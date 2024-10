Intervista a Luca Lambertini di Compass in occasione del TTG 2024

Al TTG 2024 di Rimini abbiamo intervistato Luca Lambertini, e-commerce director Italy di HeyLight – Compass, che ha appena presentato i dati dell’Osservatorio sulle vacanze 2024 dai quali risulta che il 78% degli italiani si è concesso almeno una vacanza, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, un italiano su cinque ha speso più di quanto preventivato, spesso perché aveva sottostimato i costi reali o per concedersi qualche sfizio in più durante la vacanza. A tale proposito, Compass ha presentato da poco il nuovo prodotto HeyLight che consiste nel Buy Now Pay Later ovvero un incentivo a viaggiare di più e a concedersi un budget superiore di spesa.

Fonte: Redazione SiViaggia