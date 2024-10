L’Arabia Saudita al TTG di Rimini 2024: perché visitare questo splendido Paese

Fonte: @Saudi Tourism Authority Skyline di Riyadh in Arabia Saudita

In occasione del TTG di Rimini, Saudi Tourism Authority (STA) ha annunciato una nuova campagna intitolata “L’Arabia Saudita è pronta. E Voi?” per invitare i turisti italiani a scoprire uno dei Paesi più interessanti degli ultimi anni. Allo stand dell’Arabia Saudita anche una delegazione di undici partner tra agenzie e compagnie aeree, pronti a promuovere le eccezionali opportunità turistiche che questa destinazione, in rapida crescita in termini di visitatori, capacità aerea, offerte e interesse da parte dei viaggiatori, ha da offrire.

Abbiamo avuto l’occasione di farci raccontare dal presidente Europa & Americhe di Saudi Tourism Authority, Hazim Al-Hazmi, le novità che ci aspettano e perché dovremmo visitare l’Arabia Saudita nei prossimi anni.

Può parlarci della Vision 2030 in relazione al settore turistico?

La Vision 2030 mira a creare una società dinamica in cui tutti i cittadini possano realizzare i propri sogni e aspirazioni. Al centro di questa visione c’è l’emancipazione dei giovani, un elemento fondamentale per il futuro del Paese. Concentrandosi sul turismo, l’Arabia Saudita sta costruendo una società più vivace, capace di attrarre l’interesse di turisti e investitori internazionali. Oggi, l’Arabia Saudita è aperta e accogliente verso tutti, dimostrando il nostro impegno a diventare una destinazione ospitale per i viaggiatori di tutto il mondo.

Parlando del presente, abbiamo lanciato una nuova campagna B2B rivolta ai leader e ai professionisti del settore turistico, con un titolo molto suggestivo: “Saudi is Ready. Are you?” (“L’Arabia Saudita è pronta. E voi?”). Questa campagna ha l’obiettivo di sfidare la percezione comune che l’Arabia Saudita sia una destinazione del futuro e un’opportunità di business da rimandare. Al contrario, la campagna vuole dimostrare che si tratta di un’opportunità reale e attuale. Attraverso dati concreti e preziose intuizioni, Saudi Tourism Authority intende comunicare che l’Arabia Saudita è già pronta, con un’infrastruttura e una filiera turistica in grado di accogliere, ospitare e intrattenere.

Dando priorità al turismo, stiamo posizionando l’Arabia Saudita al centro del panorama internazionale. Nel 2023, abbiamo superato l’obiettivo di cento milioni di turisti, con sette anni di anticipo rispetto al piano prefissato della Vision 2030. Ora puntiamo ad accogliere 150 milioni di turisti entro il 2030 e, sempre entro quella data, il settore del turismo mira a rappresentare il 10% del PIL del Paese. Per concludere, il turismo svolge un ruolo cruciale nello sviluppo del Paese, creando opportunità per le persone e mostrando al mondo il ricco patrimonio culturale e le bellezze naturali che caratterizzano l’Arabia Saudita.

Com’è cambiato il turismo in Arabia Saudita negli ultimi anni?

Aprendosi al mercato internazionale dei viaggi, l’Arabia Saudita ha intrapreso un ambizioso percorso di trasformazione del suo comparto turistico. Ha mostrato una crescita impressionante e ha raggiunto traguardi straordinari lungo il cammino. I numeri parlano da soli: è emozionante vedere quanto abbiamo ottenuto – l’Arabia Saudita sta aprendo le sue porte al mondo.

Fonte: @Saudi Tourism Authority

Il turismo dall’Europa e dalle Americhe ha registrato una crescita particolarmente forte. Nei primi tre mesi del 2024, gli arrivi sono aumentati del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel 2023, l’Arabia Saudita ha accolto 2,4 milioni di visitatori, con un incremento del 74% rispetto ai 1,4 milioni del 2022. Dal 2022, i collegamenti aerei tra Europa, Americhe e Arabia Saudita sono aumentati del 47%. Le compagnie aeree offrono più voli con diverse classi per soddisfare le esigenze dei vari viaggiatori, e ci aspettiamo un ulteriore incremento del 18% nel 2024. ITA Airways ha introdotto voli diretti da Roma verso Riyadh e Jeddah, segnando un momento importante nell’apertura di nuove connessioni verso la Penisola Arabica.

