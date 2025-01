Le migliori destinazioni dove andare in bicicletta in inverno

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Ciclista nel Parco Nazionale del Teide a Tenerife, Isole Canarie

In inverno le temperature basse e le giornate più corte spingono molti ciclisti a riporre la bici in garage, in attesa del ritorno della bella stagione. Ma se ci fosse un’alternativa al letargo delle due ruote? Se fosse possibile pedalare tutto l’anno, godendosi paesaggi meravigliosi e un clima ideale anche nei mesi più freddi?

A trovare una soluzione al riposo ciclistico forzato ha pensato buycycle, che ha esaminato oltre 100 destinazioni bike-friendly in tutto il mondo, analizzandone i dati meteorologici invernali per stilare una classifica delle migliori mete per una vacanza in bicicletta durante l’inverno. L’analisi ha preso in considerazione tre parametri principali: ore di sole, temperature medie e precipitazioni, escludendo le destinazioni troppo calde (oltre i 25°C) o prive di dati affidabili.

Ecco la top ten delle mete da non perdere per chi non vuole rinunciare a pedalare anche in inverno:

Isole Canarie, Spagna

Con una temperatura media invernale di 19,2°C, le Isole Canarie sono un paradiso per i ciclisti. Tenerife, Gran Canaria e Lanzarote offrono percorsi che attraversano paesaggi vulcanici, foreste lussureggianti e coste bagnate dall’oceano. Un clima mite tutto l’anno e una varietà di itinerari rendono questo arcipelago perfetto per ogni livello e disciplina ciclistica.

Ciclovia nel sud-ovest di Gran Canaria. Questo percorso ciclistico offre un’esperienza completa dell’isola di Gran Canaria. Partendo e arrivando nel pittoresco porto di Mogán, questo itinerario circolare si snoda lungo la costa sud-occidentale, regalando panorami mozzafiato su spiagge dorate e marine.

Dopo aver attraversato zone pianeggianti, si inoltra nell’entroterra, affrontando salite impegnative che conducono ai punti più alti dell’isola, come Ayacata. Qui, tra paesaggi aspri e suggestivi, si può godere di una pausa rigenerante prima di affrontare la discesa, che si sviluppa attraverso gole profonde e foreste di pini. Un’escursione ideale per gli amanti della bicicletta che desiderano coniugare il piacere della pedalata con la scoperta delle bellezze naturali di Gran Canaria.

Fonte: iStock

Tucson, Arizona, Stati Uniti

In Arizona, Tucson si distingue per la sua temperatura media invernale di 13,5°C. Questa città americana vanta oltre 800 chilometri di piste ciclabili, con percorsi che spaziano dalle montagne ai sentieri desertici del Sonora. L’ideale per chi sogna di pedalare oltreoceano, immerso in panorami spettacolari.

Saguaro National Park East. Il breve anello di 13 chilometri all’interno del rinomato Saguaro National Park East è probabilmente uno dei luoghi più belli dove andare in bicicletta in Arizona. Con un dislivello minimo, un asfalto liscio come il burro e panorami spettacolari, questo percorso è un must per qualsiasi ciclista che si trovi a Tucson. A eccezione di una salita abbastanza lunga ma graduale, è facilmente percorribile anche da chi non è particolarmente allenato.

Costa Almería, Spagna

La Costa Almería, con una temperatura media invernale di 13,5°C, è un’altra meta ciclistica spagnola molto popolare. Qui si possono esplorare sentieri desertici, strade costiere e terreni montuosi come quelli della Sierra de Alhamilla e della Sierra de los Filabres. Una varietà di percorsi che unisce sfide tecniche e bellezza naturale.

Tour circolare costiero Carboneras-Agua Amarga. Oltre alle famose salite di Velefique e Calar Alto, la zona di Almería offre un’ampia varietà di percorsi ciclistici. Un itinerario particolarmente suggestivo è quello che si snoda lungo la costa del Parco Naturale del Cabo de Gata-Níjar. Questo percorso, ideale per iniziare a esplorare la regione, combina tratti pianeggianti lungo la costa con salite che offrono splendidi panorami sul Mediterraneo. Dopo aver attraversato pittoreschi villaggi come Agua Amarga, si penetra nell’entroterra, caratterizzato da un paesaggio semi-desertico. Un’esperienza che permette di apprezzare la diversità dei paesaggi di Almería e di godere della tranquillità di luoghi meno affollati.

Madeira, Portogallo

L’isola portoghese di Madeira offre una temperatura media invernale di 14,6°C, che ne fa una destinazione di punta per gli amanti della bici, grazie anche ai suoi paesaggi esotici e ai percorsi di ogni livello. Tra adrenalina, cucina locale e villaggi incantevoli, l’isola è un luogo completo per chi cerca avventura e relax.

Tour in mountain bike Levada da Serra XC. Questo tour molto popolare parte da Abrigo do Pastor (1150 m di altitudine) e, dopo pochi minuti, inizia la salita principale all’interno del parco forestale Montado do Pereiro, per circa 5 km con un dislivello di 250 metri. Successivamente, e in base alle abilità personali, si possono affrontare alcuni facili single trail prima di raggiungere la “levada” (canale d’acqua).

Da qui (850 m di altitudine) si prosegue con un rilassante percorso di 20 km, immersi in un magnifico scenario di lauri, eucalipti e pini. Nei pressi del villaggio di Camacha ci si ferma per una sosta, per poi iniziare la discesa finale di circa 10 km su strada asfaltata, che richiede solo l’uso dei freni, sempre con una vista spettacolare sull’oceano.

Cipro

Con una temperatura media invernale di 14,4°C, Cipro permette di pedalare in inverno lungo coste bagnate da acque cristalline. Dalle strade pittoresche ai monti Troodos, quest’isola mediterranea offre un mix di divertimento e panorami suggestivi che fanno la felicità di ogni tipo di ciclista.

Ciclovia da Paphos a Pissouri Bay passando per la Roccia di Afrodite. Questo itinerario ciclistico relativamente breve ed agevole di 72 km si snoda verso sud-est lungo la B6, una strada in ottimo stato. Il percorso costeggia la costa, passando per l’aeroporto internazionale, per poi raggiungere la Roccia di Afrodite e quindi il villaggio di Pissouri. Da qui, la strada scende verso la baia di Pissouri, dove di solito è prevista una sosta, per poi risalire lungo una strada diversa e più panoramica prima di tornare a Paphos sulla stessa B6.

Le altre mete invernali per ciclisti

La classifica continua con destinazioni altrettanto affascinanti e perfette per chi ama pedalare anche durante l’inverno. In California meridionale, con una temperatura media di 16,2°C, i ciclisti possono godere di splendidi panorami costieri e collinari. La Costa Blanca in Spagna, con i suoi 14°C di media, combina la possibilità di allenamenti intensivi e momenti di relax. Malaga e Algarve, rispettivamente a 13,9°C e 14,5°C, uniscono cultura, natura e percorsi ciclabili indimenticabili.

Maiorca è un classico intramontabile con i suoi 13,3°C invernali, mentre la Costa Daurada, a 11,1°C, regala itinerari tecnici e variegati. Infine, la Sardegna, con una temperatura media di 12,1°C, incanta con i suoi paesaggi mediterranei e l’atmosfera unica. Insomma, non c’è proprio bisogno di mettere la bici in pausa durante l’inverno. Che siate ciclisti esperti o appassionati alle prime armi, queste destinazioni offrono il clima ideale e percorsi di varia difficoltà per pedalare tutto l’anno. Basta scegliere la meta che più ispira e prepararsi a vivere un’avvincente avventura su due ruote anche nei mesi più freddi.