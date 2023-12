La città delle luci si accende di magia: è un sogno

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Gent, la città delle luci si accende di magia

È tempo di programmare nuovi e straordinari viaggi, quelli che portano alla scoperta di tutte quelle destinazioni che, a Natale e durante la stagione fredda, assumono le sembianze di cartoline di immensa bellezza.

Capitali europee, città d’arte, metropoli delle meraviglie e poi, ancora, borghi, paesi e villaggi che in questo periodo indossano il loro abito più bello trasformandosi in fiabe tutte da vivere: i luoghi da raggiungere sono davvero tantissimi e tutti sono destinati a incantare. Tra questi c’è anche Gent.

La città del Belgio accoglie il Natale in grande stile e lo fa con tutta una serie di installazioni luminose, decorazioni ed eventi, che permetteranno a grandi e bambini di vivere e condividere esperienze uniche e straordinarie. Preparate i bagagli e prenotate il primo volo aereo disponibile: la capitale delle luci si accende di magia. È un sogno a occhi aperti.

Gent a Natale, la città delle luci è magica

Il nostro viaggio di oggi ci porta a Gent, nel capoluogo delle Fiandre Orientali conosciuto per la fervente scena culturale, per il centro universitario e per la suggestiva architettura medievale come il maestoso castello Gravensteen.

Gent è conosciuta, però, anche con l’appellativo di città delle luci, perché sono proprio queste ad accendere di magia le strade, le città e le piazze durante l’inverno. A partire dal 31 gennaio 2024, e fino al 4 febbraio, la città ospiterà una delle manifestazioni più suggestive d’Europa: il triennale Light Festival.

Tuttavia non c’è bisogno di aspettare così tanto per toccare con mano la magia creata proprio da quelle luci, perché durante il periodo dell’Avvento la città del Belgio si trasforma in una cartolina luminosa e incantata. Dal 7 dicembre, infatti, il capoluogo delle Fiandre Orientali ospita tutta una serie di eventi, manifestazioni e attrazioni che permettono di addentrarsi nello spirito del Natale.

Ci sarà lo storico mercatino di Natale, con le sue bancarelle ricche di prelibatezze territoriali, insieme a lui anche il Roller Rink, la posta di pattinaggio nel cuore della città. Non mancheranno una ruota panoramica, una giostra davanti alla Cattedrale di San Bavone e centinaia di luci natalizie che illumineranno le strade, i quartieri e le piazze di Gent.

Sarà possibile, inoltre, vivere una vera e propria fiaba di Natale grazie all’evento Winter Wonderland che animerà le stanze del castello Gravensteen. Durante tutto il mese di dicembre, e fino al 7 gennaio 2024, la fortezza sarà illuminata e decorata per permettere a chiunque di toccare con mano tutta la magia di questo periodo.

Fonte: 123rf

Il Festival delle luci: un appuntamento imperdibile

Per chi non riesce a raggiungere la città delle luci durante il periodo dell’Avvento, segnaliamo l’appuntamento imperdibile del Light Festival, una manifestazione triennale che consentirà di vivere un’esperienza magica il prossimo inverno.

L’evento, giunto alla sua sesta edizione, porterà in città 32 opere d’arte luminose realizzate da artisti locali, nazionali e internazionali grazie all’ausilio di tecnologie innovative. Le installazioni saranno distribuite lungo un percorso di 7 km che coinvolgerà diversi quartieri della città. L’appuntamento, che si replica ogni 3 anni, è previsto da mercoledì 31 gennaio a domenica 4 febbraio 2024.