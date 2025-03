Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Gran Canaria è una delle isole più visitate delle Canarie: varia nei paesaggi e nelle proposte, comodamente raggiungibile dalle principali città italiane, dotata di tutti i servizi di cui si ha bisogno in vacanza. Ma cosa comprare da mettere in valigia al ritorno?

I vini di Gran Canaria

L’isola di Gran Canaria ha una lunga tradizione vinicola, che dura da secoli. La Ruta de los Vinos (La Strada del Vino) è un percorso che collega alcune delle cantine più rinomate dell’isola, dove si possono degustare e acquistare vini tipici. Tra i vini più noti ci sono quelli provenienti dai vigneti coltivati ad alta quota, come quelli di Finca La Laja. La particolarità di questi vigneti è che si trovano a oltre 1.200 metri di altitudine, dove il clima e il suolo vulcanico conferiscono ai vini una qualità unica. Una curiosità? I nomi dei vini si riferiscono proprio all’altitudine delle terre in cui vengono prodotti.

Il caffè canario

Si, a Gran Canaria si produce caffè! Nel nord dell’isola si trova l’unica piantagione di caffè in Europa. Lo produce Finca La Laja, famosa per le sue arance, il caffè e i vini. Questa fattoria di oltre 200 anni, situata ai piedi delle scogliere di Tamadaba sotto secolari boschi di pini canari, produce un caffè ricco e aromatico, da piante che crescono all’ombra degli aranci.

Rum: un’icona delle Canarie

Il rum è una delle bevande alcoliche più apprezzate delle Canarie, e Gran Canaria non fa eccezione. Qui si producono rum di alta qualità, caratterizzati da un processo di invecchiamento che avviene in botti di legno. Tra le distillerie più famose, spicca Ron Arehucas, un rum che viene prodotto da oltre un secolo. Esistono diverse varietà, dal più giovane e dolce al più invecchiato e robusto. Acquistare una bottiglia di rum di Gran Canaria è un’ottima idea per chi desidera portare a casa un souvenir che racchiuda l’essenza dell’isola e continuare la festa anche a casa.

Queso de Flor de Guía

La tradizione casearia di Gran Canaria è ricca di sapori autentici. Uno dei formaggi più apprezzati è il Queso de Flor de Guía, prodotto nella zona di Guía, famosa per il suo latte di capra. Questo formaggio, dalla consistenza morbida e il sapore delicato, è ottenuto grazie all’uso di caglio vegetale. Spesso i formaggi locali sono anche accompagnati da marmellate di frutta o spezie, che ne esaltano il gusto.

Sidra, la bevanda rinfrescante

Anche se la sidra è più famosa in altre regioni della Spagna, Gran Canaria ha la sua versione di questa bevanda rinfrescante, prodotta con mele locali. La sidra delle Canarie ha un sapore più dolce rispetto alle versioni tradizionali spagnole, grazie alle varietà di mele che crescono sull’isola. È perfetta per chi desidera gustare una bevanda leggermente alcolica, ma dal sapore più morbido. Alcune cantine locali offrono la possibilità di acquistare bottiglie di sidra in vari formati, che possono diventare un regalo originale e tipico.

Gofio, la tradizione

Un altro prodotto enogastronomico tipico di Gran Canaria è il gofio, una farina di cereali tostati che ha una lunga storia nell’alimentazione delle Canarie. Questo ingrediente versatile viene utilizzato in numerosi piatti, sia dolci che salati, ed è un simbolo della tradizione delle isole. È perfetto da portare a casa per sperimentare le ricette canarie o semplicemente per aggiungere un tocco locale alla propria cucina. Il gofio si trova facilmente in mercati e negozi alimentari locali, dove è possibile acquistare anche varianti arricchite con altre farine, come quella di mais o di orzo.

Coltelli artigianali

Se si cerca un prodotto artigianale, Santa María de Guía è il luogo dove andare. Questo municipio vanta una forte tradizione nella produzione del coltello canario. Il naife era uno strumento utilizzato dagli agricoltori e allevatori dell’sola, il cui manico era realizzato con incrostazioni geometriche di metallo e corno. La lama del coltello ha dimensioni che variano dai 15 ai 20 centimetri. Questi coltelli, spesso decorati con motivi tradizionali, sono un oggetto simbolico e pratico, ideale come souvenir per appassionati e collezionisti (ovviamente da escludere se si viaggia solo con bagaglio a mano).

Prodotti in paglia

Infine, per chi cerca un souvenir più tradizionale artigianale, a Gran Canaria si trova una vasta scelta di prodotti in paglia e foglie di banano. I cestini, i cappelli per il sole e altri oggetti artigianali realizzati con questo materiale sono molto comuni. Si possono trovare nei mercati locali e nei negozi di artigianato sparsi per tutta l’isola.

Altre info utili

Outlet FEDAC e mercati settimanali

Per chi desidera acquistare prodotti artigianali a prezzi convenienti, ci sono gli outlet della FEDAC – Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria, situati sia a Las Palmas che a Playa del Inglés. Questi outlet offrono una selezione di oggetti artigianali tipici delle Canarie, tra cui prodotti in paglia, ceramiche, tessuti e molto altro. L’isola tutto l’anno ospita numerosi mercati settimanali in diverse città, dove è possibile acquistare prodotti freschi come frutta everdura, ma anche artigianato locale e souvenir. Tra i più popolari ci sono i mercati di San Mateo, Teror e Agaete, dove le bancarelle offrono una vasta gamma di articoli da portare a casa.

Limiti per le merci

Attenzione però a non esagerare! Bisogna sapere che ci sono limiti rigorosi per le merci esportate per uso personale verso altri paesi dell’Unione Europea. Da Gran Canaria è possibile ritornare con 1 litro di alcolici, 2 litri di vino e 200 sigarette (o 50 sigari). È importante verificare i regolamenti locali prima di acquistare prodotti alcolici o tabacco per evitare problemi durante il viaggio di ritorno.