Paddington in Perù, le location del terzo capitolo dedicato all’orso più famoso del cinema

L'amato orsetto inglese goloso di marmellata di arance questa volta lascia Londra per avventurarsi in Sud America. Ecco le location più suggestive del film

L’orsetto goloso di marmellata con cappello rosso e montgomery blu, riconosciuto in tutto il mondo per le sue buone maniere e una fervente passione per l’Inghilterra, torna al cinema dal 2o febbraio con una nuova avventura. Il terzo film, intitolato Paddington in Perù, invita il pubblico a vivere un’ emozionante viaggio nella sua terra natale in Sud America. Questa volta infatti Paddington viaggia da Londra al Perù con tutta la famiglia Brown per riunirsi alla zia Lucy, vista l’ultima volta nel commovente finale di Paddington 2 nel 2017.

Diretto da Dougal Wilson, questo nuovo live action ritrova Paddington che vive come sempre a Londra con l’affezionata famiglia Brown, fino a quando scopre che zia Lucy è scomparsa in Perù. Così tutti partono per raggiungere il Sud America per cercarla con un unico indizio: un punto segnato su una mappa. Deciso a risolvere il mistero, Paddington si imbarca in un avvincente viaggio attraverso le foreste pluviali dell’Amazzonia ritrovandosi anche sulle tracce di uno dei tesori più leggendari del mondo. Antonio Banderas e Olivia Colman arricchiscono il cast nei panni di due villain dalle mille sfumature, mentre Paddington conferma il suo animo coraggioso e onesto, regalando una nuova storia divertente, ma anche ricca di spunti di riflessione per grandi e piccoli. Ognuno di noi cerca la sua “Eldorado”, il suo tesoro, che non è necessariamente un bene materiale, ma può essere il calore di una famiglia, il sostegno di un amico o altre “preziose presenze” nella propria vita.

Se vi è capitato di visitare Londra vi sarete accorti che Paddington da quelle parti è quasi più famoso della Regina Elisabetta, una vera istituzione. Non manca mai un riferimento all’orsetto nato sulle pagine dei racconti di Michael Bond nei negozi di souvenir e nella stazione che porta il suo nome si trova anche uno shop ufficiale. Proprio da qui inizia Paddington in Perù, con Paddington che prova a farsi delle foto in cabina automatica senza successo. Partendo da Londra e finendo in Perù vi diciamo di seguito alcune delle location del film che vale la pena visitare se capita l’occasione.

Dove è stato girato

Le location del film hanno contribuito a rendere questo nuovo film coinvolgente e dinamico. Le riprese sono iniziate nel Regno Unito il 24 luglio 2023, poichè la casa di Paddington è sempre nel cuore della frenetica e magica Londra. La troupe ha catturato su pellicola alcuni importanti punti di riferimento della capitale inglese, come lo Shard, il grattacielo dalla forma distintiva del Regno Unito e la stazione di Paddington di Londra. La produzione ha utilizzato location nel Regno Unito per girare scene ambientate fuori dal paese. Ad esempio, anche se la zia Lucy vive in una casa di riposo in Perù, le scene ambientate lì sono state girate a Berrybushes Farm, Hertfordshire, nella campagna inglese fuori Londra. I registi hanno anche girato scene a Black Park, Buckinghamshire, per simulare la foresta pluviale peruviana.

Girare Paddington in Perù nella foresta pluviale è una mossa audace, poiché girare in un ambiente nella giungla può essere impegnativo quando si affrontano gli elementi naturali. Utilizzare semplicemente la CGI per crearla avrebbe potuto essere più semplice. Secondo Accesswire, il team di produzione ha ricevuto aiuti dal Peru Export and Tourism Promotion Board (PROMPERU) per le riprese di scene all’interno del paese. Le riprese del film si sono svolte a Lima, Cusco, Maras, Machu Picchu e Huayna Picchu, con PROMPERU che ha aiutato la troupe a ricevere permessi e visti per il loro lavoro. Dal momento che Paddington in Perù dovrebbe dirigere l’attenzione del pubblico verso questo paese, è comprensibile che il governo utilizzi questa produzione per aumentare il turismo.

Negozio Alice’s a Londra

Quando appare in un film è impossibile non restare conquistati dal negozio vintage Alice’s nel cuore di Portobello Road, a Londra. Si tratta di un’attività a conduzione familiare attivo dal 1887 che vede di tutto, dall’antiquariato inglese alle segnaletiche per la casa, servizi da the, attrezzi da giardino, valigie in pelle, strumenti musicali e tanto altro. Come nel primo film Alice’s in Paddington è il negozio di antiquariato di Gruber dove, in Paddington in Perù, l’orsetto protagonista si reca nella prima parte del film per chiedere un consiglio all’amico commerciante ed esperto.

