto alla Germania. La compagnia aerea è giunta a metà del proprio piano di proposte scontate.

Proseguono le offerte di Ryanair, che per la quarta giornata della “Cyber Week” si concentra sulla Germania. Svariati voli per moltissime località tedesche con sconti fino al 20%. Come per il resto delle offerte pubblicate dalla compagnia aerea, anche in questo caso esiste un tempo massimo di prenotazione.

La scadenza è fissata per le ore 23.59 di giovedì 22 novembre 2018. Esiste inoltre una fascia temporale entro la quale prenotare i voli di proprio gusto, ovvero dall’1 dicembre 2018 al 30 aprile 2019. Giorni particolarmente caldi per chi intende prenotare in anticipo i propri viaggi, approfittando di tariffe irripetibili.

La tariffa minima per i tanti viaggi proposti è di 9.78 euro, con partenze previste da cinque aeroporti italiani: Milano Bergamo, Torino, Roma Ciampino, Bologna e Milano Malpensa. L’offerta è valida soltanto per il volo d’andata ma, prenotando con grande anticipo, Ryanair propone ottime tariffe da dicembre ad aprile per il ritorno nell’aeroporto della propria città.

È dunque possibile regalarsi viaggi a costo decisamente ridotto, preventivando una spesa di meno di 50 euro per volare in Germania e tornare a casa, godendosi magari una settimana di assoluto relax, lavoro permettendo. Ecco le destinazioni tedesche previste:

Amburgo

Berlino Schonefeld

Colonia

Dusseldorf

Norimberga

Karlsruhe – Baden-Baden

Francoforte

Berlino Tegel

In merito all’offerta si è espressa Robin Kiely, Head of Communications di Ryanair: “Questo è il quarto giorno della ‘Cyber Week’, con sconti fino al 20% per molti posti in Germania, alle tariffe più basse. In totale i giorni a disposizione per questi prezzi sono otto. Ciò che consigliamo ai nostri clienti è di monitorare il nostro sito, alla ricerca di proposte sempre più convenienti. È inoltre previsto anche un 70% in meno sulle auto noleggiate”.

Non solo Germania in offerte con Raynair, che propone a 9.78 euro viaggi d’andata verso Belfast, Bordeaux, Budapest, Edimburgo, Palma, Londra, Madrid, Copenaghen, Porto, Atene, Vienna e tantissime altre destinazioni. Non resta dunque che riuscire a ritagliarsi un po’ di tempo nei mesi a venire per sé. Staccare dal lavoro può soltanto far bene e non farlo a questi prezzi sarebbe davvero imperdonabile.