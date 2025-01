Dove è stata girata la serie tv Zorro, le location

Alla scoperta delle affascinanti location in cui sono state ambientate le riprese della nuova serie tv "Amore e vendetta – Zorro", in onda su Canale 5 dal 7 gennaio 2025

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fonte: iStock / Ufficio Stampa Le location della nuova serie tv di Zorro, a Gran Canaria

Con il suo marchio inconfondibile e la maschera agli occhi che cela la sua identità, Zorro è tornato sul piccolo schermo per deliziare il pubblico con le sue avventure avvincenti in cui lo vediamo combattere per la giustizia. Il reboot “Amore e vendetta – Zorro“, la serie prodotta da Secuoya Studios assieme e Amazon MGM Studios, è arrivata in prima visione assoluta e in esclusiva in Italia, su Canale 5. La prima puntata è stata trasmessa il 7 gennaio 2025. In totale sono previste 10 puntate.

Il grande coraggio di uno dei personaggi più amati da adulti e bambini si mostra nelle scene girate in splendide location che riportano alla California del 1800, periodo in cui sono ambientate le avventure di Don Diego de la Vega, interpretato da Miguel Bernardeau. Le riprese, però, non sono state effettuate nello Stato americano, bensì in un Paese europeo baciato dal sole tutto l’anno: le Isole Canarie.

Scopriamo tutte le location in cui vediamo muoversi Zorro in questa nuova serie tv: per la precisione sono situate a Gran Canaria, l’isola principale dell’arcipelago circondato dall’Oceano Atlantico e chiamata anche il “Continente in Miniatura” per la varietà di paesaggi e climi che la contraddistinguono.

La nuova serie tv su Zorro

Le avventure di Zorro, uno dei primi eroi della cultura moderna (creato da Johnston McCulley nel 1919), sono ambientate nel 1834, in California, terra contesa dai vecchi colonizzatori, dal governo appena insediato che spera nel sostegno del Messico dopo aver servito la corona spagnola, dagli oligarchi russi che usano le loro società in combutta con gli americani, dai francesi che non vogliono rinunciare al controllo di questo ricco territorio e dai neonati Stati Uniti d’America. Ma a pagare le conseguenze di queste lotte sono sempre i più deboli, ovvero i nativi indiani, i lavoratori messicani sfruttati e privati dei diritti civili dal governo, gli immigrati di ogni etnia e origine venuti in California in cerca di nuove opportunità.

Ad aiutare il Pueblo de Los Ángeles l’eroe reincarnato nel giovane Diego de la Vega, che combatte con il nome di Zorro: vive con una doppia identità di vendicatore mascherato e di privilegiato figlio di un latifondista. Nella grande hacienda di famiglia, il giovane eroe sfrutta i passaggi segreti che conducono a una grotta nella quale stabilisce il quartier generale del suo personaggio e il nascondiglio del suo purosangue Tornado.

Le location di Zorro tra le bellezze di Gran Canaria

Le riprese della nuova serie tv “Amore e vendetta – Zorro”, durate otto mesi (da luglio 2022 a febbraio 2023), sono ambientate per la maggior parte nei magnifici paesaggi di Gran Canaria, tra grotte naturali, paesini sospesi nel tempo, città, giardini tropicali e strutture architettoniche che ricordano lo stile californiano dell’800.

Il paesaggio variegato che compone quest’isola, con montagne, canyon, città e spiagge, rappresenta lo scenario perfetto per questa serie. Ma non solo: Gran Canaria è stata scelta negli anni per la realizzazione di numerose produzioni cinematografiche, tra le quali ricordiamo “The mother’ con Jennifer Lopez, “Allied – Un’ombra nascosta” con Brad Pitt e Marion Cotillard, “Wild Oats” di Shirley MacLaine, Jessica Lange e Demi Moore, e anche “Dark Hall” con Uma Thurman.

Oltre alle location dislocate per Gran Canaria, sono stati sfruttati per le riprese anche i Secuoya Studios di Tres Cantos, a Madrid. Andiamo alla scoperta di tutte le location della nuova serie su Zorro, in un itinerario lungo l’isola spagnola nella quale si vive in un’eterna primavera.

Gáldar

Nel comune di Gáldar, situato a nord-ovest di Gran Canaria, si trova il quartier generale di Zorro: la tana in cui il suo personaggio eroico prende vita è rappresentata dalla Cueva Madre, una grotta naturale situata nel Barranco de Anzo e dalle Cuevas de Facaracas e de las Cruces. Anche le altre grotte sono il rifugio di altri personaggi principali della serie. Ma di cosa si tratta? Sono conche scavate nella roccia delle montagne che rappresentano le tracce che giungono fino ad oggi degli antichi villaggi aborigeni di un tempo. A Gáldar sorge, infatti, anche il Parco Archeologico della Grotta Dipinta (Cueva Pintada), con opere d’arte rupestre di incredibile bellezza e valore storico.

Questa città, che arriva a toccare i 1.700 metri di altezza, è immersa tra montagne e vegetazione. Merita di essere visitata durante un viaggio su quest’isola. Tra i vicoli caratteristici che si districano nel centro storico, da vedere è il Tempio Matriz de Santiago de Gáldar, uno dei più belli delle Canarie, costruito in stile barocco e con quello del primo neoclassicismo. Ma Gáldar è anche uno dei luoghi con il più elevato numero di spiagge e piscine naturali della zona settentrionale di Gran Canaria.