Maras, la città natale di Paddington

Dopo i piani iniziali di portare l’intero cast in Perù, la produzione ha preferito un’altra idea: “Abbiamo sviluppato quella che abbiamo chiamato la sua tecnica del “francobollo postale”, dice Alison, “in cui avremmo filmato i Brown in un pezzetto di foresta nell’Hertfordshire e poi inserito il tutto in un paesaggio più grande che esiste realmente in Sud America“. La città peruviana è stata uno sfondo chiave per l’arrivo di Paddington nella sua terra natale, mentre il numero musicale di Olivia Colman nei panni di una suora che ricorda Tutti insieme appassionatamente è ambientato nelle pittoresche colline vicine. “Non avremmo girato Paddington in Perù senza il Perù“.

Machu Picchu

Le rovine Inca sono molto presenti nella storia, e la più famosa di tutte fa da sfondo a una sequenza caotica. “La nostra rovina Inca perduta è stata girata a Machu Picchu, anche se nel film non è Machu Picchu“, dice Alison. “Dougal ha trascorso due mesi in ricognizione ed è andato dritto in Amazzonia e a Machu Picchu due volte”. Terzo sito archeologico più grande del mondo dopo Pompei e Ostia Antica, Machu Picchu è una fortezza inca sulle Ande peruviane costruita nel XV secolo e poi abbandonata. Famosa in tutto il mondo per la vista panoramica, le sue mura a secco costituite da grandi blocchi di pietra tenuti insieme senza l’uso della malta e per gli edifici disposti secondo allineamenti astronomici, Machu Picchu viene visitato ogni anno da tantissimi turisti da tutto il mondo.

Huayna Picchu

Huayna Picchu è un picco imponente che si erge sopra la Città perduta degli Inca, e rappresenta un’altra icona peruviana presente in Paddington in Perù. Qui, il regista Wilson e il suo team hanno seguito le orme di Werner Herzog. “Aguirre, l’ira di Dio è stata un’ispirazione, la scena iniziale di questa truppa di persone che scende da Huayna Picchu è dove abbiamo girato. Abbiamo un piccolo omaggio alla follia dei conquistador”. Il suo nome significa Giovane Vetta, dalla cima si può vedere un’antica città inca e, percorrendo un sentiero, si raggiungono anche i resti di un tempo cerimoniale detto il tempo della Luna.

Prado, Colombia: il ponte in stile Indiana Jones

Anche la Colombia, vicina del Perù, è stata ampiamente utilizzata per lo sfondo. Una location chiave lì era Prado, una piccola città al centro del paese. “È lì che si vede Antonio che taglia un ponte di corda“. In base al titolo del film, potrebbe sorprendere sapere che Paddington in Perù è stato girato in parte in Colombia, un paese confinante con il Perù. Tuttavia, i registi hanno deciso di girare in Colombia per i maestosi paesaggi del paese, che erano necessari per dare vita alle scene della foresta pluviale amazzonica nel film. I registi hanno anche girato nella città di Prado per una scena in cui il nuovo personaggio di Antonio Banderas, Hunter Cabot, attraversa un insidioso ponte di corda.

Chilcot Crescent, Londra: casa Brown

La mezzaluna di Primrose Hill è tornata per il terzo film, anche se brevemente. “Abbiamo trascorso un giorno lì per fare gli esterni e abbiamo fatto gli interni in studio“. “Continuo a leggere articoli sulle lamentele dei [residenti]. A dire il vero, penso che a molti di loro piaccia molto, ma ad altri no, ed è sempre così quando si gira” ha sottolineato la produzione del film. La casa di Paddington e quindi della famiglia Brown è in questo quartiere colorato ed elegante in cui vivere sembra un sogno a occhi aperti.

Berrybushes Farm, Hertfordshire

L’arma segreta di Paddington in Perù è un appezzamento di terreno agricolo appena fuori dalla M25 a nord-ovest di Londra. “Quando siamo arrivati ​​avevamo un cartello che diceva ‘Benvenuti in Perù'”, per la location in cui il cast ha girato le scene peruviane. “Abbiamo costruito The Home For Retired Bears all’interno di un bosco arricchito da veri alberi della foresta pluviale.” Le riprese si sono svolte a Berrybushes nel 2023. “Anche la città mercato con la barca e il fiume erano a Berrybushes, e anche le rovine Inca.”

Black Park, Buckinghamshire

Un’altra delle location del film nel Regno Unito, vicino a Black Park, è già apparso in molti film come Harry Potter e Star Wars. “[Abbiamo girato] altre scene nella foresta pluviale lì. Ci sono degli alberi fantastici dove non sai dove ti trovi”. Black Park è un parco di campagna a Wexham, nel Buckinghamshire, gestito dal Buckinghamshire Council.