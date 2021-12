I bambini vaccinati entrano gratis nei parchi a tema: quali

In occasione dell’avvio della campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni, alcuni dei parchi a tema italiani hanno deciso di fare uno splendido regalo ai più piccoli: i bambini vaccinati possono entrare gratis. Scopriamo insieme dove.

Biglietto gratis per l’acquario di Genova

Costa Edutainment vuole ringraziare le famiglie della Liguria che hanno aderito alla campagna vaccinale omaggiando i bimbi vaccinati con un biglietto dell’Acquario di Genova.

Uno speciale dono natalizio ai piccoli liguri che si sono sottoposti a vaccino e che possono godersi una visita gratuita al mondo marino, fino a domenica 13 febbraio 2022, presentando alle biglietterie il certificato vaccinale, accompagnato dal consenso dei genitori ad esibire la certificazione.

“Voglio ringraziare l’Acquario di Genova per questa bellissima iniziativa – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – rivolta ai bambini vaccinati contro il Covid-19. Come accaduto nelle precedenti fasi della campagna vaccinale con gli adolescenti, che sono stati d’esempio anche per gli adulti“.

Nel corso di questi mesi di emergenza Costa Edutainment ha ottemperato a tutte le disposizioni ministeriali mettendo in atto quanto necessario per permettere al proprio pubblico di godersi le visite alle strutture in piena sicurezza.

Anzi, è andato oltre le misure di legge, ottenendo per Acquario di Genova la Biosafety Trust Certification, una certificazione volontaria ideata dalla società di certificazione RINA con l’obiettivo di prevenire e controllare il propagarsi delle infezioni e per tutelare la salute delle persone nei luoghi di aggregazione pubblici e privati.

Leolandia, doppio regalo per i bambini vaccinati

Anche Leolandia, parco a tema tra i più noti e frequentati d’Italia, scende attivamente in campo per arginare la pandemia da Covid-19 e lancia una campagna rivolta alle famiglie che sceglieranno di vaccinare i loro bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.

Tutti i piccoli eroi in possesso del certificato vaccinale riceveranno un ingresso omaggio al parco da utilizzare entro il 31 maggio 2022 e un simpatico peluche in regalo. Il tutto per vivere una giornata spensierata di divertimento tra attrazioni, spettacoli e sorprese, insieme a Leo e Mia, i padroni di casa, e i loro beniamini: Masha e Orso, Bing e Flop, i Superpigiamini, Ladybug e Chat Noir e il Trenino Thomas.

L’iniziativa è valida indipendentemente dalla data di somministrazione del vaccino e dalla regione, città o hub di provenienza: è sufficiente presentare il certificato vaccinale del bambino alle casse di Leolandia per ottenere immediatamente il biglietto omaggio bimbo valido per l’ingresso al parco e l’esclusivo regalino.

I bambini già vaccinati potranno sin d’ora approfittare dell’iniziativa per scoprire lo spirito delle feste tra decorazioni scintillanti, magiche nevicate e un gigantesco albero di Natale, alto più di 20 metri: incontreranno Babbo Natale in persona e, tra una giostra e l’altra, assisteranno al musical “Desiderio: la Melodia del Natale” ispirato alla tradizione di Broadway, con un cast internazionale di acrobati, ballerini e cantanti, costumi originali ed effetti speciali.