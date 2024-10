Il Friuli-Venezia Giulia protagonista nel 2025 con Gorizia (ma non solo)

Piace molto ai turisti, soprattutto stranieri (che arriveranno in numero maggiore grazie ai nuovi voli in partenza verso Trieste), il Friuli-Venezia Giulia, una regione che ha le Dolomiti, ma anche il mare, le città d’arte ma anche i borghi, le colline dove fare attività outdoor e l’enogastronomia, trasversale a ogni località e con le sue “brevi” distanze, che consentono di vivere opportunità differenti in un raggio di pochi chilometri. E l’anno prossimo, FVG celebra un grande e importante evento, GO! 2025, con Gorizia Capitale della cutlura europea insieme a Nova Gorica, in Slovenia, per scoprire l’affascinante storia di un territorio di confine. In occasione del TTG di Rimini abbiamo incontrato Antonella Russo, Responsabile Area Promotion di PromoTurismo FVG.

Antonella Russo, Responsabile Area Promotion di PromoTurismo FVG