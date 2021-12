Cosa fare in Liguria per le festività

Sarà un altro Natale all’insegna della prudenza e delle restrizioni, ma c’è ancora la voglia di mantenere viva la magica atmosfera di uno dei periodi più amati dell’anno. E di magia la Liguria ne ha da regalare in ogni borgo o città, soprattutto durante le festività natalizie.

Camogli, la Città dei mille presepi

Chi ha l’occasione di visitare Camogli nel periodo natalizio, scoprirà che oltre ad essere la Città dei mille bianchi velieri è anche Città dei mille presepi, in cui sono racchiusi, curiosità e aneddoti, tradizioni e segreti, arte e teatro: un patrimonio culturale da scoprire visitandoli tutti, godendo al contempo delle bellezze naturali di un borgo da cartolina.

Per ammirare i più suggestivi, bisogna salire sul Monte di Portofino dalla Località Gaixella, lungo il sentiero che conduce a Pietre Strette. Camminando, vedrete apparire meravigliosi presepini che si integrano alla perfezione con l’ambiente circostante, tanto da avere per capanna la base di un albero, un piccolo buco sotto una radice o una nicchia nel terreno, con minuscoli pastori che spuntano fra i fili d’erba o i Re Magi che brillano in minuscole grotte, in un percorso fra i più affascinanti del promontorio.

Da non perdere anche lo splendido Presepe all’Isola, una riproduzione artistica del lungomare, dal vicolo che porta alla passeggiata fino alla chiesa, con le facciate colorate delle tipiche case di Camogli, le finestre con le luci accese, i bar e ristoranti con i dehors, le scale, le terrazze, la spiaggia, con tanto di ombrelloni, sdraio e barche, la Chiesa, il rivo Giorgio e il mare, dove per magia appare la Natività. Per accedere è obbligatorio ritirare il “biglietto visita” presso il locale di fronte all’ingresso della Chiesa ed essere in possesso di Green Pass.

Lo spettacolo del Presepe Luminoso di Manarola

Anche quest’anno, le Cinque Terre offrono l’emozionante spettacolo del Presepe Luminoso di Manarola, il più grande del mondo, che occupa l’intera collina delle Tre Croci. È composto da circa 250 figure realizzate a grandezza naturale in ferro ritorto, collocate tra i vigneti e illuminate da 15.000 lampadine. La sua invenzione si deve a Mario Andreoli, ferroviere in pensione che sessant’anni fa decise di creare la sua personale e originalissima opera presepiale sulla collina, con insegne religiose illuminate e i personaggi della Natività realizzati con materiali di recupero.

Babbo Natale vi aspetta a Finale Ligure

Nel verde della splendida vallata di Calvisio a Finale Ligure, uno dei borghi più belli della Liguria, vi troverete immersi nella magica atmosfera del “Natale di GiuEle”, quest’anno in versione “light” per garantire la massima sicurezza ai visitatori.

Un’edizione più piccola, ma ricca comunque di esperienze tutte da vivere, come la Casa di Babbo Natale o i Laboratori degli Elfi, dove scrivere la letterina, cucinare deliziosi biscotti e partecipare a tante divertenti attività. Tra le attrazioni del villaggio, la pista di pattinaggio e i divertenti acquascontri.

Il Natale dei bambini nei parchi di Rapallo

Fino al 9 gennaio i parchi di Rapallo (tra le location della fiction Blanca) si trasformeranno nelle ambientazioni delle celebri favole del Natale: al Parco Canessa sarà possibile incontrare il Grinch e la dolce Cindy Chi Lou, mentre ai Giardini De Martino troveranno casa Babbo Natale e i suoi preziosi aiutanti con un ospite d’eccezione, l’Elfo Ra-Pallino. Infine, al Parco Biancaneve andranno in scena le magiche atmosfere dello Schiaccianoci. Un Natale speciale, dove i protagonisti saranno proprio i parchi della città portuale, da far vivere a chi vi soggiornerà in città durante le vacanze natalizie.

Tempo di Presepi a Genova

Forse non tutti sanno che Genova vanta una grande tradizione presepiale, nata intorno all’inizio del XVII secolo. Il programma “Il Tempo dei Presepi”, che durerà fino al 31 gennaio, valorizza questa ricca tradizione genovese, attraverso numerose e suggestive proposte, tra cui allestimenti di presepi storico-artistici d’eccellenza nazionale, tradizionali, scenografici, paesaggistici, meccanici, antichi, moderni e viventi, in costumi barocchi e tradizionali. La manifestazione propone anche percorsi guidati alla scoperta dei presepi nel centro storico, per ammirare e conoscere un patrimonio davvero immenso.