Intervista a Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer Ita Airways & CEO Volare

Ha ricevuto il premio TTG Star 2024 in occasione della fiera di Rimini e noi abbiamo fatto due chiacchiere con lei per parlare di aeromobili, rotte e di passeggeri di ogni età

È stata premiata come TTG Star 2024 Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e CEO di Volare, che abbiamo avuto occasione di intervistare in occasione della più importante manifestazione italiana dedicata al turismo che si è svolta a Rimini. A margine della conferenza stampa organizzata dalla compagnia aerea, abbiamo parlato di nuove rotte, della flotta aerea sempre più green del vettore e del programma di fedeltà Volare a cui possono iscriversi anche i bambini fin dal loro primo volo. Due le grandi novità della compagnia per la stagione invernale: i nuovi voli diretti Roma – Dubai, operati a partire dal 27 ottobre con il nuovo Airbus A321neo, punta di diamante della flotta di ITA Airways, e dal 16 novembre Roma- Bangkok.

ITA torna anche a volare sulle Maldive a partire dal prossimo 20 dicembre 2024. Con la stagione invernale, ITA Airways lancia il nuovo menu di Business class sui voli intercontinentali in uscita dall’Italia disegnato dallo Chef etico Norbert Niederkofler, tre Stelle Michelin. Con Limosani abbiam parlato anche del loyalty program Volare che ha raggiunto 2,5 milioni di iscritti e del subprogram Avventura, dedicato ai giovani viaggiatori tra i 2 e i 16 anni che ha già raggiunto quasi 3000 famiglie e 6000 piccoli clienti.