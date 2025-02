Islands, tutte le location del thriller ambientato alle Canarie

Fonte: iStock/Ufficio stampa Berlinale I luoghi di Islands con Sam Riley

È tempo di fare un altro viaggio su un’isola da sogno che offre l’opportunità di fuggire dal mondo come lo conosciamo e prendersi una pausa dalla frenetica quotidianità. Le scene iniziali di Islands, il film di Jan-Ole Gerster presentato in anteprima alla Berlinale 2025, sembrano uscite da un romanzo di James M. Cain. Un noir astuto immerso nel caldo subtropicale e nel sole accecante delle Isole Canarie.

Il regista tedesco ha scelto di ambientare qui il suo film esplosivo che ha raccolto recensioni entusiastiche sin dalla anteprima mondiale. Islands è ambientato in particolare nella popolare isola turistica di Fuerteventura nell’arcipelago delle Isole Canarie, dove sono state girate molte delle scene in esterno del film.

Islands: trama del film

La sceneggiatura opera di Lawrie Doran, Jan-Ole Gerster e Blaz Kutin sembra raccontare una storia personale, sottolineando come siamo tutti bloccati sulle nostre “isole”. L’attore britannico Sam Riley interpreta Tom, un tennista professionista finito su un’isola per le vacanze. Trascorre le sue giornate insegnando tennis ai turisti che soggiornano nel suo resort sull’isola, ma di notte si ubriaca, dorme con donne a caso e si sveglia con i postumi della sbornia sulla spiaggia senza sapere come c’è finito.

È un ragazzo intelligente, ma come molte persone, sembra bloccato nella sua vita ripetitiva, solitaria e semplice, nonostante viva in paradiso su un’isola meravigliosa. Quando incrocia una particolare famiglia di turisti, sembra svegliarsi dal suo sonno. Stacy Martin interpreta Anne, una bella donna che si presenta in questo resort con suo figlio e chiede a Tom di dargli lezioni di tennis. Il marito Dave, interpretato da Jack Farthing, provoca un putiferio frustrante quando finisce per ubriacarsi e sparisce nella notte.

Fonte: iStock

Dove è stato girato

In Islands succede molto di più di quanto sembri a prima vista. È un noir isolano intelligente e accattivante che incontra il divertimento di un solitario tennista con un po’ di pepe di Fuerteventura e qualche colpo di scena sulla vita sull’isola. In un insolito allontanamento dalla sua routine e dalla sua abitudine di mantenere le distanze, Tom si offre di portare gli ospiti del resort a fare un giro in auto dell’isola nel suo giorno libero. L’escursione inizia con spettrali grotte vulcaniche e continua sulla spiaggia, dove Dave si allontana svapando mentre Anne chiede a Tom di spalmarle la crema solare sulla schiena in quella che sembra una classica mossa seduttiva.

C’è una giocosità furba nella gestione della storia da parte di Gerster, che trasforma uno studio del personaggio in qualcosa di più vicino a un thriller. È aiutato dalla colonna sonora tesa di Dascha Dauenhauer e dalle immagini malinconiche del direttore della fotografia Juan Sarmiento G., con gli eventi che a volte sembrano svolgersi da una distanza nebbiosa. La location in questo film ha un valore molto importante ed è utilizzata con grande effetto, iniettando disagio con un rumore elementare come le onde martellanti dell’Atlantico che si infrangono.

Le Isole Canarie

Le Isole Canarie sono un arcipelago situato nell’Oceano Atlantico, noto per il clima mite, paesaggi mozzafiato e culture affascinanti. Questo paradiso spagnolo offre numerose attrazioni per i visitatori, rendendolo una meta ideale per chi cerca relax e avventura. Quando si parla di cosa vedere alle Isole Canarie, non si può dimenticare il Parco Nazionale del Teide a Tenerife, dove si trova il vulcano Teide, il picco più alto della Spagna. Altre meraviglie naturali includono le dune di Maspalomas a Gran Canaria e le spiagge incontaminate di Fuerteventura.

Ogni isola ha la sua unicità, con paesaggi che variano da montagne a spiagge paradisiache, rendendole perfette per escursioni e sport acquatici. Le Isole Canarie sono più di una semplice meta turistica; offrono un mix di avventure all’aperto e relax. Con una cucina deliziosa e festival vibranti, la cultura locale è un aspetto da esplorare. Inoltre, la prossimità alla costa africana contribuisce a un clima temperato durante tutto l’anno, attirando visitatori da tutto il mondo.

Fonte: Ufficio stampa Berlinale

Alla scoperta di Fuerteventura

Fuerteventura, protagonista assoluta del film Islands, è una delle isole più grandi dell’arcipelago delle Canarie, situata nell’Oceano Atlantico, a circa 100 chilometri dalla costa nord-africana. Conosciuta per le sue spiagge interminabili e le acque cristalline che la rendono una delle principali destinazioni turistiche delle Canarie, Fuerteventura è caratterizzata da una serie di dune di sabbia, vulcani estinti e paesaggi montuosi. Le sue spiagge sono tra le più rinomate dell’arcipelago, con una vasta gamma di attività acquatiche disponibili, come il windsurf e il kitesurf. La posizione relativamente isolata rispetto ad altre mete turistiche europee offre ai visitatori un’opportunità unica di esplorare la natura incontaminata e il patrimonio culturale dell’isola.

Tra le spiagge più rinomate, Playa de Sotavento e Playa de Esquinzo. Poi il Parco Naturale di Jandía, situato nel sud dell’isola, è uno dei tesori dell’isola. Questa area protetta ospita una varietà di flora e fauna endemica e offre sentieri per escursioni che permettono ai visitatori di esplorare l’ambiente naturale incontaminato. Non è raro avvistare specie rare, come l’aquila di Bonelli, mentre si gode della tranquillità del paesaggio.

Altre zone degne di nota includono il Parco Naturale delle Dune di Corralejo, la cui estensione di dune di sabbia bianca crea un habitat unico per molte specie. Le acque circostanti sono parte della Riserva Marina di Corralejo, un paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni. Qui, i visitatori possono scoprire una miriade di pesci tropicali e la vivace vita marina proprio a ridosso delle acque turchesi che lambiscono la costa. Una delle esperienze più iconiche è l’esplorazione delle dune di Corralejo. Questo parco naturale, caratterizzato da un paesaggio di sabbia fine e bianca, è ideale per gli amanti del trekking e delle fotografie, offrendo panorami mozzafiato. Le dune formano un’atmosfera quasi desertica, digna di essere immortalata.

Non lontano da Corralejo, i visitatori possono partecipare a escursioni in barca per ammirare la fauna marina, come delfini e tartarughe, mentre si godono il meraviglioso panorama dell’oceano. Oltre alle attività acquatiche, la visita ai caratteristici villaggi costieri come El Cotillo e Betancuria rappresenta una tappa imperdibile. Questi luoghi offrono un’opportunità unica di immergersi nella cultura e tradizione locale, con stradine acciottolate, ristoranti tipici dove si possono assaporare piatti di pesce fresco e mercatini di artigianato che celebrano l’arte locale. Per quanto riguarda l’alloggio, Fuerteventura offre una vasta gamma di opzioni, dai resort di lusso agli appartamenti più economici, garantendo a ogni tipo di viaggiatore una comoda sistemazione durante la loro permanenza.