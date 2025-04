È stata inserita tra i titoli più attesi dell’anno e, finalmente, potremo iniziare a guardarla. Stiamo parlando della miniserie evento Il Turco con protagonista il divo e sex symbol Can Yaman nelle vesti di Hasan Balaban, ufficiale d’élite dell’Impero Ottomano che, dopo la battaglia di Vienna del 1683, viene soccorso e accolto dagli abitanti di Moena.

La miniserie si basa sul romanzo "El Turco: un'avventura inedita durante il secondo assedio di Vienna" di Orhan Yeniaras e coniuga eventi storici a risvolti sentimentali. Le prime tre puntate andranno in onda su Canale 5 l'8 aprile 2025, mentre le ultime tre verranno trasmesse il 15 aprile.

Le location italiane nella storia de Il Turco

Seppur la miniserie sia stata girata interamente in Ungheria, le location della storia sono soprattutto italiane e il motivo è da ricercare nella leggenda del soldato turco che vede protagonista il piccolo borgo di Moena, gioiello incastonato tra le Dolomiti. La storia narra che nel 1683, anno dell’assedio di Vienna da parte dell’Impero Ottomano, un soldato turco, dopo esser stato fatto prigioniero nella capitale austriaca, riuscì a fuggire e girovagando raggiunse Moena, nel rione che un tempo era battezzato “Ischiazza”.

Il turco, ferito, venne generosamente soccorso dagli abitanti della zona che gli prestarono le loro cure fino alla sua guarigione. L’aiuto e la generosità della gente conquistò il turco che decise di trasferirsi definitivamente a Moena, in questo stesso rione che in seguito prenderà il nome di "Turchia". Se capitate da queste parti, date un'occhiata alla fontana con il busto di un soldato dell’Impero Ottomano, con un piedistallo decorato da mezzaluna e stella.

Il borgo di Moena, situato in Val di Fassa, in Trentino-Alto Adige, è stato ricostruito sul set ungherese dove, per la creazione dell'atmosfera, ha contribuito anche il costumista Carlo Poggioli e lo scenografo Domenico Sica.

Il set della miniserie in Ungheria

L'avvincente epopea che unisce storia e leggenda de Il Turco è un progetto ambizioso che vanta un cast internazionale (compresa l'italiana Greta Ferro). Una produzione di alto livello che ha costruito i set in Ungheria e che ha richiesto un particolare impegno da parte degli attori. Lo stesso Can Yaman, molto amato anche dal pubblico italiano, ha dichiarato: "Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono emozionato. Era esattamente il tipo di progetto che sognavo: un racconto internazionale, epico e coinvolgente".

Tutte le scene sono state girate nei famosi Korda Studios, un complesso di studi cinematografici all'avanguardia situato 30 chilometri a ovest di Budapest, nel villaggio vinicolo di Etyek. Se durante i vostri viaggi amate inserire qualche tappa dedicata al cinema, all'interno degli studi è presente anche il Korda Film Park, un'area dove i turisti possono scoprire i film girati all'interno del complesso.