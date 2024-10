Tutta la magia del Natale a Londra

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Natale a Trafalgar Square, Londra

Nel periodo natalizio Londra si trasforma in un’autentica fiaba invernale. Le strade dello shopping, vestite a festa con luci scintillanti e decorazioni festose, risplendono di colori e allegria, mentre l’aria frizzante di dicembre avvolge i mercatini di Natale, i grandi parchi e le vetrine dei grandi magazzini come Harrods e Selfridges, dove si trovano idee regalo lussuose e decorazioni esclusive.

Una visita durante le festività è l’occasione per immergersi in un’atmosfera incantata, con mille attività da fare per grandi e piccini. Dai mercatini ai concerti natalizi, dal pattinaggio sul ghiaccio allo shopping esclusivo, Londra si anima con eventi che catturano lo spirito del Natale. Scopriamo cosa vedere e fare nella capitale britannica in questo Natale 2024 e lasciamoci trasportare dalla magia natalizia che solo Londra può offrire.

Natale a Londra, i luoghi più simbolici

L’albero di Natale di Trafalgar Square

L’imponente albero di Natale di Trafalgar Square è uno dei simboli più amati del periodo festivo a Londra. Dal 1947, viene donato puntualmente dalla città di Oslo come gesto di gratitudine per il supporto britannico durante la Seconda Guerra Mondiale. La tradizionale cerimonia di accensione delle luci si tiene il primo giovedì di dicembre, con accompagnamento di canti natalizi, che poi proseguono per tutto il mese con l’alternarsi di diversi cori.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, e attira ogni anno una grande folla. Dal 10 novembre, sulla North Terrace di Trafalgar Square si svolge anche un Mercatino di Natale con una trentina di chalet in legno decorati con luci scintillanti e ornamenti, che offrono cibo, vin brulé, sidro caldo, e tantissime idee regalo di qualità.

Covent Garden, cuore delle festività londinesi

Covent Garden è considerato il vero epicentro del Natale a Londra, un luogo dove l’atmosfera festiva prende vita con eventi unici e suggestivi. Originariamente dedicato alla vendita di frutta e verdura, durante il periodo natalizio è uno dei luoghi più incantevoli da visitare, perfetto per concludere un itinerario tra le luci natalizie della città.

Al centro della scena si trova un imponente albero di Natale di 18 metri, decorato con oltre 30.000 luci, perfetto per un selfie natalizio, mentre l’iconico edificio del mercato è adornato con 40 gigantesche campane e boules, che creano un’atmosfera magica. Accanto all’albero, nel cuore della piazza storica, viene allestito il mercatino di Natale di Covent Garden, rinomato per artigianato di alta qualità, gioielli e oggetti da collezione, oltre a souvenir ispirati a Londra, perfetti come idee regalo.

Winter Wonderland a Hyde Park

Ogni anno, con l’arrivo delle festività, Hyde Park si trasforma in un vero e proprio “Winter Wonderland”, uno degli eventi natalizi più attesi, con divertimenti per tutta la famiglia. Tra le attrazioni principali ci sono le giostre del luna park, il Santa Land per i più piccoli, la Grotta di Babbo Natale e il mercatino tradizionale dove acquistare regali.

Immancabile è la pista di pattinaggio all’aperto più grande del Regno Unito, illuminata da oltre 100.000 luci, e poi lo scivolo di ghiaccio, i laboratori di scultura su ghiaccio, il villaggio bavarese dove la birra scorre a fiumi, l’iconico Ice Bar, ma anche locali dalla calda atmosfera con camini accesi.

Date: 21 novembre – 5 gennaio;

Ingressi: £5 in orario standard, £7,50 nei giorni festivi e negli orari di maggiore affluenza.

Fonte: iStock

Christmas at Kew

Christmas at Kew è ormai un appuntamento imperdibile nel calendario natalizio di Londra, con un suggestivo percorso di luci che illumina i 120 ettari dei celebri giardini botanici. Imponenti installazioni luminose avvolgono le serre e gli alberi in un tripudio di luci e colori, creando un’atmosfera magica e fiabesca.

Per riscaldarsi durante la visita, sono disponibili snack e bevande invernali, mentre i più piccoli non possono perdere l’opportunità di incontrare Babbo Natale nella sua grotta.

