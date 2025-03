Fonte: ANSA - iStock Costanza, la serie TV di Rai1

In onda su Rai 1 una nuova serie destinata a catturare l’attenzione del pubblico: Costanza. Parliamo di una fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, che porterà sullo schermo le vicende di Costanza Macallè, interpretata da Miriam Dalmazio. Dopo il successo de L’Allieva, la Rai torna a esplorare il mondo della medicina, questa volta attraverso la paleopatologia, una disciplina affascinante che studia le malattie del passato tramite l’analisi delle ossa umane.

La trama di Costanza

Costanza Macallè è una brillante anatomopatologa siciliana che, spinta dalla voglia di crescere professionalmente, decide di trasferirsi a Verona per un assegno di ricerca annuale in Paleopatologia. Nonostante il suo sogno sia lavorare in Inghilterra, accetta questa opportunità, trasferendosi in Veneto con la figlia Flora. Ad accoglierla c’è la sorella Antonietta, già residente a Verona, che la aiuterà ad ambientarsi in una città nuova e in un contesto lavorativo inedito.

Tutto sembrerebbe scorrere senza intoppi, se non fosse che a Verona Costanza ritrova Marco (Marco Rossetti), un amore del passato che non ha mai del tutto dimenticato. La scintilla tra i due non si è mai spenta, ma Marco ha una figlia e sta per sposarsi.

A complicare ancora di più la situazione, entra in scena Lorenzo Cervasio, un giovane uomo che inizia a corteggiare Costanza, dando vita a un triangolo amoroso che terrà il pubblico con il fiato sospeso.

Le location della serie

Gli interni della serie sono stati girati negli studi Videa di Roma, ma gli esterni hanno trovato casa in alcune delle città più affascinanti del Veneto.

Grazie al supporto della Veneto Film Commission, le riprese si sono svolte tra Verona e Vicenza, e sapranno regalare al pubblico scenari unici e un tour nelle bellezze artistiche e storiche della regione.

Verona

La città di Romeo e Giulietta fa da sfondo principale alla serie, con location che raccontano secoli di storia e bellezza.

Uno dei luoghi più suggestivi utilizzati per le riprese è il Castello di Montorio, una fortezza che affonda le sue radici nel X secolo e che, posto tra le valli della Valpantena e della Valsquaranto, ha avuto un ruolo strategico nella storia cittadina.

Altrettanto affascinante è il Museo degli Affreschi Cavalcaselle, inaugurato nel 1973 e intitolato al celebre storico dell’arte ottocentesco. Tra le sue sale, spiccano affreschi salvati dai danni dell’alluvione dell’Adige del 1882, insieme a sculture di Innocenzo Fraccaroli e Torquato della Torre e altre opere d’arte dal Rinascimento al Settecento. Degni di nota, gli affreschi recuperati nella Grotta dei Santi Nazaro e Celso, tra i più antichi siti della tradizione cristiana veronese.

Location di rilievo è poi la Tomba di Giulietta, all’interno della cripta sotterranea della chiesa di San Francesco al Corso. Sarcofago in pietra, legato al mito dell’eroina shakespeariana, si trova in un complesso oggi sconsacrato e annesso al Museo degli Affreschi.

Non poteva mancare l’Arsenale Franz Josef I, grandioso complesso militare costruito tra il 1840 e il 1861 durante la dominazione austriaca. Costituito da nove edifici distinti, delimitati da cortili e mura, oggi ospita un parco giochi e mostre d’arte.

Infine, scenario davvero eccezionale è il belvedere sull’Adige, un punto panoramico da cui si gode di una vista straordinaria sulla città e sul suo fiume, perfetto per scene di grande impatto visivo.

Vicenza

Anche Vicenza ha offerto i suoi angoli più incantevoli per Costanza.

Le riprese si sono svolte in Piazza Duomo, cuore elegante e tranquillo del centro storico, dove si erge il maestoso Duomo di Vicenza, dedicato a Santa Maria Annunciata, con facciata trecentesca e la cupola progettata da Andrea Palladio.

Nei pressi della piazza ecco il Criptoportico Romano, un’antica struttura sotterranea scoperta negli anni Cinquanta, che si pensa fosse un magazzino o un deposito romano.

Infine, non poteva mancare il Museo Diocesano, ospitato nel Palazzo Vescovile, che custodisce opere d’arte dal periodo tardo antico a quello contemporaneo e offre così una panoramica sulla storia dell’arte sacra vicentina. Il palazzo stesso, grazie alla posizione strategica, dona una vista unica sulla piazza e sul Duomo.