Trentino, la regione del turismo (sempre più) responsabile

Il Trentino non è solo la regione delle vacanze invernali, ma il luogo dove si può anche andare a vivere, venendo in contatto con le comunità locali perché il turismo responsabile, qui, è diventato un mantra. Ne abbiamo parlato con Valentina Cappio, Responsabile della Comunicazione di Trentino Marketing, che ci ha raccontato come sta cambiando la comunicazione del Trentino, verso quale direzione si sta andando e cosa sta facendo la regione per venire incontro a tutti coloro che desiderano visitarlo, nessuno escluso.

Valentina Cappio, Responsabile Comunicazione Trentino Marketing