Orari: 16-22, ultimo accesso alle 20;

Ingressi: £25,50

Hogwarts in the Snow agli Harry Potter Studios

Per tutti i fan di Harry Potter, visitare Hogwarts in the Snow al Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter quando il mondo magico si veste d’inverno, regalando un’atmosfera straordinaria, è un’esperienza imperdibile.

Oltre a esplorare la casa dei Dursley su Privet Drive e la Foresta Proibita, i visitatori potranno ammirare un maestoso modello del castello di Hogwarts ricoperto di neve, uno spettacolo mozzafiato. Il clou del tour è la Sala Grande, decorata con alberi di Natale e decorazioni natalizie, mentre la Sala Comune di Grifondoro e il Dormitorio Maschile sono immersi in un’atmosfera festiva.

Date: 16 novembre – 19 gennaio

Cosa fare a Londra a Natale

I migliori mercatini di Natale di Londra

Disseminati nei vari quartieri, Londra ospita una serie di mercatini di Natale imperdibili, ognuno con la propria atmosfera caratteristica. Dalla vivace atmosfera di Winter Wonderland a Hyde Park, che combina giostre, spettacoli all’aperto e bancarelle traboccanti di prelibatezze, alle pittoresche casette in legno di Southbank Centre Christmas Market, dove si possono trovare regali artigianali e dolciumi tipici.

Ogni mercatino offre un’occasione speciale per acquistare doni originali e assaporare le specialità tradizionali, dal vin brulé ai dolci di Natale.

Mercatino di Natale a Leadenhall Market

Il fascino senza tempo del Leadenhall Market, con la sua architettura vittoriana, le luci scintillanti e gli eleganti alberi di Natale è la meta perfetta per lo shopping di regali originali. A partire dal 14 novembre, le bancarelle offrono mobili vintage, artigianato e molto altro, rendendo questo luogo imperdibile per chi cerca un’esperienza di shopping unica.

Date: 14, 16, 24 novembre e 7 dicembre.

Southbank Centre Winter Market

Ogni inverno, il Southbank Centre trasforma le rive del Tamigi in un paese delle meraviglie, con chalet in legno in stile alpino che vendono regali e decorazioni realizzati da artigianali indipendenti, bigiotterie e decorazioni natalizie, mentre l’aria si riempie del profumo di vin brulé e dei dolciumi. Quest’anno, sarà anche possibile accoccolarsi nei suggestivi igloo riscaldati del Fire And Fromage e gustare una fonduta di formaggio ammirando il panorama del fiume.

Date: 1 novembre – 26 dicembre.

Mercatino di Winter Wonderland

Sebbene giostre e spettacoli siano al centro dell’attrazione di Winter Wonderland, il mercatino scandinavo di Hyde Park offre un rifugio più tranquillo. Le bancarelle in stile nordico propongono regali e ornamenti da donare ai propri cari, mentre la musica dal vivo crea la colonna sonora perfetta per lo shopping. Dopo aver esplorato le bancarelle, ci si può rilassare attorno al fuoco e gustare polpette e waffle, tra le altre prelibatezze tipiche del mercato.

Date: 21 novembre – 5 gennaio.

King’s Cross a Natale

L’area di King’s Cross, recentemente rinnovata, diventa un vero paradiso natalizio, con otto mercatini che si alterneranno per cinque settimane. Tra questi, il Lower Stable Street Market offre una vasta gamma di prodotti, dall’arte ai libri, dall’abbigliamento agli oggetti per la casa.

Christmas under the Canopy ospita artigiani locali e stand gastronomici, inclusi eventi speciali come un mercato vegano. Tra le curiosità, il Mercato di Natale Messicano, con piñata e musica dal vivo, e il mercatino giapponese Shōtengai che porta un tocco esotico al Natale londinese, con articoli d’artigianato e cibo tipico.

Date: 21 novembre – 22 dicembre.

Mercatino di Natale di Kingston

Il Mercatino di Kingston si distingue per la sua atmosfera bavarese, con tanto di stand che servono bratwurst e vin brulé e pista di curling. Il tutto accompagnato da musica dal vivo e cori natalizi che creano l’atmosfera perfetta per immergersi completamente nello spirito delle feste.

Date: 7 dicembre – 5 gennaio.