Fonte: iStock

Las Palmas

Tra le location della serie tv di Zorro non poteva mancare Las Palmas, la città principale delle isole (situata a Nord-est) e in cui ha sede il Governo delle Canarie. Ad essere scelta, qui, è in particolare la Plaza del Cairasco, circondata dall’iconico Gabinete Literario, un palazzo dallo stile modernista che è oggi un centro culturale importante per la città e che rende omaggio a Bartolomé Cairasco de Figueroa. Trattasi del padre della letteratura canaria. Altra tappa consigliata è la visione dell’Alameda de Colón, la statua di Cristoforo Colombo che ricorda il passaggio dell’esploratore dall’isola durante la sua celebre avventura transatlantica. Nella piazza si trova anche la chiesa di San Francisco che custodisce l’immagine dela Virgen de La Soledad, molto venerata dagli abitanti del luogo.

Il questa piazza, in occasione delle riprese, sono stati versati diversi camion di sabbia, oltre al trasporto di carretti e altre attrezzature che l’hanno trasformata nella California del XIX secolo.

Fonte: Barbara Raineri

Arucas

Rimanendo a Nord di Gran Canaria, e a soli 12 chilometri da Las Palmas, un’altra location scelta per la produzione di Zorro è il Jardin de la Marquesa ad Arucas, una graziosa cittadina da aggiungere sicuramente ad un itinerario in questa perla delle Canarie. Il giardino botanico, nato attorno al 1880, in cui sono state svolte alcune riprese della serie tv, è un paradiso naturale che ospita un’immensa varietà di piante e vegetazione provenienti da tutto il mondo. Al centro del giardino si trova il Palacete, la residenza estiva della famiglia dei Marchesi di Arucas con la sua facciata rivestita in pietra basaltica (di colore blu) tipica di questa località. Oggi è una splendida location per matrimoni ed eventi.

Ad Arucas merita una visita anche il centro storico con le viuzze sulle quali si affacciano le colorate case in stile canario e la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista (San Juan Bautista), risalente al 1909 e scolpita interamente in pietra di Arucas dai maestri scalpellini della località. Il contrasto della pietra scura di questo imponente edificio rende ancor più spettacolare il panorama su questa cittadina, che ospita anche la distilleria principale delle Canarie, Hareucas, dove si produce il tipico rum.

Fonte: iStock

Firgas

A pochi chilometri da Arucas ecco un altro spot scelto per riprendere le avventure di Zorro: la Finca Los Dolores di Firgas. Un complesso di edifici risalenti al 1668 circa, con una casa in cui vivevano i proprietari e un insieme di case dei “coloni”, granaio e cantina.

Firgas, a 25 chilometri da Las Palmas e ad un’altitudine di circa 500 metri sul livello del mare, è un’altra graziosa tappa da aggiungere all’itinerario. Nel cuore del suo centro storico, tra le cose da non perdere, c’è il Paseo de Gran Canaria, la strada principale la cui pendenza naturale è stata sfruttata per costruire una bellissima cascata alta 30 metri, in pietra lavorata e completata con uno stupendo monumento. Su un lato di questo viale, si possono osservare i 22 scudi araldici che rappresentano tutti i comuni di Gran Canaria, oltre allo scudo insulare.

Fonte: iStock

Il Roque Nublo

Non mancano le ambientazioni naturali nella nuova serie tv di Zorro: tra queste, nel comune di Artenara, è stata scelta l’area naturale protetta del Roque Nublo e il bacino vulcanico di Tejera. Questo paesaggio montuoso e roccioso si estende su una superficie di 25.000 ettari e raggiunge il suo picco più elevato con il Roque Nublo, una formazione vulcanica alta 80 metri e considerata uno dei simboli dell’isola.

Fonte: iStock

Il Sioux City Park a San Bartolomè de Tirajana

Scendendo a sud dell’isola, arriviamo al Sioux City Park, un parco a tema western che in occasione delle riprese della serie tv è stato chiuso al pubblico al fine di costruire i set principali. Qui, tutto riproduce l’ambientazione del selvaggio West: cowboy che conducono il bestiame per le strade, banditi che rapinano le banche con la dinamite e saloon in cui si condivide il tavolo con lo sceriffo. Il Sioux City è un parco tematico dedicato ai bambini (e non solo) situato a San Bartolomé de Tirajana, a pochi chilometri dalle celebri dune di Maspalomas.

Un ultimo spunto di SiViaggia per completare l’itinerario alla ricerca delle location di Zorro? Per arrivare al Roque Nublo da sud, dove si trova il Sioux City Park, vi consigliamo di fare tappa a Fataga, a metà strada tra le due mete: un piccolo borgo nel quale il tempo sembra essersi fermato, immerso tra le montagne in cui la vegetazione tipica è rappresentata da altissime palme. Un’oasi in cui passeggiare tra strette viuzze, esclusivamente a piedi, e in cui fermarsi ad assaporare le specialità tipiche dell’isola.