Anche il settore dell’ospitalità sta vivendo una rapida espansione. Nel 2023, erano disponibili oltre 280.000 camere d’albergo in Arabia Saudita, con una rappresentanza di hotel di tutte le categorie. Solo nel 2024 sono state aggiunte 145.000 nuove camere, portando il totale a 426.000 camere ad agosto, con una crescita del 52% rispetto all’anno precedente.

Perché gli italiani dovrebbero scegliere l’Arabia Saudita anziché visitare un altro paese?

L’Arabia Saudita è il cuore della Penisola Arabica. Per i turisti italiani, offre una combinazione unica di ricchezza culturale e storica. Il patrimonio del nostro Paese è eccezionale. I siti archeologici mozzafiato di AlUla sono tra i preferiti dai viaggiatori italiani, mentre le città di Riyadh e Jeddah, con i loro vivaci centri storici, offrono un’esperienza culturale incantevole e affascinante. Oltre ai siti storici, l’Arabia Saudita vanta una varietà di esperienze per tutti i gusti. Dalle spiagge incontaminate lungo il Mar Rosso ai vasti paesaggi desertici, il nostro Paese offre ambienti perfetti sia per l’avventura che per il relax. Che si tratti di esplorare antiche rovine, immergersi nelle barriere coralline inesplorate o cimentarsi in attività outdoor, i viaggiatori italiani troveranno un’infinità di esperienze da provare.

Fonte: @Saudi Tourism Authority

Quanti italiani stanno visitando il vostro Paese?

A oggi, dall’inizio del 2024, oltre 53.000 turisti italiani hanno scelto l’Arabia Saudita come destinazione preferita. Il nostro impegno verso il mercato italiano è evidente nelle nostre partnership con i principali tour operator italiani come Alpitour, Quality Group e Gattinoni. Queste collaborazioni sono state fondamentali per promuovere l’Arabia Saudita come nuova destinazione in Italia. Inoltre, negli ultimi due anni abbiamo formato più di 3.000 agenti di viaggio italiani e integrato oltre 70 tour operator italiani, offrendo una vasta gamma di prodotti turistici sauditi.

Nel 2025, gli italiani avranno un motivo in più per visitare il Paese: l’Arabia Saudita, infatti, ospiterà una serie di eventi sportivi internazionali, diventando così una destinazione imperdibile per gli appassionati di sport. A gennaio, Riyadh ospiterà la Supercoppa Italiana, uno degli eventi calcistici più prestigiosi d’Italia, offrendo ai tifosi italiani l’opportunità unica di vedere le loro squadre preferite in un contesto nuovo e diverso. In più, gli amanti del motorsport potranno vivere l’emozione della Formula E a febbraio e, ad aprile, l’adrenalina del Gran Premio di Formula 1. Entrambi gli eventi si terranno a Jeddah, uno dei circuiti su strada più veloci al mondo.

Oltre a questi eventi sportivi, a partire da questo ottobre, i visitatori potranno prendere parte alla Riyadh Season, un festival che coinvolge e trasforma tutta la città in un hub di intrattenimento, cultura e divertimento per tutta la famiglia. Tra le principali attrazioni ci sono Boulevard World e Winter Wonderland, che offrono moltissime possibilità di divertimento per tutte le età, con un’attenzione particolare alle famiglie. Tra eventi sportivi, offerta culturale e proposte ricreative, l’Arabia Saudita è sempre di più la destinazione invernale ideale per i turisti italiani in cerca di avventura e ricordi indimenticabili. Per facilitare ulteriormente i viaggi nel Paese, abbiamo migliorato notevolmente il processo di ottenimento del visto elettronico e ridotto la tariffa per altri Paesi, inclusa l’Italia, del 18%.