Le migliori piste di pattinaggio su ghiaccio a Londra

Non c’è Natale a Londra senza una pattinata su una delle magiche piste di ghiaccio cittadine. Dalla Somerset House, famosa per la sua eleganza architettonica che fa da sfondo perfetto a una giornata romantica sul ghiaccio, alla pista di pattinaggio del Hampton Court Palace, circondata da un’atmosfera incantata tra luci e alberi illuminati, ecco le migliori piste per divertirsi in famiglia o con gli amici, immersi nello spirito natalizio.

Skate a Somerset House

La pista di pattinaggio presso Somerset House è una vera istituzione natalizia per londinesi e visitatori. Volteggiare con lo sfondo dell’architettura georgiana e un albero di Natale alto 12 metri, fa l’effetto di essere su un set cinematografico.

Le “Skate Lates” offrono DJ set ed esibizioni di artisti che rendono l’atmosfera ancora più vivace. Non mancano momenti più tranquilli per chi preferisce pattinare in un ambiente più rilassato e corsi di pattinaggio per tutte le età.

Date: 13 novembre – 12 gennaio;

Orari: 9 – 22,45;

Prezzo: £15-£26,50; bambini £10-£15.

Fonte: iStock

Hampton Court Palace Ice Rink

Per chi cerca una pista con un’atmosfera storica, Hampton Court Palace è la scelta perfetta. Qui si può pattinare sotto lo sguardo imponente del palazzo di Enrico VIII e, con un po’ di fantasia, immaginare di scivolare sul Tamigi. La pista è anche adatta alle famiglie, e per scaldarsi non mancano caffè e cioccolata calda.

Date: 22 novembre – 5 gennaio;

Orari: 9,30 – 21;

Prezzo: £18-£21; bambini £13-£15,50.

Canary Wharf Ice Rink

Situata nel cuore del distretto finanziario di Canary Wharf, questa enorme pista di 1.200 metri quadrati è coperta da una tettoia che consente di pattinare anche in caso di maltempo. Per i più festaioli, non mancano serate a tema con DJ e un bar a bordo pista.

Date: 26 ottobre – 23 febbraio;

Orari: 9 – 21,45;

Prezzo: £13,95.

Winter Wonderland a Hyde Park

La pista di pattinaggio di Winter Wonderland è la più grande all’aperto del Regno Unito. Avvolta da 100.000 luci e situata attorno a un palco della musica vittoriano, offre un’atmosfera magica, resa ancora più speciale dalla musica natalizia in sottofondo.

Date: 21 novembre – 5 gennaio;

Orari: 10 – 22;

Prezzo: £11,50; bambini £8,50 (escluso l’ingresso a Winter Wonderland).

Glide at Battersea Power Station

Glide ritorna anche quest’anno alla Battersea Power Station, offrendo una delle esperienze di pattinaggio più scenografiche di Londra. Con un albero di Natale alto 9 metri al centro della pista e un luna park a due passi, è la location perfetta per una serata romantica o una festa natalizia tra amici.

Date: dall’8 novembre;

Orari: Lun-Ven 11 – 21; Dom 10 – 22;

Prezzo: da £16; bambini da £10,50.

Il clima di Londra a Natale

Durante il periodo natalizio il clima a Londra può essere piuttosto rigido, con temperature diurne che si aggirano intorno ai 10°C, ma possono scendere fino a 0°C di notte, e c’è sempre la possibilità di una nevicata.

È quindi indispensabile vestirsi adeguatamente, con abiti caldi, un giaccone o un cappotto, meglio se imperbeabile, e non dimenticare guanti, cappello e un paio di scarpe o stivali comodi e caldi. Nei mesi invernali di dicembre e gennaio, a Londra fa buio presto, intorno alle 16, ma è proprio allora che la città si accende delle luci e dell’atmosfera delle feste.

Come muoversi a Londra a Natale

Il giorno di Natale Londra si ferma (quasi) completamente, e tutti i trasporti pubblici sono sospesi. Il 25 dicembre le stazioni della metropolitana chiuse, non ci sono metro, autobus, treni o tram in funzione, e ci si può spostare solo a piedi, in bici (anche a noleggio), mezzi propri, taxi o Uber, tenendo presente che le tariffe saranno più alte del normale.