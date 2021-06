Tutti a Cipro, a bagnarsi nelle acque più belle d’Europa

editato in: da

Sono tantissime le persone che, durante i mesi estivi, si mobilitano letteralmente alla ricerca degli scenari più incantevoli del mondo per trascorrere le loro vacanze. Vicini o lontani, grandi o piccoli, italiani o stranieri, c’è solo una condizione imprescindibile, quella di avere il mare come sfondo. Rientrate tra queste?

Del resto come biasimarvi? Lo conferma anche la scienza che la vista del mare, oltre a essere bellissima, apporta tutta una serie di benefici paragonabili a quella di una terapia naturale. E per fortuna il nostro mondo è pieno di luoghi incantevoli dove poter vivere l’esperienza della Blue Mind.

Vi confermiamo, però, che non è necessario andare dall’altra parte del mondo per trovare il mare perfetto, perché in Europa si trova un’isola che è un vero e proprio gioiello, ed è stata insignita con il riconoscimento delle acque migliori del continente. Stiamo parlando di Cipro.

La notizia è arrivata direttamente dall’Agenzia europea dell’ambiente che, dopo aver monitorato oltre 22mila aree balneabili del Vecchio Continente, ha pubblicato la sua relazione annuale con i risultati. Tra tutte, sono spiccate quelle dell’isola del Mediterraneo con una classificazione eccellente.

L’Isola di Cipro, come ha confermato l’AEA, ha totalizzato un punteggio perfetto, pari al 100%, guadagnandosi così il primato dello standard più alto di qualità delle acque di balneazione in Europa. Una grandissima notizia per il Paese del Mediterraneo, arrivata dopo il crollo del settore turistico a seguito della pandemia.

Gli ottimi risultati sono importanti per l’economia di Cipro ma anche per la salute dei bagnanti e dell’ambiente. Insomma, non solo l’isola è calda e bella, ma le sue acque sono eccellenti. Motivi, questi, che la rendono la destinazione perfetta per chi sogna le vacanze vista mare.

A questa notizia, poi, si aggiunge tutto ciò che già sappiamo di questo meraviglioso territorio: le spiagge caratterizzate da sabbia dorata e grigia, il mare incredibilmente limpido contraddistinto da mille sfumature di blu, le calette nascoste e il panorama mozzafiato da loro offerto. E poi, ancora, le passeggiate per il centro di Nicosia, un vero e proprio microcosmo di sorprese, le visite nelle campagne, per chi ama i soggiorni in chiave rurale passando per i tour enogastronomici che permettono di scoprire tradizioni, sapori e colori di un luogo incantato come Cipro.