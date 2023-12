Feste di Natale: i parchi dei divertimenti diventano magici

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

La magia delle Feste di Natale si diffonde in ogni dove, lungo le vie delle città, nei borghi arroccati in montagna, in riva al mare o sui laghi, e accende di un fascino caldo e intramontabile anche i parchi dei divertimenti.

La festa più suggestiva dell’anno, che vede i bambini protagonisti, diventa così ancora più emozionante tra migliaia di giostre, luci e addobbi scintillanti.

Gardaland Magic Winter

Dall’8 dicembre al 7 gennaio 2024, a Gardaland va in scena la ventunesima edizione di Gardaland Magic Winter che, ornato di sfavillanti luci e meravigliose decorazioni, offrirà imperdibili momenti di relax, divertimento, golosità e antiche tradizioni nella spettacolare cornice del Lago di Garda.

Prezzemolo, la simpatica mascotte, accoglierà gli ospiti con il tradizionale Welcome Show per poi svelare le innumerevoli novità di stagione: l’ingresso in perfetto stile natalizio e l’iconica Piazza Jumanji che si trasformerà in un’area davvero fiabesca, con gli omini di marzapane ed enormi pacchi regalo, e proporrà tre suggestive esperienze, ovvero il Magico Villaggio di Babbo Natale, la pista di pattinaggio e il maestoso albero di Natale.

Lungo le vie non mancheranno i caratteristici chioschetti in legno dove gustare le prelibatezze invernali, dalle castagne con vin brulè, cioccolata calda, churros, crepes e tanto altro, mentre al cinema 4D arriverà il nuovo filmato “Happy Feet 4D Experience”, che coinvolgerà tutti in una divertentissima avventura in Antartide in compagnia di un vivace cast di pinguini.

Natale Incantato a Leolandia

A 30 minuti da Milano, Leolandia si conferma un mondo fantastico che esiste davvero, da regalarsi e da regalare sotto l’albero per far felici i bambini.

Tra fiocchi di neve, un altissimo albero dai mille colori e centinaia di decorazioni, il Natale Incantato di Leolandia porta grandi e piccini in una realtà popolata di elfi e fate, ispirata alle atmosfere del nord Europa, nel quale trovano spazio anche tanti simpatici pinguini e l’ospite d’onore è Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini nella sua baita, per ricevere le loro letterine e scattare una foto ricordo.

Non mancano gli animatori del truccabimbi, fiumi di cioccolata calda, zucchero filato e altre squisite leccornie, giostre, animazioni itineranti, pattinate sul ghiaccio e gli spettacoli a tema natalizio, che promuovono l’amore per il prossimo e la condivisione.

Infatti, per il Natale Incantato Leolandia presenta “Merry Christmas! La Notte di Natale”, un grande show ispirato alla tradizione di Broadway, con costumi e scenografie originali e una colonna sonora che comprende gli evergreen della tradizione natalizia di tutto il mondo.

Due repliche al giorno per rivivere la vibrante atmosfera della sera della vigilia e aiutare Babbo Natale e i suoi elfi a ritrovare un sacco pieno di giocattoli da consegnare ai bambini, con un commovente finale all’insegna dei valori che animano lo spirito del Natale: la generosità, la fratellanza e l’amicizia.

Pronti a festeggiare anche tutti i personaggi dei cartoni animati preferiti dai piccoli: i mitici Masha e Orso, Bing e Flop, i PJ Masks – Superpigiamini nell’area a tema a loro dedicata, Ladybug e Chat Noir di Miraculous, il Trenino Thomas e, direttamente dalla serie TV del momento tra i bambini in età prescolare, anche Bluey e la sorellina Bingo.

A Christmas Magic di livello internazionale

Nel cuore di Milano, dal 7 dicembre al 7 gennaio 2024, apre le sue porte al pubblico “A Christmas Magic“, l’incredibile parco natalizio di livello internazionale con oltre 20mila metri quadri, un luogo incantato e senza eguali con attrazioni per tutte le età, una food hall a tema, panorami da sogno e attività sempre nuove, oltre a una colossale pista di pattinaggio su ghiaccio indoor di ben 1800 metri quadri.

