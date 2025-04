Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: iStock/Getty Images Gli attori di Fuochi d'artificio e le location piemontesi

La nuova serie televisiva “Fuochi d’artificio”, diretta da Susanna Nicchiarelli, scritta da Marianna Cappi e da Susanna Nicchiarelli con la collaborazione di Andrea Bouchard e tratta dal libro omonimo di Andrea Bouchard, racconta le avventure di quattro adolescenti che, nel 1944, si uniscono alla Resistenza italiana nelle Alpi piemontesi. Girata interamente in Piemonte, la serie sui partigiani, che rientra nell’ambito delle iniziative per l’80° anniversario della Liberazione, sfrutta le bellezze naturali e storiche di questa regione per avvolgere il telespettatore nell’atmosfera dell’epoca.

La Val di Susa e diversi comuni delle Alpi piemontesi sono i protagonisti di questa storia. Tra le location della serie compaiono Cesana, Forte di Exilles, alcuni luoghi del Comune di Exilles, Oulx e la frazione Rochemolles. La scelta di queste location ha permesso di ricreare l’ambientazione storica della serie e ha valorizzato il patrimonio culturale e naturale del Piemonte, regalando agli spettatori un vero viaggio immersivo tra le bellezze di questa regione.

La serie andrà in onda in tre prime serate su Rai 1: 15, 22, 25 aprile 2025 ed è una produzione Fandango-Matrioska in collaborazione con Rai Fiction.

Nel cast: Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi, Lorenzo Enrico, Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi, Francesco Centorame.

Forte di Exilles: il cuore della resistenza

Il Forte di Exilles, situato nell’omonimo comune e coinvolto tramite l’Associazione “Amici del Forte di Exilles” e la Regione Piemonte, è una delle location principali di questa serie. Questa imponente struttura militare, che domina la Val di Susa, è stata scelta per rappresentare un comando nazista, ricostruito appositamente per le riprese di “Fuochi d’artificio”. La scelta del forte non è ovviamente casuale: la sua storia militare e la sua ubicazione strategica lo rendono il luogo ideale per ambientare le scene legate alla Resistenza. Alcune scene sono state girate anche a Exilles.

Oulx: la casa dei ricordi

Nel comune di Oulx è stata allestita l’abitazione dei nonni di Marta, una delle protagoniste della serie. Questo paese, situato all’ingresso dell’Alta Val di Susa, offre un paesaggio montano genuino e suggestivo: perfetto per rappresentare la routine quotidiana e i ricordi familiari dei personaggi.

Rochemolles: tra natura e storia

La frazione di Rochemolles, nel comune di Bardonecchia, è un altro luogo chiave della serie. Con le sue antiche case in pietra e le strade acciottolate, Rochemolles offre un’ambientazione perfetta per le vicende ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche la stessa Bardonecchia è stata location della riprese.

Cesana: crocevia di culture

Cesana, situata vicino al confine francese, è un comune ricco di storia e tradizione. Le sue strade e piazze sono state utilizzate per diverse scene della serie “Fuochi d’artificio”, grazie alla loro capacità di evocare un’atmosfera anni ’40.

Sestriere: location tra le vette alpine

Sestriere, famoso centro sciistico, ha offerto le sue spettacolari vedute montane per alcune riprese. Le sue alture innevate e i panorami impressionanti hanno contribuito a creare l’ambiente ideale per alcune scene della serie.

Pragelato: la vita nei villaggi

Il comune di Pragelato, con i suoi quartieri e le sue tradizioni alpine, ha regalato a “Fuochi d’artificio” lo sfondo perfetto per rappresentare la vita quotidiana nei villaggi durante il periodo della guerra. Le sue ambientazioni autentiche hanno aggiunto profondità e realismo alla storia.

Usseaux: un tuffo nel passato

Usseaux, uno dei borghi più belli d’Italia, è stato scelto per alcune scene grazie alle sue caratteristiche architettoniche e alla sua atmosfera dove il tempo sembra essersi fermato. Le sue strade strette e le case in pietra hanno reso le riprese particolarmente affascinanti.

Susa: la città storica

Anche la città di Susa, con il suo ricco patrimonio storico e culturale, ha ospitato alcune delle riprese della serie. I suoi monumenti e le sue strade hanno fornito un contesto urbano autentico per la narrazione.