Le luci di Natale si accendono: Colmar è scintillante

Esiste un periodo dell’anno durante il quale tutto ciò che ci circonda assume un fascino nuovo, regalandoci sensazioni di stupore ed eterna meraviglia, conservate anche nelle cose più semplici. Stiamo parlando del Natale, ovviamente, e di tutto quello che questo porta con sé.

È proprio durante il mese di dicembre che, durante il countdown che ci separa dal 25, possiamo tornare bambini e lasciarci incantare dalle luci, dagli addobbi, dagli eventi e dai mercatini. Insomma, dalla magia del Natale. E oggi vogliamo portarvi in un luogo che, quella polvere magica, l’ha cosparsa sui tetti, sugli edifici, nelle strade e nelle piazze di tutta la città.

Ci troviamo a Colmar, la cittadina dell’Alsazia che sembra uscita da una delle fiabe di Lews Carrol. Con il suo caratteristico centro storico, gli edifici a graticcio che si affacciano sulle stradine acciottolate, e le acque dei canali in cui si riflettono le luci notturne, incanta da sempre viaggiatori di tutto il mondo. Ma se credevate di averla già vista in tutto il suo splendore vi sbagliate, perché a Natale, se possibile, Colmar diventa ancora più bella.

A partire dal 26 novembre la cittadina dell’Alsazia si trasforma in un paese delle meraviglie in cui perdersi e immergersi. Le case e le abitazioni favolistiche si illuminano di luci suggestive rendendo la città scintillante come non lo è mai stata. Le strade si popolano di casette e di chalet in legno ricolmi di prodotti artigianali e delizie gastronomiche mentre il profumo di mandorle tostate, cannella e vin brulé si diffonde nell’aria.

Una bellissima fiaba di Natale, ecco cos’è Colmar in questo periodo. Una cartolina di puro incanto e meraviglia che ci fornisce l’accesso in uno dei luoghi più suggestivi del mondo. Il periodo dell’avvento, qui, viene celebrano rievocando le tradizioni condivide da secoli.

Spettacoli di ogni genere, luci e mercatini di Natale si diffondo nella città per creare un’offerta variegata che sappia stupire. Non manca una pista di pattinaggio in Place Rapp, che rievoca tradizioni antiche e mai dimenticate.

Sono in tutto sei i mercatini di Natale a Colmar che hanno l’aspetto di piccoli villaggi all’interno dei quali sono esposte quasi duecento bancarelle. In Place des Dominicains assoluto protagonista è l’artigianato, qui è possibile conoscere da vicino la tradizione degli intagli in legno, ceramica e pietra.

In Place dell’Ancienne Douane, invece, il Koïfhus rinascimentale (l’antico edificio doganale), ospita diversi stand di artigianato, sculture in legno e in vetro soffiato e, ancora pezzi di antiquariato. Un grande mercato all’interno del quale si possono trovare tantissime idee regalo.

Non manca neanche un mercatino dedicato alle delizie locali e non solo, come quello di Place de la cathédrale, dedicato ai buongustai e a tutti i viaggiatori che vogliono soddisfare anche il palato.

L’affascinante e suggestivo quartiere la Petite Venise, invece, è dedicato ai bambini. Le baite in legno che si snodano sulle rive del fiume Lauch ospitano presepi meccanici e cassette delle lettere per inviare la propria missiva a Babbo Natale.

Tutta Colmar, nel periodo dell’Avvento, si trasforma in una fiaba. Una sorta di teatro all’aperto dove viene messa in scena l’accogliente, magica e suggestiva atmosfera di Natale che avvolge tutto il paese.