Il viaggio inizia nella Welcome Plaza: dopo foto di rito sotto la Nuvola Stellare, i visitatori potranno scegliere il percorso preferito, optando per una passeggiata sulla Via degli Elfi o per una pattinata lungo la Via del Ghiaccio, la pista pensata per esploratori e pattinatori di tutte le età.

Altra foto di rito a bordo del Luna Express, una speciale mongolfiera che ha “catturato” la luna, e sul singolare Calendario dell’Avvento, un palazzo sviluppato orizzontalmente a terra su cui sarà possibile sdraiarsi e vedersi proiettati sospesi in verticale grazie a un gioco di magia e simulazione.

E poi, ancora, l’infinito gioco di specchi della Fabbrica dei Regali, il Magic Tree, l’albero di Natale alto 9 metri, il Bosco Incantato, un percorso immersivo arricchito da tanti effetti speciali, magiche creature, fumo basso, laser, e proiezioni, il Magic Cinema, rivisitazione dell’antico dispositivo dello zootropio, e il regno di Babbo Natale.

A rendere la location ancora più calda ed empatica un cast residente di primo livello, oltre a un Babbo Natale sempre presente, una schiera di aiutanti elfi in abiti scintillanti, una mascotte a

sorpresa, Fiocco, e un calendario di eventi, artisti e performer che animeranno ogni singola giornata: illusionisti, giocolieri, trasformisti, domatori di bolle, scultori di ghiaccio e tre cori gospel.

Non mancano spettacoli dal vivo danzanti e parate.

Esplosione di gusto e divertimento al Parco del Cibo

Al Fico, il Parco del Cibo a Bologna, per Capodanno i ristoranti e i chioschi offriranno un’esperienza gastronomica ampia e variegata con menù pensati appositamente per il veglione e per rappresentare le tradizioni culinarie di tutta Italia: gli ospiti potranno trascorrere la notte più lunga dell’anno scegliendo tra un cenone con festa, un ingresso con drink, e il semplice ingresso per partecipare alla festa.

Al gusto si unirà la musica con intrattenimento live, sette piste da ballo che variano dalle sonorità anni Settanta e Ottanta, dalla cover band i Nessuna Pretesa alla musica latina e alle hit degli anni Novanta, e la Pista del Ghiaccio in Musica nel Christmas Village Bologna.

Il Natale delle Meraviglie a Cinecittà World

Fino al 7 gennaio 2024, il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma si trasforma in un grande Villaggio di Natale con 12 attrazioni a tema, percorsi di luminarie, e mercatini che offrono idee regalo e prelibatezze tipiche del periodo, in attesa del Capodanno più grande d’Italia con 10 feste in una sola locatione grandi nomi tra cui Achille Lauro, Guè Pequeno, Corona, Pago e molti altri.

Sulla Christmas Street vestita a festa, a dare il benvenuto sono elfi e creature magiche che accompagnano Santa Claus, pronto a scattare una foto ricordo nella Casa di Babbo Natale.

Il viaggio natalizio prosegue con Gocce di Cinema, grande schermo ad acqua con le proiezioni delle scene più belle dei film di Natale e il Regno del Ghiaccio, l’unico snow park al coperto d’Italia con neve e ghiaccio veri tutto l’anno, dove sfidare i compagni di avventure a Palle di Neve, a bordo di gommoni tuffandosi da Scivolone, precipitare senza freni tra le curve di Kamikice o pattinare nella grande Pista di Ghiaccio.

A completare l’entusiasmante offerta, il ricco il palinsesto degli eventi di Natale, il Presepe del Cinema allestito nel padiglione Cinetour dall’8 Dicembre e la Santa Messa nel Parco la mattina del 25 Dicembre, a cui seguirà il Pranzo di Natale.