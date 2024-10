Veneto, la destinazione con la migliore reputazione online

In occasione della sessantunesima edizione del TTG di Rimini, il Veneto si è aggiudicato il premio come destinazione con la migliore reputazione online. Un riconoscimento che rende questa regione un modello di riferimento per tutte le altre destinazioni turistiche. “Il viaggio in Veneto inizia già da casa”. ha commentato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia “dove i visitatori di tutto il mondo possono scoprire e approfondire le peculiarità della nostra terra attraverso il web e i social media”. Subito dopo aver ritirato il premio, abbiamo incontrato Federico Caner, Assessore al Turismo della Regione Veneto per farci raccontare il segreto del successo di una regione così amata, anche dagli stranieri, tanto da essere, da anni ormai, la prima regione turistica d’Italia.

Federico Caner, Assessore al Turismo Regione Veneto