Jurassic World Rebirth, le magnifiche location del film

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

La leggendaria saga di Jurassic Park si arricchisce di un nuovo capitolo con l’uscita di “Jurassic World – La rinascita”, settimo film di un franchise che ha conquistato il pubblico per oltre tre decenni. Diretto da Gareth Edwards, il film promette un’avventura straordinaria che mescola adrenalina, scienza e paesaggi da sogno.

Ambientato cinque anni dopo gli eventi di “Jurassic World Dominion”, il film segue una spedizione audace nelle regioni equatoriali più isolate del pianeta. L’obiettivo? Estrarre il DNA di tre gigantesche creature preistoriche per un’innovativa scoperta medica. Con un cast stellare guidato da Scarlett Johansson nel ruolo di Zora Bennett, esperta in operazioni speciali, e attori come Jonathan Bailey, Mahershala Ali e Rupert Friend, Jurassic World Rebirth si preannuncia come uno dei titoli più attesi del 2025.

Non solo dinosauri e azione: il film offre uno spettacolo visivo unico grazie alle location scelte per le riprese. Scopriamo insieme i luoghi che hanno dato vita a questa nuova avventura.

Thailandia: l’esotico cuore della giungla preistorica

La Thailandia è uno dei principali set di “Jurassic World Rebirth” e rappresenta le isolate regioni equatoriali descritte nella trama. Le rigogliose foreste tropicali e le spettacolari montagne calcaree del paese hanno fornito lo sfondo ideale per ricreare un mondo in cui la natura selvaggia è la vera protagonista.

Tra le location più suggestive figurano il Parco Nazionale di Khao Sok, con le sue fitte giungle e i laghi cristallini, e le isole Phi Phi, che hanno regalato al film le loro iconiche scogliere a picco sul mare. Le scene girate qui catturano la bellezza incontaminata del sud-est asiatico, immergendo il pubblico in un’atmosfera primordiale.

Se state pianificando un viaggio in Thailandia, questi luoghi sono assolutamente da visitare. Oltre a esplorare le giungle, potrete immergervi nella cultura locale, gustare il delizioso cibo tailandese e scoprire templi mozzafiato come il Wat Arun a Bangkok.

Londra: il centro del controllo scientifico

La capitale britannica è stata scelta per alcune delle sequenze indoor di laboratorio e per rappresentare il centro di comando della missione. I Pinewood Studios, noti per essere il fulcro di molte grandi produzioni cinematografiche, hanno ospitato alcune delle scene più tecnologiche e drammatiche del film.

Londra offre un affascinante contrasto tra modernità e storia, riflettendo perfettamente il dualismo tra scienza avanzata e l’ancestrale potere della natura, temi centrali nel film. Approfittate di una visita alla città per scoprire icone come il Tower Bridge, il British Museum e la vivace atmosfera di Camden Town.

California: la terra delle opportunità cinematografiche

La California, con i suoi paesaggi mozzafiato, non poteva mancare tra le location di “Jurassic World Rebirth”. Dalle coste frastagliate del Big Sur alle maestose sequoie del Redwood National Park, il Golden State è stato il set ideale per alcune sequenze che richiedevano una natura epica e spettacolare.

Oltre a fare da sfondo a scene mozzafiato, la California è anche la sede della post-produzione del film. I celebri studi di Hollywood hanno lavorato per portare in vita i dinosauri attraverso effetti visivi all’avanguardia.

Se siete appassionati di cinema, un viaggio in California vi permetterà di esplorare location iconiche e visitare luoghi come il Walk of Fame di Hollywood e il Griffith Observatory, con viste spettacolari su Los Angeles.