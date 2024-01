Sta per partire un treno di lusso che attraversa l’Arabia Saudita

Si chiamerà "Dream of the Desert" e sarà il primo treno di lusso che, diventando operativo a partire dalla fine del 2025, attraverserà l'Arabia Saudita

Anche l’Arabia Saudita, che da pochi anni si sta aprendo al turismo di massa, si avvicina all’affascinante mondo dei viaggi lenti, a bordo di treni extra lusso. Sta per nascere, infatti, “Dream of the Desert”: così si chiamerà il primo itinerario su binari che condurrà i suoi passeggeri attraverso il deserto e alcune delle città più belle del Paese, dalla capitale Riad ai confini settentrionali con la Giordania. Andiamo alla scoperta di questa splendida novità.

Il nuovo treno “Dream of the Desert”

Per moltissimo tempo, l’Arabia Saudita ha lasciato che il turismo la sfiorasse soltanto, per motivi principalmente religiosi (il Paese ospita le due città sante dell’Islam). Ma da qualche anno a questa parte, le sue frontiere sono sempre più aperte ai visitatori che, curiosi, voglioso esplorare un angolo di mondo finora quasi sconosciuto. L’ultimo slancio arriva nientemeno che dalla scelta di Riad, la bellissima capitale, a sede di Expo 2030: per quell’occasione, arriveranno milioni di viaggiatori da ogni parte del mondo. Perché dunque non prepararsi e avere un’offerta turistica sempre più ampia?

Sfruttando quello che è uno dei trend del momento, ovvero il viaggio slow a bordo di treni (storici o di lusso, poco importa), anche l’Arabia Saudita lancia il suo itinerario, chiamato “Dream of the Desert” – ovvero “sogno del deserto”. In un’epoca in cui moltissime persone scelgono il treno per spostarsi, sia per una questione di sostenibilità ambientale che per godersi il viaggio stesso, la nascita di questo percorso meraviglioso che attraverserà l’intero Paese suona davvero al passo con i tempi. Ma cosa sappiamo su questo treno extra lusso?

Innanzitutto, sarà totalmente made in Italy: ad occuparsi delle 40 cabine elegantemente decorate sarà l’azienda italiana Arsenale, sfruttando il suo know how in fatto di ingegneria e interior design. I lavori sono già iniziati, e il treno sarà completamente personalizzato, ovviamente con ispirazione allo stile e alla tradizione saudita. Il Paese sarà così il primo ad avere un servizio di hospitality di lusso su rotaia, in risposta alle nuove tendenze del turismo slow e dei viaggi esperienziali. La prima partenza è prevista per non prima della fine del 2025, dunque c’è ancora tempo per scoprire qualcosa in più su questo viaggio sensazionale.

L’itinerario del treno extra lusso

Il treno extra lusso dell’Arabia Saudita partirà da Riad, la splendida e vivace capitale: una città dove tradizione e futuro si mescolano continuamente, dando vita ad un panorama di rara bellezza. Mentre il volto urbano si rinnova proprio in vista di Expo 2030, i primi turisti arriveranno per questo iconico viaggio attraverso il deserto, per vivere un’esperienza unica al mondo. L’itinerario si snoderà ovviamente tra gli aridi paesaggi desertici dell’entroterra saudita, dove la sabbia rifulge dorata sotto i raggi di un sole rovente.

Il viaggio toccherà poi la città di Hail, una splendida oasi un tempo molto prolifica per via della vicina rotta carovaniera che aveva come direzione La Mecca. I suoi meravigliosi monumenti architettonici costruiti sulle montagne regaleranno dal finestrino una vista mozzafiato. E poi, spingendosi sempre più a nord-ovest, il panorama cambierà completamente e diventerà più verde, attraversando l’area più fertile del Paese. Tappa finale: Qurayyat, graziosa cittadina conosciuta per il suo olio e per il suo sale, che dista appena 30 km dal confine con la Giordania.